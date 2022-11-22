13 распространенных и 4 неочевидных причины кругов под глазами

Дело далеко не всегда в недосыпе.

Все мы очень разные, у всех разный ритм жизни. Многие привыкли думать, что появление признаков усталости на лице, особенно круги под глазами, — прямое следствие утомления. Действительно, часто так и бывает. Но не всегда.

Разбираем не только частые причины, которые общеизвестны и у всех на слуху, но и менее очевидные.

Распространенные причины кругов под глазами

К довольно очевидным и популярным факторам, которые провоцируют темные круги под глазами, относятся:

хронический стресс;

постоянный недосып;

частые авиаперелеты;

длительная работа за монитором;

переутомление;

нарушение питьевого режима;

злоупотребление алкоголем;

особенности диеты: много острых приправ, злоупотребление кофе и консервами;

курение;

неправильно подобранная косметика;

отсутствие демакияжа перед сном;

вредная привычка тереть глаза, особенно часто она встречается у долго сидящих за компьютером;

долгое пребывание на солнце.

Эти причины многим известны. А справиться с ними не так сложно: пить достаточное количество воды, своевременно ложиться спать, не забывать об уходе за лицом. Но есть и не столь очевидные факторы, которые существенно влияют на внешний вид.

unsplash.com

Неочевидные причины «синяков» под глазами

Эти причины не зависят ни от шумных соседей, ни от недосыпа, но порой гораздо больше виноваты в этой проблеме.

Особенности строения лица

Чемпион среди таких причин — индивидуальная анатомия, которую нам «дарят» родители. Да, анатомические особенности существенно влияют на то, как будут выглядеть глаза и кожа вокруг. Например, «синяки» часто бывают у людей с глубоко посаженными глазами. Кожа вокруг глаз и так тонкая, в этой области очень мало жировой клетчатки, а при такой глазнице визуально присутствует эффект втянутости. В результате при определенном освещении эта область попадает в тень и появляются темные круги.

Кроме того, часто «синяки» под глазами заметны у худых людей с худыми лицами. Как правило, такие люди обладают тонкой светлой кожей, сосуды в области век у них расположены очень близко к поверхности и потому просвечиваются. С возрастом эта анатомическая особенность усиливается, поэтому синие сосуды, а также темная круговая мышца глаза просвечивают сильнее.

Врожденная пигментация

Не «синяки», а именно темные круги под глазами могут быть связаны с врожденной пигментацией нижних век. Некоторым народам с более смуглой кожей свойственна естественная пигментация в области глаз. Темные круги могут появляться уже с детства или проявляться с возрастом. В России такая особенность свойственна жителям Кавказского региона.

Заболевания

«Синяки» под глазами также часто связаны с патологическими процессами и заболеваниями. Поэтому вдруг появившиеся «синяки» и темные круги под глазами должны настораживать — это повод посетить врача и пройти обследование.

Повышенная пигментация нижнего века может быть проявлением некоторых заболеваний печени. Также «синяки» под глазами могут указывать на многие хронические заболевания, например сердечно-сосудистой системы или на проблемы с почками и надпочечниками, щитовидной железой. Кроме того, можно заподозрить наличие анемии, желчекаменной болезни и др.

Аллергия

Аллергические реакции также могут сопровождаться появлением темных кругов под глазами — из-за увеличения проницаемости стенок сосудов.

unsplash.com

Как избавиться от « синяков » под глазами

Конечно, в первую очередь стоит нормализовать образ жизни и обеспечить себе качественный сон, питьевой рацион, диету, снизить потребление алкоголя, исключить или минимизировать курение, подобрать правильную косметику и не забывать о ежедневном уходе за лицом. Это те рекомендации, которые понятны каждому.

Кроме того, можно обратиться за помощью к эстетической медицине. Есть целый перечень процедур, как инъекционных, так и аппаратных, и химических, которые помогут решить проблему с темными кругами. Квалифицированный врач-косметолог сможет правильно подобрать те, которые подойдут именно вам, и правильно их провести.