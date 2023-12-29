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Уход с мужским характером

Сегодня, 07:00

Угадай спортсменов и актеров по цитатам и фактам об уходе за собой

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Фото Getty Images

Грилиш, Неймар, Дибала — эти парни зарабатывают миллионы долларов не только на поле, но и благодаря рекламе. Иногда снимаются они не меньше, чем профессиональные актеры.

В этом тесте мы собрали и тех и других. Естественно, они всегда стараются выглядеть молодо и свежо. Рассказываем о главных секретах привлекательности топовых спортсменов и актеров, а вы попробуйте угадать, кому именно они принадлежат.

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