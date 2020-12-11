Хоркина заявила, что перешла в режим экономии

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина рассказала, как на нее повлияла экономическая ситуация в стране. Она отметила, что ее семье пришлось перейти в режим жесткой экономии.

По данным ВЦИОМ, около 70% россиян решили пока отказаться от крупных покупок и перешли в режим экономии. Люди уверены, что в скором времени наступит экономический кризис.

«Я не исключение. Моя семья тоже перешла в режим экономии, но надеюсь, что в следующем году режим будет отменен», — цитирует Хоркину HCH.