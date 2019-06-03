Мустафина пропустит Европейские игры в Минске

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, травмировавшая ногу во время одной из тренировок, не сможет выступить на Европейских играх в Минске. Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Мустафина вместе с серебряным призером ОИ-2016 Ангелиной Мельниковой и Александрой Щеколдиной ранее была включена в состав национальной команды на Игры в Минске.

- У Алии случился надрыв связки голеностопного сустава на одной из майских тренировок, - цитирует ТАСС Родионенко. - Она проходила обследование у нескольких врачей, которые рекомендовали гимнастке пока не нагружать травмированную ногу. Поэтому было принято решение не отправлять Мустафину в Минск. На Европейских играх Алию заменит Анастасия Ильянкова.

Сама Мустафина отнеслась к пропуску Европейских игр с пониманием. Она уже сейчас может тренироваться на тех же брусьях, но без соскоков. Думаю, к Кубку России с ней будет все в порядке. Нужно понимать, что главным стартом года является чемпионат мира, который пройдет осенью в Германии.