Почему мы зеваем и о чем говорит частая зевота?

Расскажем о возможных причинах зевоты и почему это заразно.

В процессе того, когда человек зевает, происходит расслабление мышц, легкие наполняются воздухом. Само действие достаточно приятное и приносит ощущение легкости. Но столь ли безобиден этот процесс, особенно если учесть, что чаще всего мы зеваем, когда испытываем сонливость, находимся в помещении с недостаточной вентиляцией?

Что такое зевота?

Сложно представить человека, который ни разу в жизни не зевал. При этом данная тема считается малоизученной.

По сути, зевание — это часть дыхательного процесса, во время которого вдох осуществляется не через нос, а через рот. Затем следует кратковременная пауза, а после — выдох тоже через рот. С точки зрения физиологии рот не приспособлен к дыханию. Проходя через носовую полость, вдыхаемый воздух очищается благодаря волоскам, которые способны задерживать мелкие частицы пыли. Помимо этого, воздух увлажняется, поэтому важно не допускать пересыхания слизистых оболочек носа, следить за влажностью в помещении и не использовать длительно назальные сосудосуживающие средства. Также носовое дыхание обеспечивает согревание воздуха, поступающего в бронхи и альвеолы легочной ткани. Дышать через рот постоянно невозможно, это чревато частыми вирусными и бактериальными инфекционными заболеваниями.

Зевота.

Для того чтобы понять, полезно ли зевать или же этот процесс является симптомом каких-либо неполадок в организме, следует разобраться в причинах возникновения зевоты.

Пусковые механизмы зевоты люди пытались исследовать с древних времен. По мнению Гиппократа, в ходе этой функции организм очищался от загрязненного воздуха, что оказывало благотворное воздействие в период болезней.

В настоящее время зевота интерпретируется скорее как рефлекторная реакция в ответ на ряд внешних факторов. При этом необходимо отметить, что не всегда это является совершенно безобидным признаком. В некоторых случаях следует насторожиться и внимательно отнестись к состоянию своего организма. Например, чрезмерная частота зевания может свидетельствовать о каких-либо заболеваниях.

Почему мы зеваем?

Принято считать, что зевота возникает при усталости и недосыпе. Но бывают случаи, когда это действие возникает при других обстоятельствах, не связанных с физическим утомлением.

Люди, страдающие склерозом, практически не способны контролировать работу мышц. При этом пациенты могут нормально зевать. Это доказывает гипотезу, что центр, отвечающий за процесс зевания, находится в стволе головного мозга — эволюционно старой части мозга.

Существует версия, что зевота — одно из проявлений эмпатии. И может оказать существенную помощь в диагностике психических расстройств. В ряде некоторых заболеваний пациентам не свойственно оценивать эмоции других людей, сопереживать и подражать таким проявлениям, как зевота.

Зевота.

Ученый Брюс Худ в своей книге «Иллюзия я, или Игры, в которые играет с нами мозг» пишет: «Наличие зеркальных нейронов может объяснить склонность к социальной мимикрии — неконтролируемому поведению, при котором мы неосознанно воспроизводим движения и действия другого человека». Заведующий кафедрой Бристольского университета называет зевоту «формой эмоциональной инфекции».

Гипотеза о том, что в основе зевания лежит недостаток кислорода в организме, не нашла научных подтверждений. Зевание действительно способствует увеличению вазодилатации — расслаблению гладкой мускулатуры стенок кровеносных сосудов, но не более чем изменение частоты и глубины носового дыхания.

Версия, что зевание необходимо для охлаждения «перегретого» мозга, также не нашла доказательств в научном мире. Зевание не оказывает влияния на терморегуляцию организма.

Зевание по одной из гипотез необходимо для предотвращения повреждения слухового аппарата. Например, в самолете зевок способствует выравниванию давления воздуха в ухе, из-за чего проходит ощущение заложенности. Однако на данный момент нет исследований, подтверждающих, что частота зевания во время полета увеличивается. При этом жевание и глотание справляются с чувством заложенности в ушах не хуже, чем зевота.

Считается, что в некоторых случаях зевота является ответной реакцией организма на изменение внешних факторов, таких как:

— прием некоторых антигистаминных препаратов;

— стрессовые нагрузки, утомляемость, усталость;

— прием некоторых психотропных препаратов.

В случае если отмечена повышенная частота зевания, а вышеперечисленные факторы отсутствуют, необходимо обратиться за медицинской консультацией. Выявить причину поможет терапевт или невролог. Возможно, в данном случае зевота является одним из симптомов какого-либо недуга.

Окончательные выводы о механизмах, вызывающих зевание, учеными еще не сделаны. В этом загадочном явлении еще предстоит разобраться.

Зевота.

Опасное состояние

Зевота может сопровождать ряд заболеваний, являясь одним из симптомов. В таком случае необходимо устранить первопричину, чтобы избавиться от назойливого зевания.

1. При нарушениях работы сердечно-сосудистой системы может отмечаться желание часто зевать. Особенно следует быть внимательными, если зевота сопровождается болью за грудиной, одышкой, тошнотой. При появлении данного ряда симптомов следует незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи.

2. Кроме того, зевота как симптом может свидетельствовать о наличии такого недуга, как болезнь Паркинсона.

3. Зевота, сопровождающаяся головной болью, изменением качества зрения и другими неспецифическими проявлениями, требует медицинского осмотра и в некоторых случаях — лечения.

4. Сахарному диабету характерна нехватка сил, повышенная усталость. Постоянная слабость и сонливость сопровождается зевотой. В данном случае не обойтись без помощи специалистов, которые назначат ряд медицинских исследований. В ходе лабораторного анализа, сбора анамнеза можно своевременно диагностировать диабет.

5. Храп во время сна вызывает состояние апноэ. На короткий промежуток времени происходит задержка дыхания. Нарушается процесс поступления кислорода в организм, как следствие — гипоксия. Органы и ткани испытывают нехватку кислорода. Нарушается качество сна, что, в свою очередь, вызывает зевоту. Помимо этого, постоянный храп может спровоцировать появление заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

6. Для гипотоников тоже может быть характерно частое зевание. Не всегда изменение артериального давления ощущается физически. В некоторых случаях это происходит незаметно, состояние организма значительно не меняется и пониженному давлению не придается значение. В то время как гипотония может свидетельствовать о заболеваниях центральной нервной системы, сосудистых патологиях. Для того чтобы исключить возможные неполадки в организме, следует пройти ряд обследований.

7. Недостаточное поступление кислорода, способное вызвать зевоту, характерно для железодефицитной анемии. Красные кровяные тельца присутствуют в организме в недостаточном объеме, из-за чего органы и ткани испытывают дефицит кислорода. Для дифференциальной диагностики необходимо провести лабораторное исследование. При подозрении на анемию следует обратить внимание на такие показатели, как гемоглобин, ферритин, сывороточное железо. Исследование проводится путем забора венозной крови утром натощак. Интерпретировать результаты биохимического исследования должен врач. При необходимости будут назначены препараты, рекомендовано изменение рациона питания, в который следует добавить продукты, богатые железом. Попытки заниматься самолечением могут привести к нежелательным последствиям и ухудшению состояния, так как причиной железодефицита могут быть и другие факторы, например внутренние кровотечения.

8. Заболевания органов дыхательной системы и сердца в некоторых случаях сопровождаются зевотой. Следует обращать внимание на такие признаки, как ощущение сдавленности в области грудной клетки, изменения сердечного ритма, кашель.

В большинстве случаев зевота не представляет опасности для организма человека. Для того чтобы этот процесс не отвлекал от повседневных дел и работы, необходимо следить за качеством жизни, соблюдать режим сна, проветривать помещение. При подозрении на какие-либо заболевания стоит обратиться к врачу, чтобы развеять возникшие сомнения.

Зевота.

Интересные факты о зевоте

1. Еще в утробе матери ребенок начинает зевать. Тем не менее после рождения дети раннего возраста подражают подобному поведению взрослых только после достижения 4-5 лет. При этом зевоту в любом возрасте способно вызвать не только копирование действий других, но и иные факторы.

2. Продолжительность зевоты в среднем составляет около шести секунд.

3. Во время зевка растягиваются мышцы лица, голова немного отклоняется назад, глаза, как правило, закрываются.

4. Зевота заразна. Человек начинает зевать, глядя на то, как это делают другие. Даже фото с изображением зевающего человека способно вызвать подобное действие. Исследования показали, что павианы подражают зевоте только в обществе особей, с которыми имеют близкие отношения. Собакам же чаще передается зевота от хозяев, нежели от посторонних людей.

5. Зевают все животные. Тот факт, что эта функция сохранилась на протяжении всей эволюции, означает, что это может быть полезным для всех живых существ.