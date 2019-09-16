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Новости   //    Спортивная гимнастика

Агафонова выиграла состязания на бревне на этапе Кубка вызова

16 сентября 2019, 11:05

Россиянка Анастасия Агафонова выиграла упражнения на бревне на этапе Кубка вызова в Париже. Ее результат — 13,400. Второй и третьей стали украинки Анастасия Бачинская (13,300) и Диана Варинская (13,200)

Также на счету Агафоновой второе место на разновысоких брусьях.

Россиянин Кирилл Прокопьев занял второе место в упражнении на коне и третье — в вольных упражнениях.

Сергей Ельцов стал вторым на перекладине и брусьях.

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