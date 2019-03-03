Доминик Парис победил в супергиганте на этапе Кубка мира в Норвегии

Итальянский горнолыжник Доминик Парис завоевал золото на этапе Кубка мира в норвежском Квитфьелле. Результат 29-летнего спортсмена составил 1 минуту 29,20 секунды.
Второе место занял норвежец Хьетиль Янсруд (1.29,63), третье - представитель Швейцарии Беат Фойц (1.29,80).
Горные лыжи
Квитфьелль (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Супергигант
1. Доминик Парис (Италия) - 1.29,20
2. Хьетиль Янсруд (Норвегия) - 1.29,63
3. Беат Фойц (Швейцария) - 1.29,80
4. Винсент Крихмайр (Австрия) - 1.30,02
5. Трэвис Гэнон (США) - 1.30,09
6. Александр Килле (Норвегия) - 1.30,13
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