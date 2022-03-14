ЗОЖ
Статьи
Новости Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 08:00

Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения

Названы эффективные упражнения для шпагата
Галина Глазко
Шпагат.
Фото Global Look Press
Поперечный шпагат.
Фото jv.ru
Продольный шпагат.
Фото zen.yandex.ru
Упражнения для шпагата.
Фото zen.yandex.ru
Упражнение для шпагата.
Фото hochu.ua
Упражнения для шпагата.
Фото beautyinsider.ru
Упражнения для шпагата.
Фото veloexpert33.ru
Упражнения для шпагата.
Фото veloexpert33.ru
Упражнения для шпагата.
Фото fitnavigator.ru
1/9
Советы, как быстро сесть на шпагат в домашних условиях.

Сесть на шпагат хотят многие, однако не все знают, как это сделать быстро, но главное — безопасно для здоровья. В классическом понимании шпагат — это фигура, при котором ноги, вытянутые в стороны или вперед и назад, касаются пола. Обычно его используют в гимнастике, акробатике, танцах, балете и боевых искусствах. Расскажем, как сесть на шпагат дома самостоятельно.

Виды

Шпагат бывает двух видов — поперечный (когда ноги вытянуты в стороны) и продольный (ноги разводятся вперед и назад).

Продольный шпагат, в свою очередь, бывает правосторонний и левосторонний в зависимости от ноги, которая вытягивается вперед. Принято считать, что продольный шпагат поддается людям легче, чем поперечный.

Продольный шпагат. Фото zen.yandex.ru
Продольный шпагат.
zen.yandex.ru

Поперечный шпагат также бывает нескольких видов:

— провисной, или отрицательный (когда угол между ногами больше 180°);

— горизонтальный (классический вид, когда ноги располагаются вдоль линии горизонта);

Поперечный шпагат. Фото jv.ru
Поперечный шпагат.
jv.ru

— вертикальный шпагат (когда человек стоит на одной ноге, а другую поднимает вверх, придерживая ее рукой);

— шпагат на руках (такой вид выполняется в стойке на руках или локтях, ноги при этом располагаются в воздухе горизонтально);

— шпагат в воздухе (исполняется в прыжке в танцах, балетах и единоборствах) и другие.

Польза и противопоказания

Шпагат очень полезен для здоровья человека. В первую очередь он позволяет развить гибкость тела. Регулярные тренировки для растяжки улучшают кровообращение, увеличивают диапазон движения суставов, снимают напряжение в мышцах и делают их эластичными, а тело подтянутым. Также вы сможете укрепить позвоночник, улучшить подвижность таза, нормализовать работу кишечника, стабилизировать давление за счет равномерного распределения кислорода по всем сосудам, а ноги сделать стройнее.

Упражнение для спины. Осанка: причины нарушения и способы исправления

Женщинам шпагат поможет еще нормализовать менструальный цикл, а мужчинам — обеспечить приток крови к органам малого таза. Это позволяет предотвратить застойные процессы, что очень полезно для мочеполовой системы и мужского здоровья. Помимо этого, такие занятия благотворно влияют на психологическое здоровье. Вы сможете забыть о стрессе и тревоге.

Однако, если не соблюдать технику выполнения, можно навредить себе. Неопытные спортсмены имеют риск получить разрыв связок, гиперлордоз поясницы и износ тазобедренных суставов.

Садиться на шпагат не рекомендуется людям с остеохондрозом, после перенесенных недавно переломов и операций, а еще при различных сердечно-сосудистых болезнях. С осторожностью и только после консультации с врачом стоит заниматься растяжкой беременным.

Во сколько лет лучше всего садиться на шпагат?

Главный вопрос, который интересует многих, — это во сколько легче всего сесть на шпагат. В первую очередь стоит понимать, что все зависит от природных данных. Кому-то это удается сделать быстро, а кому-то нужно долго и упорно заниматься. Согласно исследованию, с возрастом сесть на шпагат сложнее — мышцы уже не такие эластичные, а диапазон работы суставов уменьшается. Именно поэтому детям шпагат дается легче.

Упражнения для талии. Тонкая талия: как добиться идеальных пропорций?

В среднем ребенку достаточно от 2 месяцев до полугода, чтобы покорить шпагат. Лучше всего тренироваться под руководством профессионала, а потом перейти на домашние занятия.

Для достижения результата рекомендуется заниматься не меньше 2-3 раз в неделю по 1-1,5 часа.

Техника выполнения

Для того чтобы сесть на шпагат и не повредить мышцы, важно придерживаться нескольких правил. В первую очередь необходимо хорошо размяться, разогрев мышцы. Причем лучше всего разогревать не только мышцы ног, но и рук, и спины. Особенно полезны перед растяжкой ходьба или бег.

Помните, что стоит выполнять все движения медленно и плавно. Никогда не делайте резких рывков, чтобы избежать микроразрывов. Не стоит переусердствовать и делать все через боль. В этом деле лучше не торопиться.

Гимнастика для лица. 10 лучших упражнений для гимнастики лица. Советы специалиста

Важно не пропускать тренировки, а заниматься регулярно. При любом чувстве боли или дискомфорта стоит обратиться к врачу, чтобы избежать разрывов и последствий.

Эффективные упражнения

Махи ногой в положении лежа

Упражнения для шпагата. Фото fitnavigator.ru
Упражнения для шпагата.
fitnavigator.ru

Лягте на бок и облокотитесь на руку. Поднимайте ногу выше, задержавшись в верхней точке на 10-15 секунд. Сделайте так несколько раз, а затем повторите с другой ногой.

Наклоны к ноге

Упражнения для шпагата. Фото veloexpert33.ru
Упражнения для шпагата.
veloexpert33.ru

Сядьте и вытяните обе ноги вперед. Затем одну ногу положите на бок, согнув ее в колене. Всем телом тянитесь к стопе вытянутой ноги. В конечной точке нужно продержаться 10-15 секунд, а после поднимите корпус.

Наклоны вперед

Упражнения для шпагата. Фото veloexpert33.ru
Упражнения для шпагата.
veloexpert33.ru

Сидя, разведите ноги в разные стороны. Тело наклоните вперед к полу, стараясь опуститься максимально ниже. В нижней точке продержитесь как можно дольше. В этом упражнении вы почувствуете жжение в сухожилиях под коленями.

Выпады вперед

Упражнения для шпагата. Фото beautyinsider.ru
Упражнения для шпагата.
beautyinsider.ru

Выполните классический выпад одной ногой вперед. Далее колено противоположной ноги положите на пол и опуститесь на локти (если тяжело, то упритесь руками в пол). Корпусом тянитесь вперед к ноге. Проделайте это с другой ногой.

Растяжка и боковая планка

Упражнение для шпагата. Фото hochu.ua
Упражнение для шпагата.
hochu.ua

Встаньте в боковую планку, опираясь на одну руку. Далее другой рукой возьмитесь за большой палец ноги и потяните ее вверх. Сначала пусть нога будет согнута, выпрямляйте ее постепенно. И сохраняйте равновесие. Повторите все с другой ногой.

Это сложное, но эффективное упражнение. Оно не рекомендуется новичкам.

Шпагат с поддержкой

Упражнения для шпагата. Фото zen.yandex.ru
Упражнения для шпагата.
zen.yandex.ru

Сделайте выпад одной ногой вперед, а колено противоположной ноги опустите на пол. Затем выпрямите ногу, что находится впереди, положив под бедро свернутый коврик или кубик. Повторите с другой ногой.

Здоровье
1
0

Читайте также

Капризов провалился, а Тарасенко выдал лучший матч за месяц
Елизавета Туктамышева назвала даты и места своих ближайших выступлений
Калинская не смогла выйти в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Мелодрама о болезненном братстве. Как «Брат во всем» показывает обратную сторону любви
Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Интервальное голодание: схемы для начинающих, меню, плюсы и минусы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости