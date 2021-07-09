Как выбрать дыню? Советы эксперта

С начала июля на российских прилавках появляются дыни, но самый сезон наступает в конце августа или в начале сентября.

Потребителю очень важно купить спелый плод, ведь покупка плохого продукта грозит пищевым отравлением. На рынках иногда можно продегустировать дыню, но сделать это в магазине или супермаркете нельзя. Также бывает, что плоды на вид могут быть спелыми и ароматными, но на вкус совсем пресными. Поэтому стоит знать несколько простых правил, которые позволят выбрать лучший фрукт. Как выбрать из множества дынь самую сочную, ароматную и сладкую рассказала старший агроном и сотрудник городского зеленого хозяйства Елена Сальникова.

Дыня: история, сорта и разновидности

Плоды дыни — это не совсем ягода и не совсем фрукт. Правильно будет называть ее плоды тыквиной. Кстати, это также относится к арбузу и огурцу. Все эти плоды относятся к семейству тыквенных.

Привозят дыни в Россию сейчас в основном из Ирана, Сирии, Турции, Казахстана, Узбекистана, иногда — Молдовы. В европейскую часть России чуть позже завозят с Астраханской и Волгоградской области. Сегодня существует много разнообразных видов и форм дыни: приплюснутые, шарообразные, округло-вытянутые. Также есть очень много разных сортов: «торпеда», «галия», «ассоль» и другие.

Как правильно выбрать спелую и сладкую дыню? Фото СВ-АСТРУР

Как выбрать вкусную дыню?

Осмотрите дыню на предмет дефектов

Первым делом при выборе дыни нужно внимательно осмотреть весь плод. Выбирайте дыню, которая не имеет внешних видимых повреждений. На плоде не должно плесени и трещин. Обычно на дыне может быть одно небольшое круглое пятно, чуть светлее основного цвета дыни. На этом месте плод лежал на земле, и, естественно, кожура не получила своей порции солнца. Обязательно обратите внимание на плодоножку (место крепления стебелька к плоду). У зрелых дынь она всегда сухая, а место крепления цветка напротив плодоножки должно быть мягким.

Проверьте цвет кожи

Обращайте внимание на цвет кожуры плода. Если она блестящая или, наоборот, очень тусклая — это может быть показателем незрелой или даже испорченной дыни. Кожура должна быть матовая. По окраске кожуры сразу видно, был ли поврежден плод при перевозке или хранении. У хорошего плода гладкая, однородная поверхность и нет темных и мягких пятен, а цвет всегда равномерный независимо от сорта. В разрезе дыня должна быть светло-желтой. Если имеется зеленоватый оттенок, дыня недозрелая.

Вес и плотность

При покупке обязательно возьмите дыню в руки. Плод должен казаться вам слегка тяжелым для своего размера. Это значит, он созрел. Также поверхность дыни должна немного пружинить, если кожура очень твердая и плотная — плод недозрелый.

Запах и звук

Спелая дыня, как правило, имеет насыщенный и вкусный запах. Если вы взяли дыню в руки, то точно должны его почуять. Стучать по дыне как по арбузу не надо — есть риск повредить тонкую кожуру. Можно легко хлопнуть по ней рукой. Звук должен быть глухой, это говорит о том, что плод зрелый, а если звук звонкий, весьма вероятно, что дыня недозрелая.

Как правильно выбрать спелую и сладкую дыню? Фото Едим дома

Какую дыню брать не стоит?

Не всегда приятно пахнущая и красивая на вид дыня оказывается спелой. Вот основные признаки, которые говорят, что такую дыню брать не стоит:

— повреждения и микротрещины (через них в плод могут попасть бактерии и микроорганизмы, которые зачастую приводят к кишечным расстройствам к тяжелым пищевым отравлениям);

— слишком грязные или слишком чистые плоды (грязные дыни могли собирать в дождливую погоду, или, возможно, сами плоды долгое время оставались на земле, что сильно ухудшает вкус и делает их водянистыми. Слишком чистые дыни, вероятно, были вымыты продавцом. Во время мытья может нарушаться естественный бактерицидный слой на кожуре, что позволяет бактериям проникать внутрь плода);

— разрезанные дыни (мякоть плода на открытом воздухе — это идеальная среда для размножения в ней бактерий);

— на пальцах после прикосновения остаются жирные следы (возможно, продавцы использовали специальные спреи, чтобы сохранить продукт при транспортировке; возможно также, такая дыня была сорвана недозрелой);

— большое количество продольных жилок на мякоти плода и пустых семечек серого цвета (это может быть признаком использования нитратов. Такие плоды обычно не обладают ярко выраженным медовым привкусом. Если есть подозрение, что плод насыщен нитратами, мякоть возле кожуры лучше не есть — там скапливаются все вредные вещества).

Также не стоит брать дыни, которые продаются на дороге или вдоль автомобильных трасс. Плоды впитывают в себя токсичные вещества. Лучше всего покупать дыню в супермаркете или на официальных рынках. И даже тут нужно помнить, что дыни не должны лежать на земле или на полу, только на на специальных поддонах.

Как правильно хранить дыню?

Если вы планируете есть дыни сразу после покупки, то, придя домой, тщательно помойте ее под теплой (не горячей) водой. Если есть сильно загрязненные места — например, иногда на кожуре дыни остаются кусочки земли, в которой могут содержаться бактерии или другие вредные вещества, — можно вымыть плод с мылом, а потом тщательно всё смыть водой и высушить.

Саму дыню лучше хранить в темных и прохладных местах, идеально — в погребе или подвале. Плод нужно подвесить в сетке, но аккуратно, чтобы узлы не повредили кожуру. Таким методом можно сохранять ее 5-6 дней. Держать дыню в холодильнике не рекомендуется, особенно разрезанную. Однако если другого варианта нет и у вас не совсем спелый плод, то его можно уложить на нижнюю полку, завернув в бумагу или мягкую ткань. Но не стоит оставлять ее в таком виде больше чем на четыре дня.

И конечно, никогда не храните разрезанную дыню при комнатной температуре. Лучше сразу убирать ее в холодное и прохладное место и желательно — съедать в этот же день.

Чем полезна дыня?

Дыня полна разнообразных полезных веществ:

— витамины группы С и Р;

— калий;

— магний;

— железо.

Плоды дыни содержат разные антиоксиданты, в том числе бета-каротин. Эти соединения снижают риск развития целого ряда заболеваний. Также в дыне содержится фолиевая кислота. Она способствует улучшению памяти и ускоряет метаболические процессы, участвует в расщеплении жиров, белков и углеводов.

Как правильно выбрать спелую и сладкую дыню? Фото fermer.blog

Но тем, у кого есть желудочно-кишечные заболевания, например гастрит или язвенная болезнь желудка, дыня может быть противопоказана. Поэтому таким людям лучше перед потреблением дыни проконсультироваться с врачом. Чтобы получить максимальную пользу от дыни, помните:

— употреблять ее лучше всего в промежутках между приемами пищи, не сразу после еды и не на голодный желудок;

— вредные вещества, если они есть в дыне, с большой долей вероятности находятся около корки;

— людям с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, беременным и кормящим матерям употреблять дыню не рекомендуется.

Как правильно выбрать спелую и сладкую дыню? Фото РОСПОТРЕБНАДЗОР

Дополнительную информацию по выборе дыни вы можете также получить на сайте РОСПОТРЕБНАДЗОРА и Центра гигиенического образования населения