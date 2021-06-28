Катание на сапах или вейкбордах. Польза, вред и насколько опасно

Будьте внимательны при занятиях спортом и используйте защитное оборудование.

Слово «сап», или «сапборд», происходит от английского слова SUP-BOARD (stand-up padding (SUP), что переводится как гребля стоя, и board — доска). Сап представляет собой плоскую плавучую конструкцию вытянутой формы, на которой размещается человек или несколько людей. А сапсерфинг — это водный вид спорта, в котором спортсмен, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом. Кататься на сапе можно не только на волнах, но и на спокойной речке.

Вейкборд и вейкбординг — это экстремальный вид спорта, в котором спортсмен катится на доске по волне за катером, держась при этом за веревку с рукояткой. Слово wakeboard состоит из двух слов: wake — кильватер, то есть возмущенная полоса воды, остающаяся за движущимся судном, и board — доска.

Сапсерфинг

Современный сапсерфинг зародился в 1940-х годах в Вайкики на Гавайях. Гавайцы годами использовали такой способ передвижения для обучения молодых серферов и как средство для поддержания формы, когда волны не подходят для привычного серфинга.

Но самое главное, что сап можно достаточно быстро освоить для простого плавания и использовать его с огромной пользой для здоровья. Стоя на доске, вы задействуете большую часть мышц вашего тела, и не стоит забывать о том, что это очень хорошая кардионагрузка, которая может быть эффективней велотренажеров и обычного бега.

Вот еще основные плюсы сапсерфинга:

Интенсивная тренировка

Сап обеспечит вам отличную тренировку кора. В определенные моменты плавания задействованы почти все мышцы тела. Большая часть нагрузки на доске — это баланс. Мышцы ваших ног, спины и брюшного пресса будут постоянно работать, чтобы поддерживать равновесие. Во время гребли вы будете активно использовать руки, спину и плечи, чтобы катать доску с веслом в воде.

Интенсивность вашей нагрузки может быть различной и зависеть от вашего места тренировки. Если вы плывете по океану или морю, где много больших волн, то ваша тренировка наверняка будет очень интенсивной. Если же вы плаваете в относительно спокойных водах на реке или небольших водоемах, то вы сможете получить максимальное удовольствие от наслаждения окружающими вас видами и легкой нагрузки.

Час неспешного плавания на спокойной воде со скоростью около 5 км/ч сжигает примерно 600-700 ккал в час. Например, во время ходьбы человек тратит в среднем 200-300 ккал, а во время бега — 400-600 ккал за час.

Количество сжигаемых калорий при разных видах плавания на сапе. Фото Кite.ru

Альтернатива серфингу

Этот вид спорта — очень хорошая альтернатива для людей, у которых нет возможности заняться серфингом или которые испытывают страх и другие трудности при обычном катании на доске.

Низкая травмоопасность

Еще одно преимущество сапа заключается в том, что это упражнение с очень низкой ударной нагрузкой. При спокойных прогулках по реке или тихим водоемам очень маловероятно, что вы нанесете вред свои сухожилиям или суставам. В тренажерном зале или при активных спортивных играх вероятность получения травмы намного выше, чем при гребле стоя или сидя на сапе.

Йога на сапе

В последнее время становится популярным занятие йогой или фитнесом на досках для сапа. Выполнение разных упражнений из йоги на доске с веслом — это еще и дополнительная нагрузка для удержания баланса на доске. С одной стороны, это может быть очень сложно, но с другой — достаточно весело в компании и с хорошим настроением. А если выполнять эти упражнения на открытой воде и с красивым видом, то трудность этих занятий может просто уйти на второй план.

Польза для здоровья

Серфинг с веслом имеет множество преимуществ для здоровья:

тренировка вашей сердечно-сосудистой системы;

отличный способ сбросить вес, ведь даже при легкой тренировке вы теряете много калорий;

улучшает вашу выносливость;

вы проводите отличную разминку для своих суставов и мускулов, так как балансировка на доске активирует большую часть мышц стопы и голени;

катание на открытых водоемах позволяет вам получать витамин D;

отличный способ снять стресс и поднять себе настроение.

Вейкбординг. Фото Jacob Zatorsky, Pexels

Вейкбординг

История вейкбординга начинается в 1985 году, когда спортсмен Тони Финн, посчитав водные лыжи скучными, решил совместить серфинг и водные лыжи и назвал это скибордингом. Тони создал Skurfer — доску, представляющую собой комбинацию водных лыж и доски для серфинга, более узкую, чем сегодняшний вейкборд. Со временем скибординг трансформировался вместе с формой доски и превратился в вейкбординг.

При занятиях на вейкборде на ноги надевается плавучая доска в жестком ботинке, как для сноуборда. Для контроля скорости и движения у доски есть выемки и плавники. В руки спортсмен берет палку, которая прикреплена на тросе к катеру (фал). Вейкбординг делится на две дисциплины: вейкборд-катер и кабельный вейкбординг.

В первом случае спортсмен едет за катером, держась за фал и выполняет различные трюки с помощью волны от катера. В кабельном вейкбординге движение спортсмена обеспечивается за счет механизированной канатно-буксировочной установки, заменяющей катер. Обычно для для такого варианта катания нужна подготовленная площадка.

Плюсы и минусы вейкбординга

Нужно не забывать, что вейкбординг — это вид экстремального водного спорта, где спортсмен во время движения выполняет различные прыжки и перевороты. Поэтому не забывайте использовать шлем, гидрокостюм, спасжилет и другие средства защиты во время занятия спортом. Если вы хотите попробовать этот спорт на любительском уровне, то вы однозначно получите:

отличную физическую нагрузку на все группы мышц;

тренировку вашей сердечно-сосудистой системы;

прекрасную возможность снять стресс;

вы будете выглядеть очень круто.

Но по-прежнему не стоит забывать, что это достаточно опасный вид спорта. Вода на скорости движения вейкборда уже не такая мягкая, как при обычном плавании. И даже небольшое падение может быть очень травмоопасным. Поэтому проконсультируйтесь с врачом, если хотите профессионально заняться вейкбордингом.

Где кататься на сапе и вейкборде?

В России сапсерфинг распространен в основном в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. В этих городах есть много мест, где можно взять доску в аренду или покататься с инструктором. Но попробовать для себя как сапсерфинг, так и вейкбординг можно уже во многих городах России, например, на главных пляжах или специально организованных для этого местах.

В Москве можно найти много мест, где вы сможете пройти обучение, организовать прогулку, день рождения, корпоратив на сапах, поучаствовать в соревнованиях и так далее. Например:

Строгинская пойма;

Серебряный бор;

канал имени Москвы;

гребной канал «Крылатское».

На вейкборде в Москве вы можете покататься:

вейк-парк в Сокольниках;

Moscow wake в парке «Северное Тушино»;

Drop park на ВДНХ;

Wakestyle spot в Крылатском;

Waketeam в Royal yacht club.

Во многих местах проката вейкборда вы можете арендовать сапы, и наоборот. Также вам могут предложить за отдельную цену сразу взять в аренду все необходимое оборудование, проконсультировать вас и организовать первые тренировки.

Опасности при катании на сапах и вейкбордах

В отчете береговой охраны США основные причины несчастных случаев при катании на сапах и других плавательных устройствах это:

употребление алкоголя;

чрезмерная скорость при катании;

опасная вода (мутная, неспокойная, и т.д);

невнимательная навигация на воде;

неопытность спортсмена;

ограниченная видимость во время занятий спортом.

Несмотря на то что все виды водных видов спорта сопряжены с риском внезапного воздействия или изменения погодных условий, большинство несчастных случаев происходили по вине спортсменов. Поэтому будьте внимательны при занятиях спортом и используйте защитное оборудование.