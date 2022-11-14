4 самых опасных упражнения для новичка в тренажерном зале по мнению тренера

Они могут принести больше вреда, чем пользы.

Какие упражнения опасны для самостоятельного выполнения и почему их не стоит делать, рассказал эксперт-преподаватель сети X-Fit, соавтор системы Smart Fitness, наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин.

Какие упражнения могут быть опасны

Самое безобидное на первый взгляд упражнение может оказаться опасным. Этот вопрос индивидуален, как и все, что касается фитнеса. Понять, навредит ли вам конкретное упражнение, можно, зная:

насколько физически подготовлено тело;

есть ли мышечные дисбалансы;

какие именно части тела задействованы при выполнении упражнения;

какую нагрузку вы получили до этого.

Причиной травм и других неприятных последствий может стать как раз чрезмерная нагрузка. Но есть упражнения, которые чаще всего приводят к проблемам, — это сложные движения, задействующие большое количество мышц и суставов.

В последнее время все чаще появляются «хайповые» упражнения, противоречащие нормальной биомеханике или подходящие только очень подготовленным спортсменам с определенными индивидуальными особенностями. Распространяемые «фитнес-блогерами», они идут в массы и приводят к печальным результатам.

Обычные упражнения, имеющие четкое биомеханическое и анатомическое обоснование, не нанесут вам вреда, если вы готовите к ним тело постепенно. Помните, что даже к безобидной планке необходимо подходить через «квадрат».

Рассказываем о четырех популярных упражнениях, которые могут навредить новичку.

Приседания

Это упражнение крайне полезное. Но оно предполагает:

хорошую мобильность тазобедренного сустава;

стабильность коленного сустава;

подвижность голеностопного сустава.

Если выполнять движение неправильно, это может привести к травме или постепенному развитию дисбаланса, что через несколько месяцев занятий приведет к хроническим болям.

Чтобы избежать риска, разделите упражнение на составные части и доведите до идеала движение в каждом из них. Это могут быть:

наклоны (румынская тяга);

разгибания в коленном суставе;

ягодичный или плечевой мост;

дотягивания коленом до стены без отрыва пятки.

Становая тяга

Становая тяга задействует все тело. Она крайне сложна технически: важно грамотно распределить нагрузку в каждой фазе движения.

Некорректный подход к этому упражнению — прямой путь к проблемам со спиной, развитию протрузий и грыж. Само по себе упражнение неплохое, но предполагает длительную подготовку к выполнению. Иногда она занимает больше года.

Чтобы минимизировать риск травмы, разделите становую тягу на множество подводящих упражнений (как было с приседанием) и прорабатывайте каждое из них в отдельности, пока не отработаете технику до автоматизма.

Mariah Krafft/Unsplash

Рывок

Это тяжелоатлетическое упражнение, ставшее довольно популярным в фитнесе, особенно в кроссфите. Оно очень энергоемкое. Если нервная система и опорно-двигательный аппарат не готовы к таким нагрузкам, это чревато травмами:

шейного отдела;

плечевых суставов;

поясничного отдела.

Кроме того, могут серьезно пострадать связки.

К выполнению рывка надо подходить постепенно, деля его на составные части и медленно наращивая амплитуды движения.

Необычные упражнения

На просторах интернета встречаются поистине необычные варианты, которые выполняются теми же блогерами единожды для привлечения внимания. К таким надо относиться с особой опаской, избегая их как минимум до момента, пока не решите, что почти идеально владеете своим телом.

Один из примеров необычных упражнений — отжимания от ручек гирь. Они могут быть актуальны для опытных спортсменов. Для обычного же любителя это упражнение, вероятнее всего, закончится травмой запястья.

Из этого же разряда — приседания на одной ноге, размещенной на рукоятке гири. Результатом такого упражнения могут стать серьезные повреждения голеностопа.

Фото Matthew Sichkaruk/Unsplash

Иногда в Сети можно встретить сложный набор движений с применением нестабильных поверхностей — полусфер. Атлеты хотят заинтересовать аудиторию, изощряются и включают в упражнения:

большие отягощения;

резкие движения;

прыжки и пр.

Помните, что такие чудеса фитнеса показывают не новички, а спортсмены, длительное время готовившие свое тело к подобному «перформансу». Попытка повторить может закончиться печально. Не говоря уже о том, что никакой функциональности эти упражнения не несут — не влияют на развитие координации и ловкости.