Как научиться кататься на сноуборде

Рассказываем несколько советов о том, как научиться кататься на сноуборде.

Сноубординг — олимпийский вид спорта, набирающий все большую популярность как в профессиональной, так и в любительской среде. Несмотря на это, катание на доске требует неплохой физической подготовки и базовых знаний.

Развитие сноуборда было вдохновлено скейтбордингом, катанием на санях, серфингом и катанием на лыжах. А сам спорт был разработан в Соединенных Штатах в 1960-х годах и попал на зимние олимпийское первенство в японском Нагано в 1998 году. В 2014 году он уже появился на зимней Паралимпиаде в Сочи.

Современный сноуборд зародился в 1965 году, когда Шерман Поппен, инженер из Мичигана, изобрел игрушку для своих дочерей, скрепив вместе две лыжи и прикрепив веревку к одному концу, чтобы иметь некоторый контроль, когда они стоят на доске и скользят вниз по склону. Назвав его снерфер, он показал ее своим друзьям и друзьям его дочерей. Через несколько лет доска стала настолько популярна, что Поппен передал лицензию на производство компании, которая продала около миллиона снерферов в течение следующего десятилетия.

В дальнейшем снерферы дорабатывались различными спортсменами и изобретателями. Свою лепту внесли и советские спортсмены — Алексей Остатнигрош и Алексей Мельников, запатентовали конструктивные изменения для доски, позволяющие лучше прыгать на ней. Более-менее привычный вид доска обрела в конце 70-х, созданная изобретателем Джейком Карпентером.

Как научиться кататься на сноуборде.

Снаряжение

Как и в случае с горными лыжами, не торопитесь сразу покупать свой личный борд и все остальное зимнее обмундирование. Некоторых в этом спорте привлекают красивые фотографии спортсменов, скользящих по склонам гор. Однако сноубординг — это экстремальный спорт, требующий хорошей физической подготовки. Поэтому попробуйте свои первые скаты с арендованным оборудованием.

Самой главной частью снаряжения для любого начинающего спортсмена будет защитное оборудование: шлем, очки, защита для локтей и коленей. Будьте внимательными к своему здоровью. На первых этапах обучения падения — вещь не редкая. Будет лучше пройти это, не повредив важные части тела.

Отличным дополнением в последнее время стала защита для спины и защитные шорты. Не забывайте, что на склоне обычно катается много людей, что увеличивает шанс столкновения с другими спортсменами. Защитная экипировка позволит уменьшить шанс повреждений после таких неприятных встреч.

Сноуборды.

Подбор сноуборда

Сам сноуборд обычно подбирают по росту и весу. Специалисты в центре проката должны помочь вам сделать это правильно. Если не помните свой рост, определить размер можно следующим образом: поставьте борд вертикально перед собой, край его должен быть на уровне между подбородком и носом.

По ширине борд обычно подбирается по размеру стоп, а также самих ботинок и креплений. Доска не может быть слишком широкой, так как тогда ею будет тяжело управлять. Доски можно условно поделить на узкие, стандартные, средние и широкие. Это зависит от размера «талии» — самого узкого места доски. При выборе обратите внимание, что ботинки должны выступать за доску не дальше чем на 2-4 сантиметра.

У доски для сноуборда есть очень много важных характеристик, влияющих на стиль езды. Однако начинающему спортсмену будет трудно разобраться, как и какая из них влияет на его движение. Обычно для первого катания начинающим сноубордистам рекомендуют выбирать мягкий тип доски, прогиб должен быть прямой или рокер, а форма — твин-тип.

Места для катания

Начинайте свои первые спуски на пологих склонах. Чем ниже будет ваша скорость, тем проще будет освоить основные техники катания. Если вы учитесь кататься на горнолыжном курорте, то выбирайте самые просты или тренировочные скаты, которые помечаются зеленым цветом. Как правило, они пологие и длинные, поэтому вы можете катиться долго, осваивая все нужные техники.

Если вы планируете приехать на горнолыжный спуск уже с хорошей техникой, посетите перед выездом искусственные спуски в своем городе. На таких вам будет спокойней обучаться, вы сможете найти инструктора по более экономным ценам, чем на курортах, и просто будете комфортнее себя чувствовать.

Обучение

Если вы до борда катались только на горных лыжах, для вас будет необычным ощущением, что две ноги зафиксированы на доске. Это может пугать отсутствием контроля движения, однако, когда вы поймете технику, вы точно получите удовольствие.

На первых этапах обучения обратитесь к профессиональному инструктору, который обучит вас. Грамотный специалист на горнолыжном курорте также познакомит вас со всеми особенностями склонов в его месте работы и расскажет о медицинской помощи в экстренных случаях.

Стойка на сноуборде.

Изучите правильную стойку на сноуборде

Изучение правильного, расслабленного положения тела на сноуборде поможет вам лучше балансировать и контролировать доску, а также кататься более эффективно. Вот как принять базовую стойку на сноуборде:

Согните колени и лодыжки, удерживая колени над пальцами ног;

Ваши плечи и бедра должны быть на одной линии с доской;

Расслабьте руки по бокам и сохраняйте спокойствие верхней части тела.

Как определить ведущую ногу на сноуборде

Чаще всего люди отталкиваются от земли, стоя, например, на доске для скейта одной из двух ног, другой ногой он управляет движением. Вторая как раз и считается «более сильной» и ведущей, когда задняя, наоборот, «более слабой», хоть ее и называют «толчковой» на скейтах. В сноубордах все наоборот: толчковая — ведущая.

Большинство людей всегда определяют для себя ведущую ногу при катании, хотя есть и те, кто может ездить обеими сторонами. Тех, кто использует левую впереди, называют «регулярами», а кто правую — «гуффи».

Гуффи или регуляр.

Методов для определения, гуффи вы или регуляр, достаточно много. Иногда считается, что большинство левшей по умолчанию являются гуффи, а правши — регулярами. Однако мозг человека устроен сложнее, поэтому нужно попробовать другие методы.

Можете попросить знакомого человека легонько толкнуть вас в спину. Та нога, на которую обопретесь, «падая» вперед, также может считаться ведущей. Если, кстати, вы раньше катались на скейтборде, то определиться для вас не будет сложно. Самым безошибочным способом будет метод «проб и ошибок». Попробуйте кататься и так и так. В какой-то момент тело подскажет, как вам удобней и безопасней.

Научитесь просто катиться

Как только вы пристегнетесь к переднему креплению, научитесь кататься как на коньках. То есть передвигаться по ровной поверхности с пристегнутой передней ногой и толкающей вас задней ногой. Используйте этот навык, чтобы просто передвигаться по ровной местности, а также подниматься на кресельном подъемнике.

Пристегнув переднюю ногу к креплению, поставьте заднюю ногу на пятку сноуборда, немного позади другой ноги. Используйте заднюю ногу, чтобы толкать себя. Делайте маленькие шаги. Не позволяйте свободной ноге выходить за задние крепления, иначе ваши ноги сильно разойдутся.

После того как у вас получилось просто катиться с одной ногой, попробуйте поставить вторую ногу на сноуборд, но не пристегивать ее. Таким образом, вы уже будете катиться полностью на доске, но при потере равновесия аккуратно отставляйте непристегнутую ногу в сторону.

Торможение на сноуборде.

Как тормозить на сноуборде

Самый легкий метод замедлиться на сноуборде — создавать скольжение перпендикулярно склону холма. Это необходимый навык для всех начинающих. Этот способ очень хорош в любых ситуациях, когда надо взять контроль над скоростью, и его используют даже профессиональные спортсмены.

Еще один отличный способ: чтобы снизить скорость и затормозить, используют канты доски (металлические полоски, которые проходят по контуру сноуборда). Если вы двигаетесь по склону, разверните доску так, чтобы пальцы ног были направлены вниз. Оказавшись перпендикулярно склону холма, попробуйте упереться ребром пятки для замедления. Чем сильнее вы упираетесь в поверхность, тем сильнее происходит замедление.

Поворот на сноуборде.

Как сделать поворот

Одним из базовых навыков при катании, является умение делать повороты. При изучении поворота необходимо скользить прямо и слегка поворачивать вверх в форме буквы J.

Направьте сноуборд прямо вниз по небольшому пологому склону и скользите. Перенесите вес на переднюю ногу и на пальцы ног. Переместите бедра через край носка, сгибая лодыжки и колени. Перенос вашего веса должен начать поворачивать доску поперек спуска. Повторите этот процесс, пока вы тренируетесь на пологом склоне.

Чтобы продолжить движение после поворота, необходимо вначале немного поворачивать себя плечами обратно, ставить их по направлению движения вниз. Задний кант нужно разгрузить, немного подавая туловище вперед, когда доска начинает быстро ехать вниз, начинает нагружаться передний кант, слегка подавая туловище вперед, ноги немного согнуть посильнее, заднюю ногу выставляете вниз, чтобы доска была почти поперек склона, но не полностью, чтобы не терять скорость.

Для возврата в начальное положение, аккуратно разгружаете передний кант и медленно откидываете туловище назад, загружая задний кант. Если вы развернете резко доску немного поперек склона и нагрузите противоположный кант, то он зацепит склон, и появляется риск падения.

5 основных ошибок

Не пристегивайтесь стоя

Одна из наиболее распространенных ошибок связана с тем, как люди прикрепляют себя к доске. Многие опытные сноубордисты могут сделать это стоя, но не делайте так, когда вы только начинаете учиться. Вместо этого сядьте, застегнув ноги, а затем встаньте. Это убережет вас от потери равновесия, падения со склона или получения травм, когда вы надеваете снаряжение.

Останавливать падение руками

Нужно принять тот факт, что пока вы учитесь, вы будете падать — другого выхода нет. Когда вы это сделаете, постарайтесь не пытаться смягчить падение руками (так можно очень сильно повредить запястья). Вместо этого пусть ваша одежда, защитное оборудование и снег смягчат падение. Это может показаться неестественным, но зачастую это более безопасный вариант.

Носить неправильную одежду

Тут все зависит от множества факторов. Погодные условия, стиль катания, природные характеристики склона. Начните подготовку с базового слоя, который будет держать ваше тело сухими. После добавьте средний слой, чтобы согреться. А потом и внешний слой, чтобы защититься от ветра и влаги.

Не обучаться у профессиональных инструкторов

Когда дело доходит до обучения катанию на сноуборде, у вас есть три варианта. Вы можете попытаться научить себя сами, попросить друга показать вам основы или получить профессиональные уроки. Первый вариант не сработает, а второй может помочь вам начать, но, вероятно, не даст необходимых навыков и приемов. Третий вариант — лучший, так как вам нужно четкое понимание правильной формы и техники, если вы хотите достичь достойного и безопасного уровня катания.

Кататься в одиночку

На первых этапах обучения никогда не нужно выходить в одиночку. Даже если на склонах есть другие люди, вам нужен друг, партнер или инструктор поблизости, чтобы следить за вами и помочь в сложных ситуациях. Всегда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.