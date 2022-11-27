Как справиться с тоской по дому? 8 советов психолога

С родным местом у нас формируются отношения — такие же, как и с окружающими.

Почему появляется тоска по дому и как с ней бороться, разбираемся вместе с психологом Надеждой Пожаровой.

Что такое тоска по дому

Психически у нас есть связь и контакт с определенным местом, в котором родились мы, наши близкие, наши предки. Это очень ценная история, потому что благодаря ей мы можем развиваться и чувствовать себя увереннее. Земля, на которой мы живем и растем, дает нам необходимую опору, и это формирует определенное представление о личности. В целом родина является частью нашей личности — с помощью знаний о месте, в котором мы росли и развивались, можно также рассказать о наших возможностях, менталитете, этносе и т. д.

Как рождается тоска по дому с точки зрения психологии

Для того чтобы ребенок чувствовал себя свободнее в выполнении домашнего задания, ему нужно собственное рабочее место. Этому даже посвящены исследования: когда у детей есть возможность заниматься, отдыхать или читать в определенном месте, они чувствуют себя менее тревожно.

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Кому чаще всего свойственно скучать по дому

Какой-то определенной категории людей, которые скучают по дому, скорее всего, не существует. У каждого человека может быть разный тип привязанности. Согласно типологии Кеннета Бартоломью, существует четыре модели привязанности:

— надежная (комфорт в близости и автономии);

— тревожная или озабоченная (обеспокоенность отношениями);

— избегающая или отвергающая (избегание близости, независимость);

— боязливая (страх близких отношений).

В зависимости от того, какой у человека тип привязанности, он будет больше или меньше скучать. Например, если у вас тревожный тип привязанности, вам больше свойственно за все держаться и цепляться. При этом люди с избегающим типом точно так же могут скучать, но у них это будет не первостепенным переживанием.

Когда появляется тоска по дому

Необязательно скучать по дому только вдали от него. Бывают ситуации, когда человек пошел в гости или в какое-то место, где ему некомфортно или неинтересно, и он также может скучать по дому. Здесь тоска происходит в контексте места, в котором мы чувствуем себя в безопасности.

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Можно ли совсем перестать скучать

Можно найти место, где вам будет комфортно так же, как дома. И тогда вы не обесцените родное место и не потеряете с ним связь, а допустите то, что есть локации, где так же хорошо, и с этим можно работать.

Как справиться с тоской по дому

Есть несколько советов, чтобы уменьшить тоску по дому:

— Разберитесь в том, что заставляет вас скучать, и постарайтесь восполнить эти аспекты на новом месте.

— Окружите себя вещами, напоминающими о доме.

— Включите в рацион любимые домашние блюда.

— Занимайтесь привычными делами.

— Обсудите свои чувства с близким человеком.

— Занимайтесь спортом.

— Общайтесь со старыми друзьями и семьей как можно чаще.

— Найдите новое хобби.