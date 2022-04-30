Как научиться правильно отжиматься: разбираем с тренером

Гайд от фитнес-тренера Александра Карпова для тех, кто хочет посоревноваться с Челентано.

Что нужно для того, чтобы много отжиматься?

«Чтобы много отжиматься, надо много отжиматься». Выполнение большого количества отжиманий — это не жизненно необходимо, но улучшение уровня своей физической подготовки как минимум полезно для здоровья.

Почему отжиматься полезно?

О пользе физических упражнений имеется огромное количество информации, конкретно про отжимания стоит отметить, что данное упражнение практически не имеет противопоказаний к выполнению, возможность сделать это упражнение легче или тяжелее делает его доступным для людей любого уровня физической подготовки и не требует специального оборудования, места или даже спортивной экипировки.

Есть ли вред от отжиманий?

При правильной технике выполнения и соответствии нагрузки текущему состоянию организма выполняющего это вполне безопасное упражнение.

Как отжиматься правильно?

Различают достаточно много разновидностей отжиманий: с акцентом на мышцы груди (направленные на среднюю, верхнюю и нижнюю, а также на внутреннюю части), для тренировки трицепса, плеч (дельтовидных мышц).

Как правильно отжиматься. FITSEVEN

Правильное выполнение классического варианта отжиманий

Исходное положение:

Кисти расположены чуть шире плеч и под плечевыми суставами, лопатки приведены, зафиксированы анатомически правильные изгибы позвоночника.

Техника выполнения:

Опуститься вниз, сгибая руки в локтевых суставах, продолжая удерживать лопатки в этом положении и сохраняя анатомически правильные изгибы позвоночника, локти направлены примерно под углом 45-50 градусов от туловища, затем плавно вернуться в исходное положение.

Амплитуда будет зависеть от уровня подготовки, в идеале — до касания грудью пола. Необходимо чувствовать, что вес тела располагается на руках, лопатки все время соединены и сохраняются в правильном положении изгибы позвоночника.

Отжимания. Фото Global Look Press

Сколько раз нужно отжиматься?

Тут у каждого будет свой максимум. Чтобы его определить, нужно в отдельный день сделать один подход до отказа (это когда вы неспособны выполнять упражнение в правильной технике). Далее есть несколько стратегий увеличения количества повторений, самая простая — это делать 3-5 подходов максимального количества отжиманий, добавлять отжимания с акцентом на мышцы-синергисты (трицепсы, дельты). Можно выполнять их в разные дни.

Что касается количества подходов, все зависит от уровня подготовки выполняющего отжимания: начиная с 3 и до 10+.

Какие еще виды отжиманий существуют?

Отжимания. Фото Global Look Press

Есть много вариаций отжиманий со смещением акцента на ту или иную группу мышц.

Например: