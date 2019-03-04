CAS начал рассматривать апелляции пятерых российских легкоатлетов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) приступил к рассмотрению апелляций пятерых российских легкоатлетов на их дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее апелляции подали россияне Иван Ухов (прыжки в высоту), Светлана Школина (прыжки в высоту), Люкман Адамс (тройной прыжок), Екатерина Галицкая (бег) и Юлия Кондакова (бег). В период с 31 января по 1 февраля 13 российских легкоатлетов были дисквалифицированы CAS за нарушение антидопинговых правил.

До этого также были дисквалифицированы российские спортсмены Вера Ганеева (метание диска), Анна Булгакова (метание молота), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова (Лысенко) (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота) и Анися Кирдяпкина (ходьба).