Как научиться кататься на горных лыжах

Встать на горные лыжи — отличная идея в любом возрасте. Конечно, в более старшем возрасте это может быть сложнее, но если вы держите себя в хорошей физической форме, то справиться с этим будет легче.

Как только вы определились, что хотите научиться кататься на горных лыжах, не бегите в магазин за покупкой полного спортивного обмундирования. На первых этапах для поездок вам может подойти даже ваш стандартный зимний пуховик и плотные зимние штаны. А остальное снаряжение можно взять в местах проката самих лыж.

При выборе самое главное — обратите внимание на правильно подобранные лыжные ботинки и сами лыжи. Чем удобнее будет ваш выбор, тем больше времени вы сможете провести в процессе обучения.

Уже после того, как вы будете себя хоть немного уверенно чувствовать на лыжах и узнаете место, где будете кататься и как, вот уже тогда можете выбирать свой личный лыжный костюм и лыжи. Он должен соответствовать вашим физическим характеристикам и заточен под тот тип активности, которая нравится именно вам. Также он должен соответствовать погодным условиям в местах вашего катания.

И конечно, не забывайте про свое личное защитное снаряжение. Это могут быть не только шлем, очки и наколенники, а также защита запястья и спины, шорты-самосбросы и другое. На первых этапах их также можно взять в аренду в местах катания, а в дальнейшем подбирайте то, что нужно будет именно вам.

Защита спины при катании на горных лыжах. Спорт-марафон

Места катания

Первые два часа обучения катанию на лыжах самые утомительные. Научиться ходить и цепляться за склон кантами лыж — все это важные техники. Поэтому если у вас запланирована большая поездка на лыжный курорт с друзьями или с семьей, попробуйте найти время посетить лыжные спуски в своем городе или области.

Если вы все-таки начали обучение уже на курорте, то начните с самых простых спусков. Обычно они выделены зеленым цветом, а иногда на них присутствуют даже специальные тренировочные зоны. Длина таких спусков обычно не превышает 1 км.

Крытый горнолыжный комплекс. СКИ.РУ

Обучение

Изучение нового вида спорта, несомненно, может вызывать у вас весь спектр эмоций, от разочарования и страха до радости и эйфории. Однако на всех этапах нужно оставаться хладнокровным и обращать свое внимание на безопасность и технику. Не стоит проходить обучение у знакомых или родственников, лучше пройдите инструктаж у специалистов.

Для того чтобы найти себе профессионального инструктора, лучше обратиться в специализированную школу горнолыжного мастерства, где тренеры обладают лицензией и удостоверением инструктора. Инструктор обязан обучать вас не только технике катания, но и уметь оказывать первую медицинскую помощь при необходимости. Он также должен отлично знать место, где вы будете кататься, чтобы рассказать вам самые безопасные маршруты, как и где вам лучше держаться на горнолыжной трассе, чтобы остаться целым.

Не переживайте о том, что потратите какое-то время на обучение. Горные лыжи — это экстремальный спорт, а значит, ваша безопасность должна быть превыше всего. Освойте все необходимые техники катания, торможения и правильного падения. Это поможет вам быть готовым к разным ситуациям на склоне.

Катание на горных лыжах. Кант

Несколько советов для начинающих

Как уже написано выше, начинать изучение катания на горных лыжах лучше с инструктором. Однако если вы решили учиться самостоятельно по видеоурокам или другим методикам, есть несколько базовых советов, с чего нужно начать.

Изучите правильную стойку на лыжах

Правильная спортивная стойка на лыжах позволяет сохранять равновесие и лучше контролировать лыжи.

Катание на горных лыжах. Rei.com

Встаньте ровно, ноги примерно на ширине плеч.

Согните лодыжки и наклоните голени вперед.

Держите плечи немного впереди бедер, центрируем вес на обеих ногах.

Держите руки немного впереди и в стороны.

Держите палки кончиками назад, позади ног. Смотрите туда, куда едете, а не на лыжи.

Как скользить на лыжах

Надев лыжи и начав катиться, вы сразу узнаете, что значит балансировать и двигаться в обмундировании. Это не так просто. Скольжение по ровной местности — одно из первых движений, которые надо научиться делать.

Оттолкнитесь лыжными палками (по одной с каждой стороны). Согните лодыжки. Держите голени наклоненными вперед и сосредоточьте свой вес на ступнях, когда вы двигаетесь на лыжах.

Катание на горных лыжах. Rei.com

Затем попробуйте спуститься с пологого холма. Так вы еще лучше познакомитесь с балансировкой на лыжах, которые скользят по пологому склону. Направьте лыжи вниз по склону, оттолкнитесь палками и скользите до естественной остановки. Практикуйтесь в скольжении и балансировании на коротких дистанциях и на небольших уклонах.

Контроль скорости и торможение

Как только вы начнете скользить на небольшой скорости, необходимо научиться контролировать движение и останавливаться, образуя клин лыжами. Его также называют треугольником или пиццей. Используйте его, чтобы контролировать скорость, останавливаться и делать повороты.

Расположение лыж для торможения или контроля скорости. Российская электронная школа

Сначала попробуйте делать его на ровной местности, располагая носки лыж достаточно близко друг к другу, а пятки — дальше друг от друга. Ваши лыжи должны оставаться всей своей плоскостью на снегу.

На коротком пологом склоне потренируйтесь удерживать клиновидную стойку, когда вы скользите вниз. Пробуйте доходить до полной остановки. Далее поднимитесь на небольшой холм, поставьте лыжи клином и медленно спуститесь вниз.

Контролируйте скорость, изменяя размер треугольника: по мере того как ваш клин становится шире, вы будете двигаться медленнее. Сделайте клин достаточно широким, чтобы остановиться. Чтобы снова начать спуск быстрее, сузьте клин и оттолкнитесь палками.

Спортивная страховка

Страхование на время занятий экстремальными видами спорта — очень важный момент в подготовлении к поездкам на горнолыжные курорты. Если вы владеете стандартной медицинской страховкой, которую оформляли для подачи документов на шенгенскую визу, это мало поможет при травмах на склонах.

Сейчас оформить подобную страховку до срока ваше отпуска достаточно просто. Причем приобретать такую надо не только начинающему спортсмену, но и любому продвинутому горнолыжнику. Позаботьтесь об этом до приезда на склон или курорт. В некоторые страховки включены не только медицинские услуги, но и спасательные мероприятия и эвакуация вертолетом.