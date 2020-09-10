В ноябре состоится турнир в Хиросиме с участием гимнастов из России, США, Японии и Китая

Первый после паузы из-за пандемии коронавируса международный турнир с участием четырех сильнейших команд мира пройдет в Хиросиме 8 ноября, сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

— Федерация гимнастики Японии, которая является организатором соревнований, прислала нам положение, — приводит ТАСС слова Родионенко. — Согласно нему, турнир пройдет 8 ноября и будет однодневным. В соревнованиях планируют принять участие четыре команды — к России, Японии и Китаю добавились американцы, которые также изъявили желание. От каждой страны будет заявлено по восемь спортсменов — четыре мужчины и четыре женщины. Мы готовы участвовать в этом турнире, но нас немного не устраивает однодневный формат. Но это будет первый старт после большого перерыва, поэтому можно согласиться. Информация о том, как мы будем добираться в Японию, куда собираемся вылететь 6 ноября, станет известна позже. Могу только добавить, что те наши спортсмены, которых мы позднее отберем для участия в этом турнире, не выступят на чемпионате России в Пензе.