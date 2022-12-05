Как научиться кататься на коньках взрослому? Советы от профессионалов
Зима — прекрасное время, чтобы разнообразить свой досуг катанием на коньках в заснеженном сказочном парке или на уютной крытой площадке. А для кого-то — это шанс этому научиться и впервые встать на лед.
Каждый ли взрослый может научиться кататься на коньках
Научиться кататься на коньках с нуля взрослому возможно. Причем есть выбор — пройти весь путь самостоятельно или в специальных школах фигурного катания, где есть группы не только для детей, но и для взрослых.
Насколько сложно или легко будет даваться процесс обучения, зависит непосредственно от самого человека.
Проще научиться кататься на коньках будет тем, кто:
— более подвижный, физически развитый, гибкий от природы;
— имеет спортивное прошлое;
— хоть немного тренировался;
— не имеет лишнего веса, обладает стройным телосложением.
Чем человек моложе, тем легче ему будет встать на коньки.
Сложности могут возникнуть у людей, совершенно неприспособленных к спорту, — неповоротливых, с плохой гибкостью, координацией и ужасом в глазах от всего происходящего на льду. Но и они могут научиться, просто займет этот процесс больше времени и потребует больше сил — придется запастись терпением.
В моей школе учится много взрослых разного возраста. В «Танцах на льду» я также занималась и выступала со взрослыми, которые на моих глазах встали на коньки. Это Сергей Лазарев, Максим Аверин, Саша Белов. В начале проекта Лазарев ехал только вперед, спустя три месяца — делал поддержки и сложные элементы. Максиму Аверину этот опыт дался сложнее. Белов же был подготовлен, с хорошей координацией, потому что занимался в балете Игоря Моисеева. Если есть желание, встать на коньки никогда не поздно, хоть в 100 лет!
Необходимо помнить, что с возрастом могут появиться ограничения по здоровью. Есть они или нет, определяет врач. Если вы решите заниматься с тренером или в школе фигурного катания, у вас непременно потребуют справку. Обязательно проконсультируйтесь с терапевтом. Он точно скажет, можно ли вам вставать на коньки, есть ли ограничения и противопоказания к этому виду спорта.
Сколько времени потребуется, чтобы научиться кататься
Как быстро человек освоит коньки зависит от количества времени, которое он готов уделить тренировкам. Чем они чаще, чем больше практики, даже при минимуме способностей, тем быстрее и эффективнее будет проходить обучение. Если кататься раз в два месяца, конечно, времени уйдет больше. Делая хотя бы две тренировки в неделю, за сезон можно освоить некие основы катания и уверенно встать на коньки.
Сезон катания на коньках длится:
— на крытых площадках с сентября по апрель-май;
— на открытых — с конца ноября или начала декабря по февраль.
Если вы хотите освоить более сложные элементы, грезите тулупами и прочими изысками, тренироваться придется каждый день, а то и по два раза.
Они практически не уходят со льда и форму набирают быстрее. Вряд ли у каждого найдется время, желание и деньги на то, чтобы кататься ежедневно или нанять тренера. Это перестанет быть удовольствием, превратится в рутину. Если нужно, можно поспешить, если есть время — спешить не стоит. С одного раза вы сможете поехать вперед, даже научиться элементарным «фонарикам». Но это будет очень коряво, ведь вы еще толком не понимаете, как стоять на этих «железных палочках», в какую сторону вас может наклонить. Поехать можно научиться за короткий срок, кататься — нет
Можно ли научиться кататься самостоятельно
«Сложносочиненные» виды спорта, такие как фигурное катание, горные лыжи и прочие, изначально подразумевают наличие тренера или инструктора, который хотя бы расскажет и покажет, что делать:
— куда наклонять или не наклонять корпус;
— как правильно сгибать колени, а где их сгибать не нужно;
— где какие «ребра»;
— как ехать назад и т.д.
Самостоятельно разобраться во всем будет сложно, а кроме того, это чревато ошибками и травмами. Очень быстро интерес может иссякнуть. Поэтому первое занятие лучше провести с инструктором — индивидуально или в группе таких же взрослых, как и вы.
Освоить простейшие движения не трудно, но некоторым хочется и более сложных элементов. Понять, как они делаются, самостоятельно проблематично, и точно понадобится помощь инструктора.
Я за то, чтобы люди больше катались на коньках, чтобы они получали от этого удовольствие. Но прежде — научитесь. Это как водить машину: если не умеете, но очень хочется, лучше за руль не садиться. Если вы влюблены в фигурное катание — идите на лед, катайтесь, пробуйте. Идите в группы, берите тренера, если есть возможность. Или смотрите видеоуроки — в интернете их тоже очень много.
Где и когда лучше начинать кататься
Вставать на коньки нужно там, где вы себя хорошо и комфортно чувствуете. При этом лучше учесть, что:
— на крытых ледовых аренах теплее и точно есть инструкторы;
— катки городских парков располагают своей красотой и атмосферой новогодней сказки.
Почти все подобные площадки оборудованы раздевалками, прокатами и местами отдыха. Но большинство из них платные.
Сейчас почти в каждом дворе есть небольшая хоккейная коробка, где можно практиковаться с утра и до вечера. Но будьте осторожны: не на всех подобных катках следят за качеством льда.
Какие коньки выбрать для начинающих
Коньки определяют ваш комфорт и безопасность. В какой-то мере и от них зависит, как быстро вы освоите этот вид активности. Коньки бывают трех видов:
— совсем дешевые, «ломкие» из кожзама;
— полупрофессиональный вариант;
— профессиональные коньки.
Профессиональные коньки я не советую. Они очень жесткие. Даже спортсмены раскатывают их не один и не два дня. Это как разнашивать обувь с очень жесткой колодкой. Я бы рекомендовала полупрофессиональные коньки, подобные я специально сама разрабатывала. У них достаточно жесткая основа, кожаный ботинок, набивная подошва и хорошие лезвия. Они гораздо ниже по цене, чем профессиональные, и несравнимы по качеству с дешевыми, которые заваливаются как тряпочки и не держат голеностоп.
Полупрофессиональные коньки — это стандарт. Они идеально подойдут для самостоятельного катания и один-два года обучения, где нет сложных прыжков, вращений и дорожек. Такие коньки обеспечат комфортное и безопасное катание.
Коньки должны выглядеть как коньки — безо всякого лишнего декора, меха и прочих. Это чистый маркетинг, чтобы их покупали, но никакого отношения к фигурному катанию такая «декорация» не имеет.
Как одеться на каток
Кататься, одевшись как капуста, неудобно. Это мешает движениям. Если вы вышли на закрытый каток, выбирайте спортивный костюм как для горных лыж: брюки или комбинезон и куртку. В них удобно и не больно падать. Они непромокаемые. Сверху надеваете жилетку, на руки — водонепроницаемые перчатки, не варежки.
Если каток открытый, то в качестве первого слоя обязательно надевайте термобелье.
Нужна ли разминка
Разминка обязательна перед любой физической активностью, в том числе и перед катанием на коньках. Достаточно выполнить стандартную суставную зарядку, включающую:
- приседания;
— наклоны;
— вращения тазом;
— махи руками.
После этого нужно динамично растянуться и сделать легкую пробежку или прыжки на месте. Это поможет:
— привести тело в тонус;
— разогреть мышцы;
— подготовиться к нагрузке;
— снизить риск мелких травм в виде растяжений.
Даже профессиональные спортсмены всегда разминаются. Я бы рекомендовала всегда делать небольшую разминку, особенно, как ни странно, когда вы уже научились кататься. Потому что вы уже чувствуете себя более свободно, кажется, что все уже можете. И это чревато травмами.
С чего начать
Начать знакомство с коньками стоит с базовых упражнений у опоры. Чтобы почувствовать себя на льду и понять механику движения на этой поверхности, держась за борт или другой устойчивый объект, сделайте несколько:
- приседаний;
— перекатов;
— подъемов ног к груди.
Отойдя от опоры, нужно научиться правильно падать и подниматься, чтобы защитить себя и окружающих от травм. Только после этого подойдет время упражнений на катание.
Отрабатывать «елочку», «телегу» и «самокат» нужно до тех пор, пока каждое из них не будет даваться легко. Не стоит забывать и про торможение: сначала поочередно каждой ногой на внутреннем ребре, затем на внешнем и, наконец, «хоккейное» торможение двумя ногами.
Если самостоятельно отработать базовые элементы не получается, лучше обратиться к инструктору.
Как правильно падать
От падений никто не застрахован. Поэтому необходимо сразу научиться правильно падать:
- не вытягивайте прямые руки вперед;
— сгруппируйтесь в позу зародыша и падайте только на бок;
— падая назад, пытайтесь увернуться и все равно упасть вбок;
— даже заваливаясь на спину, старайтесь держать голову, чтобы затылок не дал так называемую отмашку назад по инерции.
Если обобщить эти правила, то делайте все то же самое, чему учат при падении в гололед.
Секретов, которые уберегут от падения, нет. Единственное, что вы можете, — научиться правильно падать самостоятельно, взять инструктора или прийти в группу для таких же взрослых и научиться падать под руководством тренера. Он объяснит, как правильно это делать.
Чего остерегаться на катке
В местах большого скопления людей непосредственно на катке вас может подстерегать ряд опасностей. Для начинающих такими могут оказаться:
— маленький ребенок, которого легко не заметить под ногами;
— молодые гонщики, не умеющие правильно тормозить,
— активная компания, которая затеяла игру в салки.
Важно быть очень внимательным и самому не создавать опасных ситуаций.
Не стоит торопиться и, едва освоив движение, ехать на скорости в «гущу событий». Подходите к обучению спокойно и взвешенно. Обязательно почитайте технику безопасности на катке.
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