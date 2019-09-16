Агафонова выиграла состязания на бревне на этапе Кубка вызова

Россиянка Анастасия Агафонова выиграла упражнения на бревне на этапе Кубка вызова в Париже. Ее результат — 13,400. Второй и третьей стали украинки Анастасия Бачинская (13,300) и Диана Варинская (13,200)

Также на счету Агафоновой второе место на разновысоких брусьях.

Россиянин Кирилл Прокопьев занял второе место в упражнении на коне и третье — в вольных упражнениях.

Сергей Ельцов стал вторым на перекладине и брусьях.