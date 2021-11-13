Майонез: вся правда о продукте

В каждом доме в холодильнике всегда можно найти майонез, который добавляют практически во все блюда — как в холодные закуски, так и в горячие. Майонез из магазина содержит больше вредных веществ, чем полезных. Так это на самом деле или нет, помогал разобраться врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

Некоторые ингредиенты майонеза неполезны

Изначально у майонеза была такая рецептура: оливковое масло, яичный желток, лимонный сок, горчица, сахар и соль. По российскому ГОСТу майонез состоит из рафинированного растительного масла, воды, яичного желтка или порошка с добавлением или без добавления молочных продуктов и других ингредиентов. Производители, чтобы увеличить срок хранения продукта, добавляют пищевые добавки, которые как раз и являются вредоносными.

Усилители вкуса. Это то, что вызывает привыкание и приводит к зависимости от продукта, который хочется постоянно использовать. Такая добавка приводит к проблемам с желудком и пищеварительной системы.

Жиры и трансжиры. В состав майонеза помимо растительного масла входят еще модифицированные растительные масла (трансжиры), которых нет в природе. Человеческому организму трудно их усваивать и расщеплять. Это приводит к тому, что жиры начинают накапливаться на стенках сосудов, в печени и поджелудочной железе, как результат — ожирение, атеросклероз и ишемическая болезнь сердца.

Эмульгаторы. Это синтетические вещества, они помогают сохранять однородную консистенцию соуса. Как правило, это соевый лецитин, в котором используется генно-модифицированная соя, воздействие которой на организм еще не изучено до конца.

Консерванты. Используются для увеличения срока годности путем уничтожения грибков и микробов. Часть консервантов разлагаются в желудке под воздействием желудочного сока, но остальные попадают в клетки организма. Сорбат калия, например, продлевает срок годности майонеза до нескольких месяцев даже при комнатной температуре.

И качественный, и домашний майонез все равно является тяжелой пищей для кишечника. Употреблять его нужно с осторожностью и в небольших количествах. Людям, страдающим заболеваниями желудка, кишечника и печени, лучше вообще исключить майонез из рациона.

Состав.

Химический состав майонеза

Главный минус майонеза — это, конечно же, высокая калорийность. Энергетическая ценность в 100 граммах может достигать 800 ккал. А вот необходимого организму белка в майонезе практически нет, он составляет всего лишь 0,96 г. В составе есть жиры — 74,85 г, углеводы — 0,57 г. В результате небольшая 200-граммовая пачка соуса, добавленная к блюду, увеличивает его калорийность на порцию на 100-150 ккал. Поэтому, если регулярно употреблять майонез, можно быстро набрать лишние килограммы.

Холестерин — 42 мг. Холестерин разрушается при жарке, однако кристаллы холестерина разрушаются только при +360 °С.

Рафинированные масла, яичный и молочный порошок проходят пастеризацию при высокой температуре, за счет чего полностью уничтожаются бактерии и вирусы, и снижается риск пищевого отравления. Пастеризация яичного порошка делает невозможным инфицирование сальмонеллой (бактерией). Рафинирование и пастеризация снижают также количество витаминов, а также фосфорсодержащих веществ.

Как выбрать майонез.

Легкий майонез

Так как следить за фигурой давно стало модным, производители майонеза выпускают низкокалорийные соусы с жирностью не выше 40 процентов. В таких продуктах часть растительного жира и яичного порошка заменяют водой. Но вода с жирами не смешивается, из-за чего приходится добавлять эмульгаторы и загустители, чтобы добиться однородной консистенции. А также за счет отсутствия яичного порошка и части растительных масел добавляется еще больше ароматизаторов и красителей, увеличивая вред майонеза.

Польза майонеза

В первую очередь речь идет о майонезе, приготовленном в домашних условиях. Майонез — очень жирный продукт, что полезно для эластичности кожи, а также это является дополнительным источником силы.

Растительные масла богаты ненасыщенными жирными кислотами, что полезно для профилактики заболеваний сердца и сосудов. В майонезе высокая концентрация витаминов Е и F. Они способствуют ускорению метаболизма. Уксус и лимонный сок или кислота полезны при пониженной кислотности желудка.

Яйца, входящие в состав продукта, содержат полезный белок альбумин, который положительно воздействует на организм человека.

Домашний майонез

Домашний майонез более полезен, так как в приготовлении можно использовать качественные и натуральные ингредиенты. Но калорийность продукта все равно будет большая, это важно учесть. Поэтому употреблять майонез нужно в небольших количествах.

Рецепт приготовления майонеза

Как приготовить майонез. Фото hashlavash.ru

Ингредиенты:

яичный желток — 2 шт;

растительное масло (подсолнечное или оливковое) — 200 г;

уксус — 1 чайная ложка;

горчица — 1/4 чайной ложки;

соль;

перец.

Как готовить

Яйца, горчицу и уксус перемешать, добавить соль и перец, взбить до получения однородной массы. Постепенно влить растительное масло до состояния густого крема. Также в соус можно добавить чеснок, зелень или лимонный сок.

Домашний майонез нужно хранить в холодильнике не более 1-2 дней.