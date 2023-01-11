Одышка на тренировке может быть даже у опытных спортсменов. Рассказываем почему

И как понять, когда нужно обращаться к врачу.

Одышка во время физической нагрузки обычно не воспринимается как повод для беспокойства. Однако не все так однозначно. Выясняем, в каких случаях необходимо обратиться за медицинской помощью.

Что такое одышка

Одышка — чувство нехватки воздуха, невозможность дышать достаточно глубоко и полноценно.

У многих одышка бывает разной интенсивности и продолжительности. Если она возникает во время физической нагрузки, то обычно проходит после отдыха. Как правило, исключения составляют случаи, когда речь идет о каких-либо заболеваниях.

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Так как одышка — это ощущение, каждый человек может испытывать ее по-разному. У некоторых она возникает в результате интенсивных физических тренировок. А другие могут почувствовать нехватку воздуха в результате простых действий, таких как ходьба.

Одышка при тренировках бывает довольно часто. Она появляется в результате увеличения физической активности. Если нагрузки высокой интенсивности, то одышку можно считать одним из вариантов нормы. Однако же если ощущение нехватки воздуха преследует человека даже при незначительных усилиях, то это может быть признаком какого-либо заболевания.

Почему появляется одышка во время тренировки

В том случае, если не выявлены серьезные заболевания, то причиной одышки могут быть:

избыточная масса тела, ожирение;

плохая физическая форма;

период восстановления после перенесенных болезней;

высокая температура воздуха;

время тренировки — изменение привычного расписание занятий или физическая нагрузка после недавнего приема пищи влечет за собой появление одышки;

недостаточное время ночного сна;

такие раздражители, как дым костров, табачный дым, пыльца растений;

В ходе активной физической тренировки мышцы работают и требуют дополнительного кровоснабжения и обогащения кислородом. В таком случае одышка — компенсаторный механизм. Он помогает организму приспособиться к новым условиям, не испытывая при этом кислородного голодания. После снижения интенсивности тренировки у здорового человека одышка исчезает и дыхание приходит в норму. При этом важно отметить, что по мере улучшения физических качеств одышка становится менее выраженной, а затем и вовсе исчезает.

Многие респираторные и системные заболевания, а также проблемы сердечно-сосудистой системы могут стать причиной одышки при физической нагрузке.

Химические и биологические раздражители также способны вызывать одышку, если человек подвергается их воздействию во время тренировки.

Как избавиться от одышки

Если возникает ощущение нехватки воздуха, необходимо обратиться за медицинской помощью. Не всегда снижение интенсивности тренировок способствует уменьшению одышки. В некоторых случаях она может быть симптомом серьезного заболевания.

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При лечении одышки врачи применяют различные методы диагностики и терапии в зависимости от ее причины. Могут быть показаны антигистаминные средства, антибиотики, вещества для нормализации артериального давления и другие.

Врач может также рекомендовать изменить повседневные привычки и начать:

поддерживать умеренную массу тела;

избегать или ограничивать потребление алкоголя;

сбалансированно питаться;

принимать витаминно-минеральные комплексы в случае их дефицита в организме.

Лечение одышки при физической нагрузке, возникающей из-за химических или биологических раздражителей, зависит от конкретной причины. Помимо медикаментозной терапии, которую может назначить врач, оно включает:

отказ от курения и избегание воздействия табачного дыма;

использование респиратора и дыхательных аппаратов при воздействии химических испарений;

отказ от посещения мест, где большое количество пыли, пальцы, высокий уровень задымления.

Эти методы вполне можно использовать самостоятельно, без медицинской рекомендации.

Когда следует обратиться к врачу

Необходимо проконсультироваться с врачом, если одышка возникает часто. При этом она не связана с интенсивностью тренировки или условиями окружающей среды.

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Люди, которые испытывают приступы астмы или другого респираторного или сердечного заболевания, должны обратиться за медицинской помощью.

Прибегнуть к скорой неотложной помощи нужно, если ощущение нехватки воздуха сопровождается такими симптомами:

нерегулярное сердцебиение;

головокружение, головная боль;

появление отеков;

боль в груди;

ощущение сильной слабости;

нетипичные, неестественные звуки при дыхании.

Важно проконсультироваться со специалистом, если одышка во время физической нагрузки появляется внезапно или ее сопровождает один из серьезных симптомов, перечисленных выше.

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