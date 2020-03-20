Чемпионат России по марафону перенесен из-за коронавируса

Чемпионат России по марафону перенесен из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Он должен был состояться 4 апреля. Новая дата проведения станет известна позже.

18 апреля Минспорт РФ рекомендовал общероссийским спортивным федерациям и органам исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории страны начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список // Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется