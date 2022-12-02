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2 декабря, 21:00

Если часто красить волосы, можно облысеть — правда или миф?

Светлана Бутова
Фитнес-инструктор
Елена Титаренко
Врач-педиатр
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Фото Anastasia Kazakova/Freepik
В этом вопросе не все так однозначно.

При помощи окрашивания можно скрыть седину или кардинально изменить цвет волос. Но так ли это безопасно для их здоровья?

Вредно ли окрашивать волосы

Химические или натуральные красители могут повредить волосы. Эти вещества оказывают действие на структуру волос, повреждая ее. За счет этого меняется не только внешний вид, но и состояние волос. Они становятся более хрупкими и ломкими.

Современные средства окрашивания, как правило, в своем составе имеют вещества для защиты волос от повреждений. Также специалисты используют профессиональную косметику для волос — маски, бальзамы. С их помощью волосам можно придать ухоженный вид и защитить их от повреждений.

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Может ли окрашивание привести к облысению

Большинство средств для окрашивания состоят из аммиака, перекиси водорода и п-фенилендиамина. Аммиак воздействует на белок в волосах, а перекись водорода лишает их природного оттенка.

По данным исследований, проведенных в 2020 году, п-фенилендиамин считается аллергеном. Он может вызвать заболевания кожи головы. Помимо этого, вещество оказывает токсичное действие на печень и кровь.

В списке потенциально опасных ингредиентов есть аммиак и толуол.

Аммиак раздражает слизистую оболочку дыхательных путей. Это может спровоцировать приступ бронхиальной астмы. Толуол — нейротоксин, способный вызвать врожденные аномалии.

Девушка в салоне красоты. Фото Cookie_studio/Freepik
Фото Cookie_studio/Freepik

Авторы научной работы 2018 года подтверждают, что обесцвечивание волос перекисью водорода влечет за собой потерю белка в кутикуле и стержне.

Некоторые натуральные средства окрашивания могут нанести не меньший вред волосам, чем химические. Растительные ингредиенты в составе таких красителей могут содержать аллергены. Исследователи утверждают, что натуральные вещества в красках для волос не делают их абсолютно безвредными.

«Окрашивание волос в настоящее время едва ли может привести к полной их потере. Если только речь не идет об индивидуальных особенностях. К облысению могут привести какие-либо заболевания внутренних органов. Выпадение волос при некоторых недугах — это один из симптомов. В ряде случаев достаточно выявить причину и провести лечение. После чего рост волос возобновляется — как, например, при дефиците железа».
Титаренко Елена
Врач-педиатр

Перед приобретением краски для волос следует внимательно изучить ее состав и проконсультироваться с парикмахером. Современные технологии позволяют подбирать щадящие методы окрашивания. А сам процесс лучше доверить опытному специалисту.

Как часто можно красить волосы, чтобы не&nbsp;навредить их&nbsp;красоте и&nbsp;здоровью. Как часто можно красить волосы? Советы эксперта

Согласно исследованию 2018 года, краски для волос с кондиционером снижают риск их повреждения. Молочный белок и липиды улучшают прочность волос.

Девушка в салоне красоты. Фото Racool_studio/Freepik
Фото Racool_studio/Freepik

Как восстановить поврежденные волосы

На здоровье волос оказывает влияние характер питания и образа жизни. Сбалансированный рацион обогащает организм всеми необходимыми нутриентами. Поддержание оптимальной влажности в помещении предотвращает сухость волос. Помимо этого, можно прибегнуть к помощи специальных средств для защиты прядей от негативного воздействия красителей.

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