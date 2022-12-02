Если часто красить волосы, можно облысеть — правда или миф?

В этом вопросе не все так однозначно.

При помощи окрашивания можно скрыть седину или кардинально изменить цвет волос. Но так ли это безопасно для их здоровья?

Вредно ли окрашивать волосы

Химические или натуральные красители могут повредить волосы. Эти вещества оказывают действие на структуру волос, повреждая ее. За счет этого меняется не только внешний вид, но и состояние волос. Они становятся более хрупкими и ломкими.

Современные средства окрашивания, как правило, в своем составе имеют вещества для защиты волос от повреждений. Также специалисты используют профессиональную косметику для волос — маски, бальзамы. С их помощью волосам можно придать ухоженный вид и защитить их от повреждений.