Революция в «Локо». Пауза в «Спартаке». Live — в 17.00
28 декабря 2020, 12:45
Сегодня проведем заключительный стрим в студии «СЭ» по всем футбольным темам. За круглым столом — Максим Алланазаров, Константин Алексеев, Артем Калинин и Олег Кошелев.
Темы эфира:
— В «Локо» новый руководитель — он легенда «Торпедо»;
— Почему уволили Василия Кикнадзе;
— Что будет с Николичем?
— Почему «Спартак» решил оставить Тедеско до конца сезона?
— Как будет строиться работа красно-белых на трансферном рынке?
— Что будет с «Динамо»;
— Виктор Васин — лучший игрок ЦСКА?
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