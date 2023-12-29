Угадай спортсменов и актеров по цитатам и фактам об уходе за собой

Грилиш, Неймар, Дибала — эти парни зарабатывают миллионы долларов не только на поле, но и благодаря рекламе. Иногда снимаются они не меньше, чем профессиональные актеры.

В этом тесте мы собрали и тех и других. Естественно, они всегда стараются выглядеть молодо и свежо. Рассказываем о главных секретах привлекательности топовых спортсменов и актеров, а вы попробуйте угадать, кому именно они принадлежат.