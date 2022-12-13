Как выбрать хорошую искусственную новогоднюю елку? Отвечают эксперты

Разбираемся, где и когда покупать главный атрибут Нового года.

В преддверии Нового года предстоит немало важных покупок. Одна из них — елка. Как выбрать качественную, долговечную и безопасную искусственную ель по приятной цене, рассказали Евгения Брагина и Виктория Япрынцева.

Плюсы искусственной елки

Чтобы не тратить каждый год массу времени и денег на поиски и покупку живой ели, можно решить этот вопрос один раз и на долгое время, купив искусственное деревце. Помимо экономии, популярность искусственных елок обусловлена рядом и других вполне логичных причин:

они украшают дом на протяжении всех новогодних праздников;

вписываются в концепцию экодизайна, поскольку не требуют вырубки леса;

в отличие от живых елей не выделяют эфирных масел и смол и не вызывают аллергии;

широкая цветовая палитра подойдет любителям ярких красок и креативных решений, производители предлагают белые, серебряные и золотые варианты помимо классических зеленых;

различные размеры, от маленьких настольных до 2,5 и 5,5 м в высоту, со средней и пышной раскидистой кроной и даже пристенные «половинчатые» варианты впишутся в любое помещение;

прочные ветки на проволочном каркасе обеспечат сохранность стеклянных игрушек и иного хрупкого или увесистого декора;

в комплект входит подставка (не нужно думать о том, как закрепить деревце).

Фото ru.freepik.com

Возможно, один из главных плюсов — это то, что по завершении праздников вам не придется выкидывать деревце, а затем вычищать из ковра и выгребать из всех уголков квартиры или дома иголки до самого июля.

Где и когда покупать елку

Выбрать пушистую новогоднюю красавицу можно как в магазинах, так и на маркетплейсах, предложения и соответствующие платформы для покупки онлайн предусмотрены даже в социальных сетях. У многих производителей есть шоурумы, где можно присмотреть понравившуюся модель вживую.

Если вас интересует выгодная цена, то позаботиться о покупке лучше заранее или дождаться момента распродаж.

Из каких материалов делают искусственные елки

Искусственные ели радуют не только многообразием форм, цветов и моделей, но и материалами, из которых их производят. Именно от этого зависит, насколько натурально будет выглядеть новогоднее деревце.

Из лески

Ветви ели из лески больше похожи на сосновые. Они очень пушистые и объемные.

unsplash.com

Из ПВХ

Елки из поливинилхлорида (ПВХ) доступны и выглядят симпатично. У них мягкие иголки толщиной до 2,5 мм. При этом поливинилхлорид может быть трех видов:

мягкий;

жесткий;

из смеси мягкого и жесткого.

Мягкий ПВХ абсолютно безопасен. Он не имеет запаха, не вызывает аллергических реакций, стоит недорого и прослужит долго. Его почти невозможно порвать, сломать или разрезать. Такие елочки можно смело покупать семьям с маленькими детьми.

Жесткий ПВХ напоминает леску, он тверд, упруг, не деформируется, его сложно смять. Ель из жесткого ПВХ имеет праздничный вид сразу после установки. Ее ветви более объемные и пушистые.

Смесь мягкого и жесткого ПВХ делает ветви ели пушистыми и приятными на ощупь. При этом они не мнутся при хранении и легко приобретают привлекательный вид сразу после сборки. Такие елочки подойдут аллергикам и семьям с маленькими детьми. Материал не поддерживает горение и не имеет запаха.

Из резины

Самые дорогие качественные и неотличимые от живых ели делают из литой резины.

Фото burst.shopify.com

Являются точной копией живого дерева.

Иголки не колются.

Быстро восстанавливают форму.

Ветки литые и совсем не осыпаются.

Не имеют запаха.

Безопасны для детей и животных.

Не воспламеняются.

Прослужат на несколько десятков лет дольше.

Стоит обратить внимание не только на «хвою», но и на основание искусственной елочки. Оно может быть двух видов:

состоят из двух или трех частей — их достаточно собрать на месте соединения ствола;

состоят из разборного ствола и разборных ветвей — выбрав такую модель, вы каждый год будете кропотливо соединять все веточки и «наращивать» их на ствол дерева.

На что обращать внимание при выборе искусственной елки

Ориентируясь на безопасность, не стоит приобретать елки китайского производства. Они достойно выглядят, но главный их плюс в дешевизне. И это вполне объяснимо тем, что при производстве зачастую используют второсортные материалы, они могут быть токсичны. Такое сырье под воздействием температуры (будь то прямой солнечный свет, гирлянда или батарея) выделяет фенол и формальдегид, как результат — головные боли и плохое самочувствие у всей семьи.

Перед покупкой обязательно проверьте этикетку. В ней должна быть указана полная информация о товаре и пожарной безопасности. Качественные и безопасные ели изготавливают из огнеустойчивых материалов или обрабатывают специальными составами, исключающими возгорание.

Как проверить качество при покупке

Проверка не займет больше пары минут, но поможет избежать последующего разочарования.

Обхватите ладонью веточку у основания и проведите по всей длине. Если на вашей ладони не осталось искусственных иголок, это отличный вариант. Затем попробуйте немного согнуть ветку и убрать руку. Если она гибкая, то быстро примет прежнюю форму.

Обязательно обратите внимание на несущий каркас — это основа любой качественной ели. Крепкий ствол всегда будет иметь металлические спицы.

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