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В какое время пить кофе, чтобы он действовал и не причинял вреда здоровью

Михаил Кутушов
,
Мария Сальникова
Ольга Бакшутова
Врач-терапевт
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Фото unsplash.com
В некоторых случаях от него лучше отказаться.

Врачи рассказали, насколько эффективен кофе, выпитый до еды, через сколько минут ждать от него бодрящего эффекта, а в каких случаях он бесполезен.

Эффективен ли кофе, выпитый натощак?

Есть устойчивый миф, что кофе надо пить на пустой желудок, чтобы кофеин всасывался в кровь без задержки. То есть нужно разлепить глаза после недолгого сна, влить в себя пару чашек американо и, не успев позавтракать, выйти из дома. Это во всех отношениях плохой сценарий.

Во-первых, после пробуждения организм нуждается в воде, тогда как кофе имеет мочегонный эффект, то есть выводит жидкость. Во-вторых, усилить бодрящий эффект напитка, употребляя его натощак, не получится, а вот заполучить проблемы с желудочно-кишечным трактом — вполне.

«Скорость действия кофе зависит от уровня метаболизма, активности ферментов печени, водного баланса и других индивидуальных особенностей организма».
Бакшутова Ольга
Врач-терапевт

Зато такой эффект, как стимулирование выработки соляной кислоты и усиление мышечных сокращений ЖКТ, у всех происходит одинаково. Если желудок пуст, кислота повреждает его слизистую. Так что каждая чашка эспрессо, выпитого до еды, — шаг к язвенной болезни в будущем и к почти гарантированной изжоге в настоящем. Получается, если уж пить кофе с утра пораньше, то хотя бы после завтрака, а не вместо него. И желательно добавлять в напиток молоко.

Кофе не рекомендуется пить натощак. Фото unsplash.com
Фото unsplash.com

В какое время лучше всего пить кофе?

Сразу после пробуждения кофе пить нельзя. На ночь этот напиток тем более нежелателен. Оптимальное время — когда уровень кортизола (гормона стресса) находится на нижнем уровне активности: с 9.00 до 11.00 или с 14.00 до 16.00.
Бакшутова Ольга
Врач-терапевт

Бодрящий эффект проявляется в среднем через 20 минут — все зависит от сорта кофе, степени обжарки зерен, крепости готового напитка. В растворимом кофе почти в 3,5 раза меньше кофеина, чем в зерновом. Хотя в молотом кофе есть и другие вещества, помимо кофеина, ускоряющие метаболизм (в процессе сублимации они улетучиваются, поэтому растворимый кофе более «пустой»). Но именно кофеин обладает стимулирующим действием: от него увеличивается частота сердечных сокращений, возбуждается дыхательный и сосудодвигательный центры головного мозга

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«Однако в этих последствиях нет ничего хорошего. Кофе блокирует аденозиновые рецепторы, из-за чего пропадает восприимчивость тканей и клеток к сигналам организма об утомлении и истощении запасов энергии».
Кутушов Михаил
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук

Вдобавок кофеин формирует зависимость. То есть со временем его нужно больше и больше. А отказ от кофе, особенно резкий, вызовет натуральную «ломку» — и это не фигура речи.

Когда кофе перестает действовать?

«Если человек систематически недосыпает и нервничает, ресурсы организма истощаются. Тогда кофе и другие стимуляторы могут не оказывать бодрящего эффекта, а иногда приводят к ощущению еще большей усталости».
Бакшутова Ольга
Врач-терапевт

Хотя порой организм может незначительно отреагировать на запах кофе — он стимулирует мозговую деятельность.

«Увеличивать «дозу» не только бессмысленно, но и опасно. Постоянное употребление кофе увеличивает риск хронических заболеваний хрящей и суставов, сердечно-сосудистых заболеваний».
Кутушов Михаил
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук

А людям, страдающим мигренями, заболеваниями почек, желудка,повышенным давлением, эндокринными заболеваниями, сахарным диабетом, кофе вовсе противопоказан.

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В ситуации, когда кофе уже не действует, можно поискать другие пробуждающие вещества. Хотя идеальное решение — наладить режим дня, начать высыпаться и исключить стресс. Тогда кофе можно будет пить только для удовольствия. Именно в этом случае он принесет минимум вреда организму.

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