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Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть

Анна Культепина
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Фото Freepik/pvproductions
Хорошие новости: от ужина отказываться необязательно, даже после 18.00.

Каждый второй худеющий живет в парадигме обязательных ограничений: сахар есть нельзя, есть после 18.00 тоже, жесткий подсчет калорий и т. д. Да, ближе ко сну организм естественным образом замедляется, но ключевая фраза здесь «ближе ко сну», а не после 18.00. У вашего ЖКТ нет часов, и ему не нужен солнечный свет, чтобы вырабатывать ферменты и переваривать пищу. Рассказываю, как на самом деле правильно питаться, чтобы похудеть.

Когда лучше есть

В фитнес-индустрии рассказывают всякое про гликемический индекс, инсулиновый отклик, щелочной баланс и много разных других умных слов. Секретный секрет — метаболизм не спит, пока вы спите! Желудок переваривает, тонкий кишечник расщепляет и усваивает, все работает без перерывов на обед и выходных.

Непосредственно в постели есть, конечно, не нужно, но если вечером от голода урчит в животе и невозможно уснуть — то с этим надо что-то делать. Например, съесть что-то углеводное.

Спагетти с креветками. Фото Freepik/valeria_aksakova
Фото Freepik/valeria_aksakova

Углеводы на ночь усваиваются так же, как и утром. Будь это круассан или шоколадка — без разницы. Нет абсолютно никаких доказательных исследований что вечерние углеводы отложатся быстрее и качественнее, чем утренние. Хочется макарон на ночь? Можно! На похудении это никак не отразится, если не превышать планку дефицита калорий в течение дня. А если творог с фруктами на ночь? Тоже пожалуйста! Молочные продукты — можно и нужно человеку на диете (да вообще всем). Они не вымывают кальций и не закисляют организм.

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Что есть, чтобы похудеть

Нет продуктов для похудения, как нет продуктов для ожирения. Любой продукт — это энергия, и, конечно, шоколадка интереснее сельдерея, а любой отказ и запрет провоцирует срыв.

Сколько раз в день нужно есть

Важно не голодать в течение дня. Исследования показывают, что люди, которые едят два-три раза в день плотно и досыта, худеют и, главное, удерживают лучше, чем те, которые делят свои 1200-1300 ккал на восемь приемов пищи и постоянно пребывают в полуголодном состоянии.

Контроль калорий. Фото Freepik
Фото Freepik

Пищевое поведение регулируют два гормона — грелин и лептин. Грелин — возбуждает аппетит. Лептин дарит чувство сытости. Вследствие голодных диет вырабатывается резистентность к лептину, удовлетворение не наступает и происходит неконтролируемое переедание.

Двухразовое питание подходит тем, кто не испытывает голод в течение 12-14 часов, не любит завтракать, не может уснуть на голодный желудок.

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Дробное частое питание имеет смысл практиковать по медицинским показаниям, но оно также хорошо подойдет для тех, кому комфортно часто и понемногу есть. По сути, проблемы с весом и перееданием на ночь как раз у тех, кто мало ест в течение дня. Вот такой неожиданный, но абсолютно закономерный вывод.

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