Как правильно загадать желание на Новый год? 9 советов от психологов

Если соблюдать эти правила, ваше желание имеет все шансы сбыться.

Часто ли ваши новогодние желания так и оставались просто надписью на подожженной и запитой шампанским салфетке? Если ответ «да», — скорее всего, вы просто неправильно их загадывали. Как именно это нужно делать, «СЭ» узнал у квалифицированных психологов.

Заранее четко формулируйте желание

Правильная формулировка желания — это то, на что нельзя жалеть времени и энергии, невзирая на предпраздничную суету, считает бизнес-психолог Юлия Керецман.

Так что желаний действительно стоит бояться, но только тех, которые сформулированы неправильно. Не ленитесь и заранее как следует подумайте, чего конкретно вы хотите, отбросив негативные установки, страхи и сомнения. Избегайте размытых, абстрактных формулировок.

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Запишите желание на бумаге

Проще всего сформулировать желание, если вы выразите его письменно. К тому же «задокументировав» его, вы поможете мозгу отнестись к желанию со всей серьезностью и ответственностью, подсказывает преподаватель кафедры психологии в университете «Синергия» психотерапевт Анна Гусева.

Мыслите позитивно

Пишите так, будто вы снова очутились в детстве и обращаетесь к Деду Морозу. Мы никогда не были с ним грубы, верно? И Вселенная, и наше сознание, и все силы, к которым обращаются взрослые, тоже любят вежливых мальчиков и девочек.

Избегайте отрицательных частиц

Будете вы загадывать желание мысленно, устно или письменно — в любом случае, никаких «не» оно в себя включать не должно.

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Загадывайте желание именно для себя

Если вы хотите, чтобы желание сбылось, придется удержаться от соблазна причинять добро. Эксперты советуют уважать границы других, даже самых близких людей и желать именно для себя.

Не подменяйте понятия

Важно не обманывать себя. Проанализируйте свои мотивы, постарайтесь честно ответить на вопрос, чего именно вы ждете от того или иного события, предмета, блага.

Обращайте внимание на время

Загадывайте так, как будто желаемое происходит именно сейчас, а не произошло в прошлом или так и маячит где-то на горизонте. Кроме того нелишним будет поставить своим мечтам конкретный реализуемый «дедлайн» в формате даты.

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Представьте свои ощущения, когда желание сбудется

Постарайтесь под бой курантов как следует прочувствовать момент, о котором мечтаете.

Помните про свое желание и верьте в него

Психологическая работа над желанием не должна заканчиваться и после того, как вы его загадали. Психологи в один голос советуют всегда помнить о нем и продолжать верить, что оно сбудется.