Путешествие с ребенком: что важно знать?

Что взять в дорогу, когда путешествуешь с ребенком

Отпуск — долгожданная пора для каждого человека. Одни составляют списки того, то необходимо купить заранее, а кто-то покупает все в последний момент. Расскажем, что важно взять с собой в дорогу, чтобы ваша поездка с ребенком была в удовольствие и прошла с комфортом.

Путешествие с ребенком — это не только удовольствие, но и ответственность. Помимо билетов важно продумать питание в дороге, игры и лекарства первой необходимости. Под рукой всегда должно быть все нужное, как для здоровья, так и для развлечения, чтобы ваше чадо не скучало. В зависимости от способа путешествия (самолет, поезд или машина) нужно учитывать, какие игры подойдут, а какие нет, что может быть полезным в путешествии.

Список вещей для отпуска с грудничком. u-mama.ru

Документы

Когда путешествуешь, то в первую очередь нужно собрать все необходимые документы. В пределах РФ нужны только свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве и медицинский полис.

Для выезда за границу нужно подготовить: загранпаспорт (или ребенок может быть вписан в загранпаспорт одного из родителей), свидетельство о рождении (заранее оформить перевод и заверить его у нотариуса) и визу.

Важно учитывать, что некоторые страны при путешествии с одним из родителей могут потребовать разрешение на выезд от другого родителя. Если второго родителя нет, то предоставляется подтверждение вдовства.

Необходимые документы для путешествия. ермак-инфо.рф

Одежда и аксессуары

Выбор одежды будет зависеть от того, куда вы собрались ехать. В любом случае заранее изучите прогноз погоды и подберите правильно гардероб. Вот несколько общих советов:

Головной убор: для отдыха в теплое время года обязательно нужно взять с собой головной убор во избежание солнечного удара. Вариантов для лета много: шляпы или панамы, кепки, платки или банданы. Лучше всего, если они будут сделаны из натуральных материалов. Головной убор должен прикрывать не только голову, но и шею, уши.

Обувь: шлепки или кроксы помогут ходить по раскаленному песку и камням без неприятных ощущений.

Одежда для плавания: это могут быть купальники и плавательные шорты, но лучше отдать предпочтение специальным моделям, защищающим от ультрафиолетовых лучей. Для совсем маленьких детей возьмите многоразовые подгузники для плавания.

Полотенце на пляж: очень важно взять несколько полотенец и халат, так как у маленьких детей плохо развита система терморегуляции. Они быстро замерзают в воде и долго согреваются на солнце.

Коляска: в ней должны быть дождевик, антимоскитная сетка, плед, чехлы на колеса и козырек от солнца.

Вам могут понадобиться еще и рюкзак-переноска, слинги, чемодан-кроватка и чемодан-каталка.

Еда и напитки в дорогу

В дорогу не стоит брать быстропортящиеся продукты. Откажитесь от перекусов в придорожных кафе, в вагоне-ресторане поезда и еды в ларьках. Детское питание в виде смесей, кашей и пюре — отличный вариант, так как легко готовятся: нужно добавить либо воду, либо молоко. Также они не запрещены для провоза на борту самолета.

Более комфортной поездку сделает для вас такой аксессуар, как контейнер для еды. Он поможет сохранить не только пищу, но и чистоту в салоне. Можно взять в качестве перекуса печенье, орехи, сухофрукты. Также вам понадобятся контейнеры для хранения молока, если нет удобного случая для кормления грудью в общественном месте.

Из напитков возьмите воду в бутылках, а также налейте горячие напитки или кипяток для детского питания в термос. Для самых маленьких детей возьмите бутылочку с соской.

Аптечка и средства гигиены

Перед поездкой обязательно проконсультируйтесь с терапевтом по поводу лекарственных средств в дорогу. Дорожная аптечка должна быть в путешествиях с детьми обязательно.

Аптечки должна включать в себя:

жаропонижающие средства;

обезболивающие;

бинты и лейкопластырь;

антигистаминные препараты;

перекись водорода, зеленка;

средства для желудка и кишечника;

капли в нос и уши.

На отдыхе будьте аккуратны во время цветения растений, которые могут спровоцировать аллергию. Будьте осторожны в употреблении экзотических фруктов и блюд.

От укачивания выберите жевательные резинки, браслеты и пластыри. От закладывания ушей в самолете — жевательный мармелад.

Вам понадобятся и средства для гигиены: сухие и влажные салфетки, одноразовые пеленки, памперсы, крем под подгузники, антибактериальный гель, соски, шампунь без слез, мыло, дорожный горшок, зубные щетки, поильник-непроливайка, ниблер, слюнявчик с кармашком, накидка и бра для кормления.

Не забудьте про солнцезащитный крем, чтобы защитить кожу от ожогов, покраснений и УФ-облучения. Крем выбирайте по возрасту и фототипу кожи. Если путешествие по России, то возьмите средство от комаров (спреи, кремы, детские браслеты, антимоскитные сетки на коляску для самых маленьких).

Развлечение в дороге

Чтобы поездка прошла быстро и ребенок не скучал, важно придумать для него развлечения. Игры сократят время не только детям, но и взрослым. Лучше приобрести новые игрушки, чтобы ребенку было интереснее.

Для поезда или автобуса подойдут:

для рисования: фломастеры, мелки, раскраски, развивающие тетради;

игры-бродилки;

книги, детские журналы, кроссворды и ребусы;

Uno Junior, домино;

развивающие и логические игры;

развивающие карточки.

Путешествие на автомобиле

Путешествие на машине имеет особенность, потому что всю дорогу ребенок будет сидеть, из-за чего выбор игр ограничен.

головоломки

тетрис

пальчиковый театр

детский микрофон

магнитные игры

игрушки-антистресс

шнуровки

умные карточки

При остановках давайте ребенку немного активности, возьмите мяч или скакалку.

Развлечение в самолете

На борту нельзя шуметь и необходимо много сидеть. Вам понадобится:

магнитная доска;

магнитные пазлы;

комиксы, книжки;

книжка с наклейками;

развивающая мини-игра;

миниатюрные куклы и фигурки животных;

игры на память;

массаж детских рук и ног.

Список вещей для отпуска с ребенком. trippo.ru

На отдыхе вам тоже надо увлекать детей.

Активные игры: можно выбрать надувной мяч, мячеловку или бадбинтон.

Аксессуары для воды: водные пистолеты, нарукавники, круги, маски, надувной бассейн.

Наборы для игр с песком: совочки, лопатки, формочки.

Не стоит брать с собой в поездку слишком большие и тяжелые игрушки. Откажитесь от опасных (металлических, с острыми и выпирающими углами) и от слишком мелких игрушек. При выборе развлечений акцентируйте внимание на то, что они не должны пачкаться, прилипать, соскальзывать, рассыпаться и разбиваться.