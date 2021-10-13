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5 подкастов, которые помогут разобраться в ЗОЖ

Валерия Андреева
Валерия Андреева
Член сборной России по легкой атлетике
13 октября, 15:00
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Какие подкасты послушать на тему ЗОЖ? Фото Global Look Press
Самые полезные подкасты о здоровом образе жизни.

Что такое здоровый образ жизни? С детства нам известно это словосочетание, но вряд ли есть человек, который легко и быстро ответит, что такое ЗОЖ. У каждого человека есть некое общее представление о здоровом образе жизни и множество вопросов, как его придерживаться. Сегодня ищем ответы на эти вопросы в лучших подкастах, посвященных ЗОЖ.

Какие подкасты послушать на тему ЗОЖ?
Какие подкасты послушать на тему ЗОЖ?

Подкаст — это разговор людей на конкретную тему, который посвящает в тонкости этой темы и знакомит с мнением экспертов.

Такие аудиофайлы напоминают радиопередачи, но отличаются от них тем, что слушатель сам может выбрать область, которая его интересует, и приятного ему ведущего.

Подкасты о ЗОЖ затрагивают области физического и ментального здоровья и развенчивают мифы, с которыми сталкивается человек, ведущий здоровый образ жизни.

 
Упражнения с&nbsp;гантелями. Эффективные упражнения на спину и грудь с гантелями в домашних условиях

Самые полезные подкасты о ЗОЖ

ЗОЖ — балдеж

Подкаст о здоровом образе жизни от радиоведущей «Нового радио» Алины Артюковой. В каждом выпуске приглашенные эксперты делятся своим опытом в сфере спорта, питания, физического и ментального здоровья. Гостями студии выступают профессионалы своего дела — от успешных спортивных блогеров и знаменитостей до врачей и психологов.

Легкий приятный подкаст, затрагивающий множество тем. Слушается просто и оставляет послевкусие на «подумать».

Подкасты на тему ЗОЖ.
Подкасты на тему ЗОЖ.

Сколько идет один выпуск?

Длительность подкастов — от 40 минут до 1 часа.

Где можно послушать?

На платформах Apple Podcasts или в Yandex.Музыка.

С какого выпуска лучше начать?

«Как мотивировать себя на занятия спортом?»

 
Пора просыпаться и&nbsp;делать гимнастику. Зарядись здоровьем. От классической утренней гимнастики до зарядки современного человека

Побежали?!

Подкаст о беге во всех его проявлениях. Ведущая Алла Соколова — основатель бегового интернет-портала NewRunners — вместе со своими гостями рассказывает о беге так, что вам захочется выйти на пробежку. Истории гостей вдохновляют и заставляют посмотреть на бег под другим углом.

«Быть мотивированными каждый день» — обещают слушателям авторы канала. И у них это каким-то магическим образом получается. Полюбить спорт через опыт и истории простых людей — что может быть лучше?

Подкасты на тему ЗОЖ.
Подкасты на тему ЗОЖ.

Сколько идет один выпуск?

Длительность подкастов — около 40 минут.

Где можно послушать?

На платформах Apple Podcasts или в Yandex.Музыка.

С какого выпуска лучше начать?

«Анастасия Щелокова и Мария Жилина: бег в темноте».

 
Фитнес-трекеры и&nbsp;приложения на&nbsp;телефон могут сделать упражнения более увлекательными. 7 лучших фитнес-приложений для занятий спортом. Обзор мобильных приложений для iOS и Android

Re-feel podcast

Подкаст «девочек» и для «девочек», который затрагивает самые частые вопросы будней женщин. Ведущие Алина Чичина и Александра Жаркова создают удивительно легкую и приятную атмосферу. Если слушаете этот подкаст с утра — позитивный настрой на весь день вам обеспечен. Эксперты в гостях студии каждый выпуск дают очень точные и рабочие советы, но при этом у вас будет ощущение, что вы в обществе близких подруг.

Подкасты на тему ЗОЖ.
Подкасты на тему ЗОЖ.

Сколько идет один выпуск?

Длительность подкастов — от 40 минут до 1 часа.

Где можно послушать?

На платформах Apple Podcasts или в Yandex.Музыка.

С какого выпуска лучше начать?

«Здоровый сон. Как правильно засыпать и легко просыпаться?»

ЗОЖ: правда и ложь

Замечательный подкаст о здоровье организма человека, занимающегося спортом. Ведущие Екатерина Акулич и Игорь Лисник приглашают в студию врачей и психологов, ставя во главу угла здоровье человека. Название подкаста обещает нам развеять неверные суждения о здоровом образе жизни и делает это убедительно. В конце 2020 года вышла последняя серия первого сезона, прослушав который, вы с нетерпением будете ждать второго сезона этого увлекательного путешествия в мир спорта и здоровья.

Подкасты на тему ЗОЖ.
Подкасты на тему ЗОЖ.

Сколько идет один выпуск?

Длительность подкастов — около 40 минут.

Где можно послушать?

На платформах Apple Podcasts, Yandex.Музыка или VK.

С какого выпуска лучше начать?

«ЗОЖ. Все идет по плану».

Игорь Лисник также ведет подкаст-канал RUNFAQ, который понравится бегунам любого уровня подготовки.

СМТ — научный подход

Подкаст, который в каждом выпуске разрушает тот или иной миф о здоровом образе жизни. Борис Цацулин — автор, ведущий и основатель компании спортивного питания CMTech Base Nutrition.

Каждый выпуск напоминает расследование, со множеством фактов, деталей и даже экспериментов. Подача информации ведущим больше понравится мужской аудитории.

На канале более 150 выпусков на любой вкус и тему. В подкасте вы услышите только Бориса. Также существует рубрика «СМТ-диалог».

Подкасты на тему ЗОЖ.
Подкасты на тему ЗОЖ.

Сколько идет один выпуск?

Длительность подкастов — около 40 минут.

Где можно послушать?

На платформах Apple Podcasts и Yandex.Музыка.

С какого выпуска лучше начать?

«Здоровое питание и фитнес. Типичные заблуждения».

Re: Forma

Подкаст, главной темой которого является здоровое питание. Ведущая Мария Кузьо — нутрициолог, помогающий женщинам сбросить вес и прийти к желанным формам. Рабочие советы, грамотный подход, информация, разложенная по полочкам, — вот что такое Re: Forma. Мария подаёт информацию очень просто и ненавязчиво. Выпуски канала очень короткие, но ёмкие по содержанию. Нет лишней «воды», за счёт чего подкаст слушается на одном дыхании. Подойдёт для девушек, которые только делают первые шаги в сторону здорового питания.

Подкасты на тему ЗОЖ.
Подкасты на тему ЗОЖ.

Сколько идет один выпуск?

Длительность подкастов — не больше 10 минут.

Где можно послушать?

На платформах Apple Podcasts и Yandex.Музыка.

С какого выпуска лучше начать?

«Мифы про питание на диете, в которые вы до сих пор верите».

Across the runiverse

Очень узконаправленный подкаст, который берёт своей энергетикой. Канал о профессиональном беге и самих профессионалах бега. Создатель и ведущий Константин Кан в прошлом легкоатлет, который успел поработать журналистом для спортивных пабликов и журналов. Кому будет интересен этот подкаст? Тем, кто хочет немного прикоснуться к миру профессионального спорта через истории чемпионов. Подача информации в подкасте такая, что улыбка на весь день вам точно обеспечена. В то же время в каждом выпуске вы узнаете что-то такое, чего о профессиональном спорте вам не скажет никто, кроме самих спортсменов.

Если вам близка эта тема, у Константина есть свой YouTube-канал, выпуски которого больше похожи на сериал о беговом сообществе России.

Подкасты на тему ЗОЖ.
Подкасты на тему ЗОЖ.

Сколько идет один выпуск?

Длительность подкастов — от 30 минут до 1 часа.

Где можно послушать?

На платформах Apple Podcasts и Yandex.Музыка.

С какого выпуска лучше начать?

«Дима и Катя Митяевы. В мировом топе и по результатам, и по медийности».

Подкаст — это удобная форма получения информации. Вы можете заниматься спортом и параллельно слушать экспертов в области здоровья. Вы можете ехать на работу и получать знания и ответы на волнующие вас вопросы. Вы можете совмещать домашние дела и самообразование. Да, именно самообразование. Потому что подкасты — это лекции профессионалов своего дела, которые доступны каждому в любое время суток.

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