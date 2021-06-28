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Катание на сапах или вейкбордах. Польза, вред и насколько опасно

Александр Крагжда
Александр Крагжда
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Сегодня, 08:00
Сапсерфинг. Фото Maksim Goncharenok, Pexels Вейкбординг. Фото Jacob Zatorsky, Pexels Количество сжигаемых калорий при разных видах плавания на сапе. Фото Кite.ru
Сапсерфинг. Фото Maksim Goncharenok, Pexels
Будьте внимательны при занятиях спортом и используйте защитное оборудование.

Слово «сап», или «сапборд», происходит от английского слова SUP-BOARD (stand-up padding (SUP), что переводится как гребля стоя, и board — доска). Сап представляет собой плоскую плавучую конструкцию вытянутой формы, на которой размещается человек или несколько людей. А сапсерфинг — это водный вид спорта, в котором спортсмен, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом. Кататься на сапе можно не только на волнах, но и на спокойной речке.

Вейкборд и вейкбординг — это экстремальный вид спорта, в котором спортсмен катится на доске по волне за катером, держась при этом за веревку с рукояткой. Слово wakeboard состоит из двух слов: wake — кильватер, то есть возмущенная полоса воды, остающаяся за движущимся судном, и board — доска.

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Сапсерфинг

Современный сапсерфинг зародился в 1940-х годах в Вайкики на Гавайях. Гавайцы годами использовали такой способ передвижения для обучения молодых серферов и как средство для поддержания формы, когда волны не подходят для привычного серфинга.

Но самое главное, что сап можно достаточно быстро освоить для простого плавания и использовать его с огромной пользой для здоровья. Стоя на доске, вы задействуете большую часть мышц вашего тела, и не стоит забывать о том, что это очень хорошая кардионагрузка, которая может быть эффективней велотренажеров и обычного бега.

Вот еще основные плюсы сапсерфинга:

Интенсивная тренировка

Сап обеспечит вам отличную тренировку кора. В определенные моменты плавания задействованы почти все мышцы тела. Большая часть нагрузки на доске — это баланс. Мышцы ваших ног, спины и брюшного пресса будут постоянно работать, чтобы поддерживать равновесие. Во время гребли вы будете активно использовать руки, спину и плечи, чтобы катать доску с веслом в воде.

Интенсивность вашей нагрузки может быть различной и зависеть от вашего места тренировки. Если вы плывете по океану или морю, где много больших волн, то ваша тренировка наверняка будет очень интенсивной. Если же вы плаваете в относительно спокойных водах на реке или небольших водоемах, то вы сможете получить максимальное удовольствие от наслаждения окружающими вас видами и легкой нагрузки.

Час неспешного плавания на спокойной воде со скоростью около 5 км/ч сжигает примерно 600-700 ккал в час. Например, во время ходьбы человек тратит в среднем 200-300 ккал, а во время бега — 400-600 ккал за час.

Количество сжигаемых калорий при разных видах плавания на сапе. Фото Кite.ru
Количество сжигаемых калорий при разных видах плавания на сапе. Фото Кite.ru

Альтернатива серфингу

Этот вид спорта — очень хорошая альтернатива для людей, у которых нет возможности заняться серфингом или которые испытывают страх и другие трудности при обычном катании на доске.

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Низкая травмоопасность

Еще одно преимущество сапа заключается в том, что это упражнение с очень низкой ударной нагрузкой. При спокойных прогулках по реке или тихим водоемам очень маловероятно, что вы нанесете вред свои сухожилиям или суставам. В тренажерном зале или при активных спортивных играх вероятность получения травмы намного выше, чем при гребле стоя или сидя на сапе.

Йога на сапе

В последнее время становится популярным занятие йогой или фитнесом на досках для сапа. Выполнение разных упражнений из йоги на доске с веслом — это еще и дополнительная нагрузка для удержания баланса на доске. С одной стороны, это может быть очень сложно, но с другой — достаточно весело в компании и с хорошим настроением. А если выполнять эти упражнения на открытой воде и с красивым видом, то трудность этих занятий может просто уйти на второй план.

Польза для здоровья

Серфинг с веслом имеет множество преимуществ для здоровья:

  • тренировка вашей сердечно-сосудистой системы;
  • отличный способ сбросить вес, ведь даже при легкой тренировке вы теряете много калорий;
  • улучшает вашу выносливость;
  • вы проводите отличную разминку для своих суставов и мускулов, так как балансировка на доске активирует большую часть мышц стопы и голени;
  • катание на открытых водоемах позволяет вам получать витамин D;
  • отличный способ снять стресс и поднять себе настроение.
Вейкбординг. Фото Jacob Zatorsky, Pexels
Вейкбординг. Фото Jacob Zatorsky, Pexels

Вейкбординг

История вейкбординга начинается в 1985 году, когда спортсмен Тони Финн, посчитав водные лыжи скучными, решил совместить серфинг и водные лыжи и назвал это скибордингом. Тони создал Skurfer — доску, представляющую собой комбинацию водных лыж и доски для серфинга, более узкую, чем сегодняшний вейкборд. Со временем скибординг трансформировался вместе с формой доски и превратился в вейкбординг.

При занятиях на вейкборде на ноги надевается плавучая доска в жестком ботинке, как для сноуборда. Для контроля скорости и движения у доски есть выемки и плавники. В руки спортсмен берет палку, которая прикреплена на тросе к катеру (фал). Вейкбординг делится на две дисциплины: вейкборд-катер и кабельный вейкбординг.

В первом случае спортсмен едет за катером, держась за фал и выполняет различные трюки с помощью волны от катера. В кабельном вейкбординге движение спортсмена обеспечивается за счет механизированной канатно-буксировочной установки, заменяющей катер. Обычно для для такого варианта катания нужна подготовленная площадка.

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Плюсы и минусы вейкбординга

Нужно не забывать, что вейкбординг — это вид экстремального водного спорта, где спортсмен во время движения выполняет различные прыжки и перевороты. Поэтому не забывайте использовать шлем, гидрокостюм, спасжилет и другие средства защиты во время занятия спортом. Если вы хотите попробовать этот спорт на любительском уровне, то вы однозначно получите:

  • отличную физическую нагрузку на все группы мышц;
  • тренировку вашей сердечно-сосудистой системы;
  • прекрасную возможность снять стресс;
  • вы будете выглядеть очень круто.

Но по-прежнему не стоит забывать, что это достаточно опасный вид спорта. Вода на скорости движения вейкборда уже не такая мягкая, как при обычном плавании. И даже небольшое падение может быть очень травмоопасным. Поэтому проконсультируйтесь с врачом, если хотите профессионально заняться вейкбордингом.

Где кататься на сапе и вейкборде?

В России сапсерфинг распространен в основном в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. В этих городах есть много мест, где можно взять доску в аренду или покататься с инструктором. Но попробовать для себя как сапсерфинг, так и вейкбординг можно уже во многих городах России, например, на главных пляжах или специально организованных для этого местах.

В Москве можно найти много мест, где вы сможете пройти обучение, организовать прогулку, день рождения, корпоратив на сапах, поучаствовать в соревнованиях и так далее. Например:

  • Строгинская пойма;
  • Серебряный бор;
  • канал имени Москвы;
  • гребной канал «Крылатское».

На вейкборде в Москве вы можете покататься:

  • вейк-парк в Сокольниках;
  • Moscow wake в парке «Северное Тушино»;
  • Drop park на ВДНХ;
  • Wakestyle spot в Крылатском;
  • Waketeam в Royal yacht club.

Во многих местах проката вейкборда вы можете арендовать сапы, и наоборот. Также вам могут предложить за отдельную цену сразу взять в аренду все необходимое оборудование, проконсультировать вас и организовать первые тренировки.

Опасности при катании на сапах и вейкбордах

В отчете береговой охраны США основные причины несчастных случаев при катании на сапах и других плавательных устройствах это:

  • употребление алкоголя;
  • чрезмерная скорость при катании;
  • опасная вода (мутная, неспокойная, и т.д);
  • невнимательная навигация на воде;
  • неопытность спортсмена;
  • ограниченная видимость во время занятий спортом.

Несмотря на то что все виды водных видов спорта сопряжены с риском внезапного воздействия или изменения погодных условий, большинство несчастных случаев происходили по вине спортсменов. Поэтому будьте внимательны при занятиях спортом и используйте защитное оборудование.

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