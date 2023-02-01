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Стиль жизни и ЗОЖ

1 февраля, 21:00

8 ошибок в стиле, которые допускают мужчины

Ольга Стрельникова
Александр Кузиков
Стилист
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Стильный мужчина.
Фото Freepik/halayalex
Важно знать основные правила как в деловом, так и в повседневном стиле.

Мода для мужчин не менее сложна и многообразна, чем для женщин. Поэтому разобраться во всех нюансах стиля сильной половине не всегда удается. Как избежать самых распространенных ошибок при создании мужского образа, рассказал стилист Александр Кузиков.

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Одежда — показатель статуса, образа жизни и принадлежности к определенному кругу. Именно эти факторы диктуют, как нужно выглядеть. В современном обществе по-прежнему встречают по одежке. Поэтому все больше мужчин (да и женщин) интересуются стилем как инструментом, с помощью которого можно не просто хорошо выглядеть, но и в какой-то мере повысить свой статус.

«Правильно подобранная одежда и уместные аксессуары позволяют чувствовать себя увереннее, а внимание к своему внешнему виду располагает других людей»
Александр Кузиков
Стилист

Белые носки под брюки

Белые носки принято надевать под спортивный костюм и кроссовки. Для туфель больше подходят темные носки, даже если обувь коричневая или бежевая.

«Оптимальный вариант — подбирать носки под тон брюк и не забывать про правильную длину. Когда вы сидите, штанины немного поднимаются — носки не должны торчать из-под них, оголяя ногу. Этот нюанс может погубить даже самый стильный образ»
Александр Кузиков
Стилист
Стильный мужчина. Фото Freepik
Фото Freepik

Слишком длинные или короткие брюки

Чересчур длинные или короткие брюки выглядят так, будто вы ошиблись с размером. Если штаны не доходят до щиколотки, лучше оставить их в магазине.

Брюки не должны лежать на обуви и тем более доставать до пола. В идеале штанины чуть касаются обуви. Для классических брюк допускается длина до середины каблука.

«Главное правило — брюки должны прикрывать лодыжки. При примерке новой пары обязательно попробуйте сесть на стул и на корточки. Если штанина поднимается слишком сильно, стоит поискать другой вариант»
Александр Кузиков
Стилист

Карманы, набитые вещами

Обычно на мероприятие или прогулку приходится брать хотя бы несколько небольших вещей: телефон, ключи, карты, платок, которые в итоге раскладываются по карманам — ведь это быстро и удобно. Но карманы, набитые подобными мелочами, смотрятся безвкусно, особенно на узких джинсах и брюках.

«Все, что вам нужно взять с собой, лучше положить в сумку, рюкзак, кошелек или папку. Правильно подобранный аксессуар не только избавит вас от необходимости портить внешний вид, но и добавит образу завершающие штрихи»
Александр Кузиков
Стилист
Стильный мужчина. Фото Freepik/senivpetro
Фото Freepik/senivpetro

Неподходящий пиджак

Несуразно сидящий пиджак перечеркнет все старания выглядеть стильно. Правильная длина — до основания большого пальца руки. Рукава должны заканчиваться чуть выше запястья и оставлять на виду 1-2 сантиметра манжеты рубашки.

Предпочтение лучше отдавать качественной и плотной ткани, которая будет держать форму и придаст внешнему виду изысканность и дороговизну.

«Важно помнить, что к джинсам классический костюмный пиджак не подходит. Для подобных образов отдайте предпочтение изделию с более мягким и свободным кроем. Если же вы надеваете поверх пиджака пальто — убедитесь, что он короче верхнего слоя одежды»
Александр Кузиков
Стилист

Неуместная длина рукава рубашки

Рубашки с коротким рукавом были созданы для того, чтобы немного отойти от классического стиля в теплое время года. Они прекрасно сочетаются с джинсами или шортами.

Носить рубашки с коротким рукавом нужно навыпуск, то есть не заправляя в брюки, и без второго слоя. Надевать к ним галстук не следует, как и надевать их под теплый строгий пиджак.

«Для делового образа летом лучше надеть классическую рубашку и подвернуть рукава. Исключением являются случаи с униформой, где рубашка с коротким рукавом прописана как обязательный элемент дресс-кода»
Александр Кузиков
Стилист
Стильный мужчина. Фото Freepik/halayalex
Фото Freepik/halayalex

Слишком большие рубашки

Оверсайз сейчас в моде, но это не относится к рубашкам классического стиля. Неподходящее по размеру изделие будет выглядеть неаккуратно и может исказить пропорции тела не в лучшую сторону.

«Выглядеть элегантно позволит рубашка вашего размера: плечевые швы должны находиться на краю вашего плеча, а ткань не должна собираться складками на талии»
Александр Кузиков
Стилист

Застегнутая верхняя пуговица на рубашке

Верхняя пуговица обязательно должна быть застегнута, если сверху вы надеваете галстук. В противном случае лучше оставить ее незастегнутой, сделав образ более стильным и расслабленным.

«Усердствовать с этим не стоит. Поскольку незастегнутые вторая и третья пуговицы могут выглядеть вульгарно и уместны только для похода в клуб»
Александр Кузиков
Стилист
Мужчина в рубашке. Фото Freepik/teksomolika
Фото Freepik/teksomolika

Подтяжки вместе с ремнем

Подтяжки и ремень выполняют одну и ту же функцию — удерживают брюки в нужном положении. Если надеть эти два аксессуара одновременно, наряд становится нелепым и даже безвкусным.

«Подтяжки можно носить как чисто декоративный элемент, добавляющий костюму оригинальности, но всегда стоит помнить: они будут смотреться актуально только в отсутствие ремня»
Александр Кузиков
Стилист
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Мода
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