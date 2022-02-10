Техника безопасности на зимней рыбалке: как не провалиться под лед?

Правила нахождения на льду и оказание первой помощи.

Рыбалка зимой — это не только экстремальное хобби, но и частая причина несчастных случаев на льду в зимний период. Даже опытные рыбаки зачастую совершают ошибки, которые влекут за собой непоправимые последствия. Как получить удовольствие от рыбалки зимой и, главное, вернуться домой с уловом живым и невредимым?

Выходя на лед, вы подвергаете себя сразу нескольким опасностям: обморожению, переохлаждению, утоплению или даже отравлению угарным газом. Некоторое простое предварительное планирование может помочь вам снизить эти риски.

Предварительная подготовка

Для того чтобы время, проведенное на льду, принесло только положительные эмоции, позаботьтесь о некоторых вещах заранее. Перед поездкой на зимнюю рыбалку необходимо:

· Рассказать близким о своих планах и маршруте следования.

o Одна из серьезных ошибок, которую вы можете совершить на зимней рыбалке, — это выйти на лед в одиночку, никому не сказав, куда вы идете. В таком случае при возникновении экстренных ситуаций, если вы провалитесь под лед, поскользнетесь, серьезно поранитесь или ваш автомобиль сломается, вас будет очень трудно спасти.

o Сообщите родным примерный план ваших передвижений и приблизительное место вашей рыбалки. Скажите им, когда вы планируете уйти, куда вы собираетесь и когда вы планируете вернуться. Таким образом, если с вами что-то случится, они будут знать, куда послать помощь.

· Позовите на рыбалку друга.

o Рыбачьте с семьей или друзьями, когда это возможно. Никогда не ловите рыбу в одиночку, если в этом нет необходимости. Несчастные случаи могут происходить и случаются даже с человеком, который имеет опыт пребывания на водоеме зимой. Не стоит рисковать только ради уединения или из-за вероятности раскрытия тайного места рыбалки.

· Возьмите с собой заряженный мобильный телефон и портативное зарядное устройство. Наличие телефона и зарядного устройства дает вам возможность общаться с внешним миром в случае возникновения проблем.

o Зачастую аккумулятор на телефоне реагирует на мороз резким снижением заряда. Портативное устройство способствует более длительной работе мобильного. Это поможет вызвать экстренную помощь максимально быстро. Любая задержка со спасением может оказаться смертельной в некоторых ситуациях.

· Возьмите толстый шнурок длиной 20 метров, специальные приспособления «спасалки» и пешню, которые помогут в случае проваливания под лед.

«Спасалки» для льда.

Вождение на льду

В большинстве случаев езда по льду не является хорошим вариантом, поскольку толщина его поверхности неравномерна или недостаточна для передвижения на машине. Лед может быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес автомобиля в одних местах, но не в других. Если для того, чтобы добраться до любимого места рыбалки, необходимо добираться на автомобиле по толще льда, есть несколько вещей, которые вы должны знать, чтобы уберечь себя и автомобиль:

· Используйте самый легкий вариант транспорта, чтобы добраться до места назначения. Более легкие транспортные средства, такие как квадроцикл или снегоход, создают гораздо меньшую нагрузку на лед, чем автомобиль.

· Езжайте медленно и расстегните ремни. Если передвижения на льду не избежать, двигайтесь медленно и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортными средствами. Отстегните ремень безопасности и опустите окна, чтобы открыть путь к спасению в экстренной ситуации.

· Не выезжайте на лед ночью. Даже с помощью ярких фар гораздо труднее заметить участки с тонким или потрескавшимся льдом.

Как правильно одеться на рыбалку?

Одежда для зимней рыбалки — еще один пункт, о котором следует задуматься заранее и уделить внимание каждой мелочи. Так как вам предстоит долгое нахождение на улице при минусовой температуре, каждому рыбаку очень важно правильно экипироваться.

Термобелье

Термобелье в качестве нижнего слоя одежды должно отводить влагу и сохранять тепло. Для теплой погоды (до -5 °C) опытные рыбаки советуют надеть один комплект термобелья, тогда как для более низких температур допустим вариант с двумя слоями белья.

Следите за тем, чтобы комплект нигде не натирал, но плотно прилегал к вашему телу.

Второй слой

Поверх термобелья необходимо надеть штаны и кофту из флисовых тканей. Флис отлично задерживает тепло. Эта мягкая и объемная ткань позволяет активно двигаться и не ограничивает движения.

Старайтесь не надевать тяжелые шерстяные свитеры, так как шерсть очень плохо отводит влагу и при остывании вы рискуете быстро переохладиться.

Верхний слой

Верхний слой экипировки рыбака может быть как раздельным: куртка и штаны, так и в виде комбинезона. В первом варианте отдавайте предпочтение штанам на лямках, так как они лучше защищают поясницу и живот от ветра.

Вариант с комбинезоном намного лучше держит тепло, но менее удобен в эксплуатации. И в том и в другом случае выбирайте верхний слой одежды из мембранных тканей, которые разработаны специально для максимального удержания температуры и защиты от ветра.

Экипировка для рыбалки зимой.

Обувь

Ботинки рыбака должны быть непромокаемыми, на высокой подошве с крупными протекторами. Обувь не должна быть впритык или жать, лучше, если она будет немного великовата, для того чтобы между стопой и ботинком оставалась прослойка теплого воздуха.

Носки также лучше выбирать из современных тканей, которые держат тепло.

Перчатки

В арсенале рыбака должна быть не одна пара перчаток, а целый ассортимент предметов, согревающих руки:

1. Перчатки без пальцев для насадки наживки и других манипуляций в ловле.

2. Меховые, обшитые тканью варежки для согрева рук.

3. Вязаные перчатки для постоянного использования.

Итак, вы экипированы и имеете в своем рюкзаке важные элементы для связи и спасения, теперь необходимо выяснить, какой лед наиболее безопасен для рыбалки и что делать, если вы провалились под лед.

Безопасный лед

Худшее, что может случиться с подледным рыбаком, — он может провалиться под лед. Большинство смертей при подледной рыбалке происходит из-за пробития льда на снегоходе, квадроцикле или автомобиле. Лучшее, что вы можете сделать, — это научиться оценивать качество льда перед выходом на водоем.

Как определить минимальную безопасную толщину льда?

Менее 5 см — лед небезопасен. Никогда не выходите на лед толщиной 5 см или менее. Он недостаточно прочный, чтобы выдержать вес среднего человека, и риск провалиться слишком велик.

Толщина льда 5-7 см — лед безопасен для пребывания и хождения человека.

Лед толщиной 10 см безопасен для катания на квадроцикле или снегоходе, а толщина ледового покрытия больше 15 см безопасна для передвижения на автомобиле.

Реки, ручьи, входы, выходы и каналы всегда имеют более слабый лед, чем стоячие воды в озере или водохранилище. Как правило, лед будет на 15% тоньше в областях с постоянным потоком воды, чем в области, где вода неподвижна.

Никогда полностью не доверяйте льду, даже если он достаточно толстый, чтобы выдержать вес вашего тела и вес вашего автомобиля. Всегда проверяйте покрытие, перед тем как ступить на него, пешней или палкой, в отсутствие пешни.

Избегайте мест, где видны трещины на льду, пена и неровности. В местах впадения ручьев, подводных родников на неокрепшем льду появляются промоины, которые надо обходить.

Особую опасность представляют полыньи, но, как правило, их можно заметить. Темные пятна, чуть припорошенные снегом, лучше обойти, так как это самый явный признак полыньи.

Рыбалка на авто. interfax-russia.ru

Опытные рыболовы определяют надежность покрытия по цвету. Безопасным для людей считается поверхность с синим либо зеленым ровным прозрачным цветом. Белый, желтоватый и мутный цвет- признак рыхлого, ненадежного льда. При оттепели в три дня прочность льда уменьшается на 25%, или на 3-5 см.

Потенциально опасные места для подледной рыбалки:

· Места соединения течений.

· Устья рек.

· У берега и в зарослях травы на берегу.

· Болота и трясины.

· Места слива канализации и отходов.

Опасные места у водоемов. podlednik.ru

Техника безопасности на льду

1. Если вы услышали треск льда, то надо лечь на живот и ползком перебраться в безопасное место.

2. Не надо отходить от напарника или других рыбаков на дальнее расстояние, чтобы была возможность оказания экстренной помощи.

3. Не стоит брать с собой много тяжелого груза, запаситесь только самым необходимым.

4. Много лунок рядом сверлить опасно. Рыбаки должны находиться друг от друга на расстоянии 7-10 метров.

5. Зимняя рыбалка не терпит употребления спиртных напитков. В случае алкогольного опьянения ваша реакция будет замедлена и приведет к дезориентации при возникновении опасных ситуаций.

6. Если оторвалась льдина, не прыгайте на нее или с нее — она перевернется, и вы окажетесь в воде.

7. Для выхода на поверхность замерзшего водоема находите участки, расположенные на отмелях и не покрытые снегом.

8. Лед, который можно пробить пешней с одного удара, небезопасен.

Безопасный лед должен выдерживать один-два удара пешней средней силы.

Что делать, если вы провалились под лед?

1. Сохраняйте спокойствие.

Не позволяйте шоку от падения в ледяную воду взять верх над вами. Это самая сложная часть, так как именно от паники и неправильных дальнейших действий зависит исход сложившейся ситуации. Вам нужен ясный ум, чтобы выбраться из воды. У вас есть около 10 минут до переохлаждения организма.

2. Скиньте все грузы.

Если у вас есть «спасалки», воспользуйтесь ими, чтобы зацепиться за лед. Если оборудования нет, попробуйте ухватиться за поверхность руками.

3. Подплывите к краю полыньи, упритесь в него руками и положите голову на лед щекой или подбородком. Раскачайтесь и попробуйте выбраться на лед грудью. Затем перевернитесь на спину и откатитесь.

4. Оставайтесь на льду в горизонтальном положении несколько секунд и отдышитесь. Не вставайте слишком рано. Когда вам удастся выкарабкаться на лед, продолжайте лежать. Если вы встанете сразу, лед может снова треснуть.

5. Отправляйтесь в теплое место, где сможете как можно скорее переодеться в сухую одежду. Вода в вашей одежде сразу начнет замерзать, но у вас есть время, прежде чем ваше тело начнет терять больше тепла, чем оно может выработать. На этом этапе главное — не останавливаться и постоянно двигаться. Если есть теплая жидкость, выпейте ее. Алкоголь категорически запрещен!

Соблюдайте технику безопасности на льду и готовьтесь к зимней рыбалке основательно. Очень важно не терять бдительность даже опытным рыбакам, так как малейшая неосторожность может повлечь серьезные последствия. Ежегодно десятки людей гибнут во время рыбалки на льду.