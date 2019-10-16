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Никита Нагорный: «Я не видел программу гимнаста из Китая»

16 октября 2019, 17:56

Россиянин Никита Нагорный, который на состоявшемся в Штутгарте чемпионате мира 2019 года по спортивный гимнастике завоевал сразу три золотые медали, рассказал о борьбе со сборной Китая.

—  Доволен, прежде всего, тем, что показал очень хороший результат для нашей сборной, — цитирует Нагорного teamrussia.pro. — После того, как год назад на чемпионате мира в Дохе мы проиграли китайцам 0,049 балла, ежедневно приходя в зал, думали о том, что должны отыграться и занять в Штутгарте первое место. И у нас это получилось! Все ребята собрались и качественно сделали свою работу. Горжусь нашей командой.

— Вы, наверняка, знали, что проигрываете китайцам перед последним снарядом, перекладиной, 1,4 балла. Какие чувства испытывали? Предполагали ли, что у соперников может произойти срыв?

— Я не следил за оценками соперников и не видел программу гимнаста из Китая (выступавший на перекладине первым Сунь Вэй сорвался при «перелете Ткачева»). Знал лишь, что выхожу последним. Когда смотришь и знаешь оценки, то волей-неволей испытываешь давление и расходуешь эмоции. Поэтому я абстрагировался от всего и настраивался только на свою программу.

Дополнительная информация

https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/geroi/nikita-nagornyj-tselyj-god-dumali-o-komandnoj-pobede/?from=main-article-list

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