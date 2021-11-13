Майонез: вся правда о продукте
Некоторые ингредиенты майонеза неполезны
Изначально у майонеза была такая рецептура: оливковое масло, яичный желток, лимонный сок, горчица, сахар и соль. По российскому ГОСТу майонез состоит из рафинированного растительного масла, воды, яичного желтка или порошка с добавлением или без добавления молочных продуктов и других ингредиентов. Производители, чтобы увеличить срок хранения продукта, добавляют пищевые добавки, которые как раз и являются вредоносными.
- Усилители вкуса. Это то, что вызывает привыкание и приводит к зависимости от продукта, который хочется постоянно использовать. Такая добавка приводит к проблемам с желудком и пищеварительной системы.
- Жиры и трансжиры. В состав майонеза помимо растительного масла входят еще модифицированные растительные масла (трансжиры), которых нет в природе. Человеческому организму трудно их усваивать и расщеплять. Это приводит к тому, что жиры начинают накапливаться на стенках сосудов, в печени и поджелудочной железе, как результат — ожирение, атеросклероз и ишемическая болезнь сердца.
- Эмульгаторы. Это синтетические вещества, они помогают сохранять однородную консистенцию соуса. Как правило, это соевый лецитин, в котором используется генно-модифицированная соя, воздействие которой на организм еще не изучено до конца.
- Консерванты. Используются для увеличения срока годности путем уничтожения грибков и микробов. Часть консервантов разлагаются в желудке под воздействием желудочного сока, но остальные попадают в клетки организма. Сорбат калия, например, продлевает срок годности майонеза до нескольких месяцев даже при комнатной температуре.
И качественный, и домашний майонез все равно является тяжелой пищей для кишечника. Употреблять его нужно с осторожностью и в небольших количествах. Людям, страдающим заболеваниями желудка, кишечника и печени, лучше вообще исключить майонез из рациона.
Химический состав майонеза
Главный минус майонеза — это, конечно же, высокая калорийность. Энергетическая ценность в 100 граммах может достигать 800 ккал. А вот необходимого организму белка в майонезе практически нет, он составляет всего лишь 0,96 г. В составе есть жиры — 74,85 г, углеводы — 0,57 г. В результате небольшая 200-граммовая пачка соуса, добавленная к блюду, увеличивает его калорийность на порцию на 100-150 ккал. Поэтому, если регулярно употреблять майонез, можно быстро набрать лишние килограммы.
Холестерин — 42 мг. Холестерин разрушается при жарке, однако кристаллы холестерина разрушаются только при +360 °С.
Рафинированные масла, яичный и молочный порошок проходят пастеризацию при высокой температуре, за счет чего полностью уничтожаются бактерии и вирусы, и снижается риск пищевого отравления. Пастеризация яичного порошка делает невозможным инфицирование сальмонеллой (бактерией). Рафинирование и пастеризация снижают также количество витаминов, а также фосфорсодержащих веществ.
Легкий майонез
Так как следить за фигурой давно стало модным, производители майонеза выпускают низкокалорийные соусы с жирностью не выше 40 процентов. В таких продуктах часть растительного жира и яичного порошка заменяют водой. Но вода с жирами не смешивается, из-за чего приходится добавлять эмульгаторы и загустители, чтобы добиться однородной консистенции. А также за счет отсутствия яичного порошка и части растительных масел добавляется еще больше ароматизаторов и красителей, увеличивая вред майонеза.
Польза майонеза
В первую очередь речь идет о майонезе, приготовленном в домашних условиях. Майонез — очень жирный продукт, что полезно для эластичности кожи, а также это является дополнительным источником силы.
Растительные масла богаты ненасыщенными жирными кислотами, что полезно для профилактики заболеваний сердца и сосудов. В майонезе высокая концентрация витаминов Е и F. Они способствуют ускорению метаболизма. Уксус и лимонный сок или кислота полезны при пониженной кислотности желудка.
Яйца, входящие в состав продукта, содержат полезный белок альбумин, который положительно воздействует на организм человека.
Домашний майонез
Домашний майонез более полезен, так как в приготовлении можно использовать качественные и натуральные ингредиенты. Но калорийность продукта все равно будет большая, это важно учесть. Поэтому употреблять майонез нужно в небольших количествах.
Рецепт приготовления майонеза
Ингредиенты:
- яичный желток — 2 шт;
- растительное масло (подсолнечное или оливковое) — 200 г;
- уксус — 1 чайная ложка;
- горчица — 1/4 чайной ложки;
- соль;
- перец.
Как готовить
- Яйца, горчицу и уксус перемешать, добавить соль и перец, взбить до получения однородной массы.
- Постепенно влить растительное масло до состояния густого крема.
- Также в соус можно добавить чеснок, зелень или лимонный сок.
Домашний майонез нужно хранить в холодильнике не более 1-2 дней.
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