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Сегодня, 21:00

4 правила ухода за бородой и кожей под ней, о которых не стоит забывать

Мария Сальникова
Оксана Рогожина
Специалист по уходу за кожей и волосами
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Папа бреет бороду, а сын повторяет.
Фото istockphoto.com

Со стороны кажется, что мужчинам, отпустившим бороду, просто лень бриться. На самом деле уход за бородой — красивой, аккуратной и приводящей в восторг женщин — требует даже больше сил и времени, чем ежедневное бритье.

Специалист по уходу за кожей и волосами Оксана Рогожина рассказала об основных составляющих ухода за бородой.

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Тщательно очищайте кожу под бородой

Какой бы ни была длина бороды, нельзя забывать об очищении кожи под ней. Если этого не делать, выделения из сальных и потовых желез на коже будут оставаться в прикорневой зоне. Там же останутся и ороговевшие чешуйки клеток кожи, ведь отшелушивание в зоне роста волос не такое свободное, как на открытых участках кожи.

Если кожу под бородой не очищать, в этой зоне будут размножаться бактерии. Внешне это проявится шелушением и тусклостью стержней волос бороды.
Оксана Рогожина
Специалист по уходу за кожей и волосами

Кожные выделения, ороговевшие клетки и внешние загрязнения нужно удалять средством для умывания, подобранным под тип кожи. Для мягкого очищения кожи подойдет бодрящий гель от L'Oreal Paris.

Во время утреннего и вечернего умывания нужно 2-3 минуты массирующими движениями очищать кожу в зоне бороды.
Оксана Рогожина
Специалист по уходу за кожей и волосами

Кроме того, желательно использовать скраб, позволяющий избежать врастания волосков. Скраб для лица и бороды с древесными частицами можно найти у бренда Bro Cosmetics.

Скраб для лица
Фото istockphoto.com

Правильно мойте бороду

Для очищения короткой щетины можно использовать то же средство, что и для умывания, если оно не вызывает раздражения и перхоти.

Для мытья волос длиннее 5 мм желательно приобрести специальный шампунь для бороды.

Использовать его нужно по мере необходимости, от 1 до 3 раз в неделю. В остальные дни длинную щетину достаточно мыть чистой водой, чтобы не лишать волосы природной жировой защиты.

Шампунь для бороды нужно втирать в волосы и кожу, а потом тщательно смывать.

Для длинной бороды после применения шампуня может потребоваться кондиционер. Он придаст волосам мягкость, сделает их послушными. Существуют кондиционеры для придания бороде объема. А для удобства можно воспользоваться шампунем-кондиционером. Такой есть у бренда Barbaro.

Мужчина моет бороду
Фото istockphoto.com

Выбирайте щадящую сушку

Щетина не требует особых правил ухода. Достаточно аккуратно промокать ее чистым махровым полотенцем.

Волосы длиной более 5 мм тоже нужно сушить полотенцем, двигаясь сверху вниз. Усы нужно промокать по направлению роста волос. Иначе волосы будут неаккуратно торчать в разные стороны.

Сушить феном в норме не стоит даже длинную бороду, чтобы не появилась перхоть. Если же без фена не обойтись (например, перед выходом на мороз), нужно держать его на большом расстоянии от лица. Сушка феном делается снизу вверх, одновременно волосы нужно расчесывать. В противном случае можно получить эффект неухоженных и неопрятных волос.

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Пользуйтесь маслом или кремом

Мытье бороды — обязательная гигиеническая процедура, но из-за нее волосы бороды могут стать ломкими и тусклыми. Чтобы борода оставалась красивой и блестящей, нужно не меньше двух раз в неделю применять специальные увлажняющие средства.

Для тонких волос можно использовать масло для бороды.
Оксана Рогожина
Специалист по уходу за кожей и волосами

Тем, кто только начал отпускать бороду, масло также поможет справиться с зудом.

Наносить его нужно на вымытую влажную бороду. Для короткой щетины достаточно одной капли средства, для длинной — 4-5 капель. Подходящее масло для длинной бороды Men Expert Barber Club можно найти у бренда L'Oreal Paris.

Мужчина использует масло для бороды
Фото Galina Zhigalova/istockphoto.com

Удобно использовать масло, которое выпускается сразу с дозатором-капельницей.

Наносить его нужно на кончики пальцев и распределять по бороде массажными движениями.

Длинную бороду нужно пропускать между пальцев, чтобы не оставить необработанных участков. Либо, что удобнее, использовать отдельный гребешок.

При толстых и жестких волосяных стержнях нужно использовать не масло, а крем для бороды с содержанием воска.
Оксана Рогожина
Специалист по уходу за кожей и волосами
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