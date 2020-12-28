Сегодня проведем заключительный стрим в студии «СЭ» по всем футбольным темам. За круглым столом — Максим Алланазаров, Константин Алексеев, Артем Калинин и Олег Кошелев.

Темы эфира:

— В «Локо» новый руководитель — он легенда «Торпедо»;

— Почему уволили Василия Кикнадзе;

— Что будет с Николичем?

— Почему «Спартак» решил оставить Тедеско до конца сезона?

— Как будет строиться работа красно-белых на трансферном рынке?

— Что будет с «Динамо»;

— Виктор Васин — лучший игрок ЦСКА?