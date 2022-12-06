Кому нельзя быть донором крови и почему? Объясняет врач
Существует множество ситуаций, когда для спасения жизни пациента требуется переливание крови или ее компонентов (тромбоцитов, эритроцитарной массы или плазмы). Донором может стать практически каждый человек, достигший 18 лет и имеющий вес не менее 50 кг.
Непосредственно перед сдачей крови доноры проходят медицинский осмотр и беседуют с врачом, которому обязательно нужно сообщать о недомоганиях, приеме лекарственных препаратов, биологически активных добавок.
Противопоказания к донации могут быть временными и постоянными, не зависящими от давности заболевания и результатов лечения.
Кому никогда нельзя быть донором крови
К постоянным противопоказаниям для донорства крови и ее компонентов относят:
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инфекционные заболевания (болезни, вызванные вирусом гепатита В, С, ВИЧ-инфекцией, все формы туберкулеза и др.);
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злокачественные новообразования;
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паразитарные заболевания;
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болезни кроветворных органов и некоторые отдельные нарушения, которые вовлекают иммунный механизм;
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заболевания центральной нервной системы (органические нарушения);
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полное отсутствие слуха и/или речи, зрения;
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заболевания органов дыхания (эмфизема, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь);
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болезни пищеварительной системы (цирроз, хронические заболевания печени, калькулезный холецистит);
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мочекаменная болезнь и очаговые и диффузные заболевания почек в стадии декомпенсации;
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заболевания соединительной ткани, остеомиелит;
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заболевания эндокринной системы в стадии декомпенсации;
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заболевания кожи, подкожной клетчатки;
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заболевания системы кровообращения (гипертоническая болезнь, тромбофлебит, флебит, ишемическая болезнь сердца, миокардит, эндокардит);
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I, II гр. инвалидности;
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психические расстройства.
Ознакомиться с полным перечнем постоянных и временных противопоказаний можно на официальном сайте Службы крови.
Кому временно нельзя сдавать кровь
В числе временных противопоказаний — пульс более 95 и менее 55 ударов в минуту, аллергические заболевания в стадии обострения, прием некоторых лекарств и отдельные болезни.
Срок временных противопоказаний может быть разным. После приема антиагрегантов, анальгетиков и антикоагулянтов стать донором можно только через три дня, а после антибиотиков — через 14 дней.
После перенесенного гриппа и ОРВИ он составляет 30 дней, после беременности — 12 месяцев, после окончания лактации — 90 дней, после татуировок, пирсинга, операций, переливания крови и ее компонентов — 120 дней, после обострения язвы желудка — 12 месяцев с завершения острого периода.
При аллергии нужно воздержаться от донации 60 дней после исчезновения симптомов, при острых или хронических воспалительных процессах в стадии обострения — 30 дней.
Вакцинация также относится к временным противопоказаниям к донорству. Сдавать кровь можно через 10 дней после введения инактивированных вакцин, через 30 дней после введения живых вакцин, через 120 дней — после введения иммуноглобулинов против клещевого энцефалита, гепатита В, через один год — после введения вакцины от бешенства.