Как научиться правильно отжиматься: разбираем с тренером
Что нужно для того, чтобы много отжиматься?
«Чтобы много отжиматься, надо много отжиматься». Выполнение большого количества отжиманий — это не жизненно необходимо, но улучшение уровня своей физической подготовки как минимум полезно для здоровья.
Почему отжиматься полезно?
О пользе физических упражнений имеется огромное количество информации, конкретно про отжимания стоит отметить, что данное упражнение практически не имеет противопоказаний к выполнению, возможность сделать это упражнение легче или тяжелее делает его доступным для людей любого уровня физической подготовки и не требует специального оборудования, места или даже спортивной экипировки.
Есть ли вред от отжиманий?
При правильной технике выполнения и соответствии нагрузки текущему состоянию организма выполняющего это вполне безопасное упражнение.
Как отжиматься правильно?
Различают достаточно много разновидностей отжиманий: с акцентом на мышцы груди (направленные на среднюю, верхнюю и нижнюю, а также на внутреннюю части), для тренировки трицепса, плеч (дельтовидных мышц).
Правильное выполнение классического варианта отжиманий
Исходное положение:
Кисти расположены чуть шире плеч и под плечевыми суставами, лопатки приведены, зафиксированы анатомически правильные изгибы позвоночника.
Техника выполнения:
Опуститься вниз, сгибая руки в локтевых суставах, продолжая удерживать лопатки в этом положении и сохраняя анатомически правильные изгибы позвоночника, локти направлены примерно под углом 45-50 градусов от туловища, затем плавно вернуться в исходное положение.
Амплитуда будет зависеть от уровня подготовки, в идеале — до касания грудью пола. Необходимо чувствовать, что вес тела располагается на руках, лопатки все время соединены и сохраняются в правильном положении изгибы позвоночника.
Сколько раз нужно отжиматься?
Тут у каждого будет свой максимум. Чтобы его определить, нужно в отдельный день сделать один подход до отказа (это когда вы неспособны выполнять упражнение в правильной технике). Далее есть несколько стратегий увеличения количества повторений, самая простая — это делать 3-5 подходов максимального количества отжиманий, добавлять отжимания с акцентом на мышцы-синергисты (трицепсы, дельты). Можно выполнять их в разные дни.
Что касается количества подходов, все зависит от уровня подготовки выполняющего отжимания: начиная с 3 и до 10+.
Какие еще виды отжиманий существуют?
Есть много вариаций отжиманий со смещением акцента на ту или иную группу мышц.
Например:
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отжимания с узкой постановкой рук (трицепс и внутренняя часть груди),
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обратные отжимания (трицепс),
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отжимания на брусьях в разных вариациях.
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жим штанги лежа (пример для тренажерного зала).