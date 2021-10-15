Кинезиотейпирование — что это? Показания и эффект процедуры

Разбираемся в понятии «кинезиотейпирование» и его актуальности. Для чего используют кинезиотейп и может ли он повлиять на спортивные результаты.

В 1988 году на Олимпийских играх в Сеуле спортсмены из сборной Японии произвели фурор, появившись на аренах в ярких лентах на теле. Выступления спортсменов были успешными, и люди заинтересовались новой японской технологией.

В России метод кинезиотейпирования стал популярен в 2000-х годах у людей, занимающихся спортом. Постепенно тейпы начали применять и обычные люди для сохранения и увеличения эффекта лечения опорно-двигательного аппарата и травм мышц. Разберемся, что же такое кинезиотейп и в чём его плюсы.

Что такое кинезиотейп?

Кинезиотейп — это клейкая лента, напоминающая пластырь шириной 5 см. Тейп был изобретен в 1973 году американским хиропрактиком японского происхождения Кензо Касе.

В процессе работы с пациентами Кензо обратил внимание на то, что при растягивании кожи и верхних слоев мышц с помощью рук на травмированных местах у человека снижались болезненные ощущения, а суставам возвращалась мобильность.

Кинезиотейпы. Фото Pixels.com

Чтобы закрепить эффект после сеансов, хиропрактик начал использовать обычную клейкую ленту и заметил, что фиксация мышц и суставов позволяет продлить положительное действие процедур. Но отсутствие эластичности у клейкой ленты не позволяло сделать этот эффект долгосрочным. Тогда Кензо Касе решил изобрести пластырь с большей эластичностью и в 1979 году представил его на рынке. Термин kinesio tape образовался от двух слов: kinesio, что означает «движение», и tape — «лента».

Показания к применению

Спектр показаний применения кинезиопластырей обширен. Вот основные из них:

· мышечные боли, гипертонус мышц, мышечная слабость · профилактика различных спортивных травм · ушибы мягких тканей туловища, верхних и нижних конечностей · растяжение связок суставов верхних и нижних конечностей · фиксация сустава при травмах опорно-двигательного аппарата · разработка суставов конечностей после операций или травм · более быстрое снятие отека (лимфодренажная методика)

Лента изготовлена из плотно сплетенных эластичных волокон хлопка (97%) и нейлона (3%). Клей на внутренней стороне тейпа акриловый, очень прочный, за счёт чего аппликацию можно носить до семи дней. Кинезиотейп выдерживает резкие движения, пот и занятия водными видами спорта. Тейпы способны растягиваться на 30-40% от своей первоначальной длины, что делает их схожими с человеческой кожей и мышцами по эластичности.

Как это работает?

Эластичные свойства ленты способствуют вертикальному подъему кожи, что позволяет увеличить пространство между кожей и тканями. В этом подкожном пространстве находятся нервные окончания, кровеносные и лимфатические сосуды . Натяжение пластыря создает декомпрессию, которая способствует улучшению кровотока и лимфатического оттока. Это позволяет быстро удалять продукты жизнедеятельности от травм и химические вещества, вызывающие боль.

Лента имеет свойства продольного растяжения около 140-180%.

Тейп фиксирует и придает дополнительную стабильность и упругость мышцам, связкам, сухожилиям и суставам.

Восстанавливает взаимодействие (можно сказать, скольжение) между слоями тканей при травмах и ушибах. В травмированной области это скольжение нарушено, происходит застой крови и лимфы, вследствие чего человек чувствует скованность в месте травмы.

Как работают кинезиотейпы.

Декомпрессионные свойства тейпа снижают сдавливание нервных окончаний непосредственно под кожей, что снижает их раздражение.

Лента, наложенная на напряженные мышцы, снижает реакцию на растяжение, делая их менее натянутыми и болезненными.

Кому поможет тейп?

В первую очередь кинезиотейпирование актуально для людей, занимающихся спортом или ведущих активный образ жизни. Правильно наложенная лента поможет избежать спортивных травм, если спортсмен чувствует излишнее напряжение мышцы. Тейп послужит фиксацией суставов, когда на них ожидается повышенная нагрузка. То же самое актуально для позвоночника спортсмена.

Тейпирование показано людям, проходящим мануальную терапию спины. Пациентам остеопатов, кинезиотерапевтов и массажистов. В этих случаях кинезиотейпирование помогает не терять достигнутых результатов в промежутках между сеансами. Здесь тейп служит фиксацией тканей в нужном положении.

В последнее время кинезиотейпирование набирает популярность в косметологии. Тейп оказывает эффективное физиологическое воздействие на кожу, фасции, нервы, кровеносные и лимфатические сосуды лица. Благодаря этому является методом профилактики преждевременного старения кожи, появления морщин, складок, дряблости и отечности.

Кинезиотейпы.

Возрастных ограничений для наложения кинезиоленты нет. Фиксирование тканей и суставов с помощью тейпа положительно показало себя в оздоровлении детей с синдромом ДЦП.

Какие бывают тейпы?

Классическая кинезиолента

Выпускается множеством производителей и отличается по цене и качеству. Цена от 600 до 2000 рублей за стандартный 5-метровый тейп. Ассортимент расцветки тейпов от классических черных и телесных до розовых и леопардовых.

Лучше всего себя зарекомендовали тейпы производителей Kinesio tape и Rock tape.

Кинезиотейпы.

Водонепроницаемые тейпы

Выпускаются теми же производителями. Имеют более высокую стоимость.

Подходят для тренировок в воде и интенсивных физических нагрузок, за счёт большего добавления нейлона в состав.

Кросс-тейп

Значительно отличается от оригинального кинезиотейпа. Имеет структуру решётки и применяется для воздействия на нервы и мышцы человека через акупунктурные точки.

Кросс-тейпы.

Противопоказания

Для кинезиотейпирования практически нет противопоказаний. Основными факторами для противопоказаний служат:

· травмы кожного покрова

· заболевания кожи (экзема, псориаз)

· повышенная температура

· аллергическая кожная реакция

Как воспользоваться процедурой?

Кинезиотейпированием занимаются специалисты мануальных практик: остеопаты, массажисты, мануальные терапевты и кинезиологи.

Ленты должны накладываться под определенным натяжением и учитывать строение организма.

Для каждого конкретного случая, травмы и заболевания наложение аппликации отличается.

При определённом опыте и сноровке возможна самостоятельная фиксация лент, но вы должны быть уверены в своей компетентности.

С момента изобретения кинезиотейпа и по сей день проведена масса исследований, доказывающих и отрицающих реальную пользу кинезиотейпирования. Никто не может дать утвердительного ответа относительно того, имеет ли процедура лечебный эффект. Тем не менее люди по всему миру отмечают, что тейп выполняет свою функцию, и популярность метода растет с каждым годом.

На Олимпиаде в Токио каждый второй спортсмен был затейпирован лентами всевозможных расцветок. Можно сделать вывод, что профессионалы ощущают на себе положительное воздействие кинезиотейпирования.

Тейп может помочь вам при лечении и предотвращении травм мышц, связок и суставов. Перед применением кинезиотейпов обязательно проконсультируйтесь со специалистом.