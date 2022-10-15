Пироги: простые рецепты, как приготовить вкусные и сытные
Пирог с мясом
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- соль — 0,5 ч.л.;
- кефир — 1 ст.;
- мука — 1 ст.;
- сода — 1 ч.л.;
- фарш — 200 г;
- лук — 2-3 шт.;
Способ приготовления
Мясной фарш смешать с солью и перцем по вкусу. В кефир добавить соду, оставить на 10 минут. Затем добавить остальные ингредиенты. Форму для выпекания смазать сливочным маслом. Вылить в нее половину теста. На него выложить фарш с измельченным луком и залить второй половиной теста. Выпекать до готовности при температуре 180 градусов.
Ленивый курник
Ингредиенты:
- картофель — 5-6 шт.;
- лук — 1 шт.;
- куриное филе — 300-400 г;
- сметана — 200 г;
- мука — 200-300 г;
- яйца — 3 шт.;
- соль — 0.5 ч.л.;
- сода — 0.5 ч.л.
Способ приготовления
Картофель нарезать кружочками, лук — тонкими кольцами. Измельчить куриное филе. Добавить соль и перец по вкусу. В форму для запекания выложить слой картофеля. На него положить лук, нарезанный кольцами, а сверху — куриное филе. Смешать все оставшиеся ингредиенты и залить ими начинку. Отправить все в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать 50-60 минут.
Пирог с зеленым луком и яйцом
Ингредиенты:
- кефир, йогурт или сметана — 300 г;
- сливочное масло — 80 г;
- сахар — 0,5 ч.л.;
- соль — 1 ч.л.;
- яйца — 8 шт.;
- мука — 300 г;
- разрыхлитель или сода — 1 ч.л.;
- зеленый лук — 2-3 пучка.
Способ приготовления
Сварить вкрутую пять яиц, остудить и очистить. Вымыть и мелко нарезать зеленый лук. Яйца нарезать в виде мелких кубиков, смешать с луком и посолить по вкусу.
Для теста смешать растопленное сливочное масло с сахаром, солью. Добавить кефир и три яйца, смешать все до однородной массы. В нее добавить муку и разрыхлитель, перемешать. Форму смазать маслом или застелить пергаментом для выпечки. Выложить в нее половину теста. На него высыпать начинку, а сверху расположить оставшееся тесто. Выпекать до готовности в предварительно разогретой духовке.
Рыбный пирог на скорую руку
Ингредиенты:
- кефир — 1 ст.;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 2 ст.;
- растительное масло — 2 ст.л.;
- соль — 0,5 ч.л.
- рыбные консервы — 1 банка;
- зелень — по вкусу.
Способ приготовления
Смешать кефир, яйца, муку, растительное масло и соль. Масса должна быть по консистенции похожа на сметану. Можно добавить щепотку разрыхлителя. Рыбные консервы размять вилкой, смешать с любой зеленью. Форму для запекания застелить пергаментом. Выложить половину теста, на него — начинку. Сверху залить все второй половиной теста. Запекать в духовке при 180 градусах 40 минут.
Нутрициолог Наталья Эйшнер рекомендует не употреблять часто такую еду, так как это достаточно калорийная пища. При этом также важно отметить, что наличие пшеничной муки в списке ингредиентов показано далеко не всем. Связано это с содержанием в ней глютена. Глютен, или клейковина, — это белок, который придает пшенице определенные хлебопекарные качества. Он определяет способность пшеничного теста впитывать воду, оставаться вязким и упругим.
Целиакия и непереносимость глютена
Целиакия — заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует кишечник. В результате этого повреждается слизистая оболочка, выстилающая желудочно-кишечный тракт. Это препятствует усвоению питательных веществ с пищей. В таком случае необходимо избегать употребления в пищу продуктов, содержащих глютен. Целиакии подвержены люди с генетической предрасположенностью.
По результатам исследования, которые опубликованы в журнале JAMA, стала известна взаимосвязь целиакии и глютена. Ученые предполагают, что потребление продуктов, содержащих глютен, может стать одним из факторов риска для развития данного заболевания.
Помимо целиакии может возникнуть непереносимость продуктов с глютеном.
Чтобы ее выявить, необходимо исключить их на некоторое время из привычного рациона. Если после повторного введения глютена симптоматика возобновилась, то, вероятнее всего, это признак чувствительности к данному веществу. В отличие от описанной выше целиакии, непереносимость может быть свойственна многим людям. В любом случае необходимо обратиться к специалисту за медицинской помощью. Врачом будет проведен тщательный анализ и лабораторная диагностика. Эти процедуры позволяют исключить другие заболевания со схожей симптоматикой и выявить непереносимость глютена.
Симптомы непереносимости глютена включают:
- болевой синдром и дискомфорт в области живота;
- ощущение тошноты;
- чувство вздутия;
- нарушение стула;
- повышенная утомляемость;
- головная боль и другие.
Чем заменить глютен
В приготовлении многих блюд присутствуют ингредиенты, содержащие глютен. Но при наличии аллергической реакции и индивидуальной непереносимости глютена вполне можно его заменить безопасными для здоровья продуктами питания, такими как:
- гречневая крупа и мука;
- рисовая крупа и мука;
- нутовая мука;
- киноа;
- кукурузная мука и множество других продуктов.
В продаже можно даже встретить макаронные изделия, которые изготовлены из бобовых, риса или гречки. В настоящее время многие производители предлагают безглютеновые продукты.