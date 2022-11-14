4 самых опасных упражнения для новичка в тренажерном зале по мнению тренера
Какие упражнения опасны для самостоятельного выполнения и почему их не стоит делать, рассказал эксперт-преподаватель сети X-Fit, соавтор системы Smart Fitness, наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин.
Какие упражнения могут быть опасны
Самое безобидное на первый взгляд упражнение может оказаться опасным. Этот вопрос индивидуален, как и все, что касается фитнеса. Понять, навредит ли вам конкретное упражнение, можно, зная:
-
насколько физически подготовлено тело;
-
есть ли мышечные дисбалансы;
-
какие именно части тела задействованы при выполнении упражнения;
-
какую нагрузку вы получили до этого.
Причиной травм и других неприятных последствий может стать как раз чрезмерная нагрузка. Но есть упражнения, которые чаще всего приводят к проблемам, — это сложные движения, задействующие большое количество мышц и суставов.
В последнее время все чаще появляются «хайповые» упражнения, противоречащие нормальной биомеханике или подходящие только очень подготовленным спортсменам с определенными индивидуальными особенностями. Распространяемые «фитнес-блогерами», они идут в массы и приводят к печальным результатам.
Обычные упражнения, имеющие четкое биомеханическое и анатомическое обоснование, не нанесут вам вреда, если вы готовите к ним тело постепенно. Помните, что даже к безобидной планке необходимо подходить через «квадрат».
Рассказываем о четырех популярных упражнениях, которые могут навредить новичку.
Приседания
Это упражнение крайне полезное. Но оно предполагает:
-
хорошую мобильность тазобедренного сустава;
-
стабильность коленного сустава;
-
подвижность голеностопного сустава.
Если выполнять движение неправильно, это может привести к травме или постепенному развитию дисбаланса, что через несколько месяцев занятий приведет к хроническим болям.
Чтобы избежать риска, разделите упражнение на составные части и доведите до идеала движение в каждом из них. Это могут быть:
-
наклоны (румынская тяга);
-
разгибания в коленном суставе;
-
ягодичный или плечевой мост;
-
дотягивания коленом до стены без отрыва пятки.
Становая тяга
Становая тяга задействует все тело. Она крайне сложна технически: важно грамотно распределить нагрузку в каждой фазе движения.
Некорректный подход к этому упражнению — прямой путь к проблемам со спиной, развитию протрузий и грыж. Само по себе упражнение неплохое, но предполагает длительную подготовку к выполнению. Иногда она занимает больше года.
Чтобы минимизировать риск травмы, разделите становую тягу на множество подводящих упражнений (как было с приседанием) и прорабатывайте каждое из них в отдельности, пока не отработаете технику до автоматизма.
Рывок
Это тяжелоатлетическое упражнение, ставшее довольно популярным в фитнесе, особенно в кроссфите. Оно очень энергоемкое. Если нервная система и опорно-двигательный аппарат не готовы к таким нагрузкам, это чревато травмами:
-
-
плечевых суставов;
-
поясничного отдела.
Кроме того, могут серьезно пострадать связки.
К выполнению рывка надо подходить постепенно, деля его на составные части и медленно наращивая амплитуды движения.
Необычные упражнения
На просторах интернета встречаются поистине необычные варианты, которые выполняются теми же блогерами единожды для привлечения внимания. К таким надо относиться с особой опаской, избегая их как минимум до момента, пока не решите, что почти идеально владеете своим телом.
Один из примеров необычных упражнений — отжимания от ручек гирь. Они могут быть актуальны для опытных спортсменов. Для обычного же любителя это упражнение, вероятнее всего, закончится травмой запястья.
Из этого же разряда — приседания на одной ноге, размещенной на рукоятке гири. Результатом такого упражнения могут стать серьезные повреждения голеностопа.
Иногда в Сети можно встретить сложный набор движений с применением нестабильных поверхностей — полусфер. Атлеты хотят заинтересовать аудиторию, изощряются и включают в упражнения:
-
большие отягощения;
-
резкие движения;
-
прыжки и пр.
Помните, что такие чудеса фитнеса показывают не новички, а спортсмены, длительное время готовившие свое тело к подобному «перформансу». Попытка повторить может закончиться печально. Не говоря уже о том, что никакой функциональности эти упражнения не несут — не влияют на развитие координации и ловкости.