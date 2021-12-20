Super Mario, Battle City, Contra: самые популярные игры на Денди.

Сегодня на рынке представлено огромное количество приставок и игр к ним, но помните ли вы, с чего все начиналось? Да, мы о Денди (Dendy)! Это были неофициальные клоны японских приставок Famicom. Они оказались безумно популярны в России и советских странах, Денди стали называть абсолютно все приставки. В эти игры рубились до утра и по сто раз, они бурно обсуждались, а любители делились лайфхаками, как пройти уровни. Это было особенное время. Готовы поностальгировать?

Super Mario Bros. (1985, Nintendo)

Лучшие игры Денди.

Одной из самых известных и популярных игр считается Super Mario Bros. Именно ее чаще всего продавали сразу же вместе с приставкой. И даже если вы никогда не играли в Super Mario, то усатого водопроводчика в комбинезоне знаете наверняка.

Суть игры: спаси принцессу Пич и уничтожить всех врагов. Один из злодеев на пути Марио — это черепаха Купа, в конце уровня бедного водопроводчика всегда поджидала гигантская черепаха-дракон Боузер.

Чтобы добраться до финала, нужно пройти восемь миров (в каждом по четыре уровня). Водопроводчик движется через горы, моря, ямы и даже по трубам, а также сражается с соперниками, прыгая на них сверху. Помогает Марио его брат Луиджи (если вы выбираете игру вдвоем). Силу главному герою дают цветы (вооружают огненными пулями) и грибы (позволяют вырасти). Нужно и собирать монеты, которые дают дополнительные очки.

Марио настолько полюбился подросткам, что игры его участием существуют до сих пор.

Battle City (1985, Namco)

Лучшие игры Денди.

Игра Battle City наиболее известна как просто «Танчики». Она полна накала страстей: не зря игра завоевала сердца многих. Ее предшественником была игра Tank Battalion, выпущенная фирмой Namco в 1980 году.

Battle City состоит из 35 уровней. Такой продолжительностью не может похвастаться ни одна игра Денди.

Суть игры: уничтожить всех врагов, управляя танком и защищая свою базу в виде орла, которая огорожена кирпичами. С каждым новым уровнем враги становятся сильнее и мощнее. Полигон действий (квадратное поле 13x13) виден сверху. Играя в «Танчики», можно зарабатывать бонусы, которые помогают или улучшить свой танк броней, орудием, или же заморозить машину врага.

Если вы играете один, то на поле будут находиться одновременно не больше четырех танков врагов, а если вдвоем — то не больше шести.

Contra (1987, Konami)

Лучшие игры Денди.

В памяти многих осталась и Contra. Игра из пяти уровней появилась в разгар бешеной популярности фильмов с участием Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне.

Суть игры: нужно сразиться и победить врагов. Противники — это солдаты, которые стреляют, прыгают и бросают гранаты, турели и боссы (драконы, роботы и инопланетяне). Игрок может использовать танки, пушки, гранаты. Главные персонажи — это Билл Райзер и Лэнс Бин.

Следом выпустили игру Super Contra, где было еще больше уровней. Далее появятся еще Contra III: The Alien Wars, Contra Force, Contra: Hard Corps, Contra: Legacy of War и другие.

Chip 'n Dale Rescue Rangers (1990, 1993, Capcom)

Лучшие игры Денди.

А помните Chip 'n Dale Rescue Rangers, у которой было две части? Эта игра по мотивам известного диснеевского мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь» запомнилась многим.

Суть игры: бурундуки должны спасти котенка, который потерялся. Подогревает интерес кот Толстопуз, устраивающий препятствия. Присутствуют и другие персонажи из мультфильма. В конце большинства уровней ожидает бой с боссом, а в финале — поединок с самим Толстопузом.

Лучше в эту игру играть вдвоем, чтобы задействовать обоих бурундуков. Если же играешь в одиночку, то используешь только одного.

Chip 'n Dale Rescue Rangers разошлась тиражом 1,2 миллиона копий по всему миру и стала четвертой самой продаваемой игрой компании Capcom для NES.

Duck Tales (1989, 1993, Capcom)

Лучшие игры Денди.

Была еще одна игра из Диснея — это «Утиные истории» (Duck Tales). В ней не было битвы и стрельбы, но все равно она была коммерчески успешной.

Суть игры: помочь Скруджу Макдаку, который путешествует по Амазонии, Гималаям и отправляется даже на Луну, разбогатеть. Его оружие — трость. Она помогает утке прыгать, сражаться с врагами и перемещать предметы.

В игре присутствуют персонажи из мультфильма: Билли, Вилли, Дилли и Понка, которые помогают Скруджу.

Duck Tales состоит из пяти уровней, которые можно проходить в произвольном порядке. Как и во многих играх Денди, за сокровище Скруджу нужно сразиться с боссом.

Teenage Mutant Ninja Turtles (1991 год, Konami)

Лучшие игры Денди.

Сложная, но увлекательная игра Teenage Mutant Ninja Turtle создана по мотивам «Черепашек-ниндзя». Игра с любимыми героями детства не оставляла равнодушным никого.

Суть игры: черепашки-ниндзя Леонардо, Рафаэль, Микеланджело и Донателло должны уничтожить врагов и помочь Эйприл О'Нил, которую похитил злобный Шреддер, а еще и спасти Сплинтера от Меха Черепахи. Помогают поддержать жизнь черепашкам пиццы.

Черепашки похожи, отличаются только оружием, во время игры можно менять себе героя.

После триумфа этой игры вышла и вторая часть. Она стала еще сложнее. Здесь уже черепашки-ниндзя уничтожали своих врагов на улице.

Ах, эти легендарные звуки Денди и азарт! Вам захотелось поиграть снова?