5 способов борьбы с целлюлитом в домашних условиях

Проверенные варианты для гладкой кожи.

«Апельсиновая корка» бывает как у молодых девушек, так и у женщин после климакса, как с лишним весом, так и у стройных. От нежелательных бугорков на теле, которые вызваны изменением структуры подкожных жировых тканей, мечтает избавиться каждая представительница прекрасного пола. Расскажем, как избавиться от целлюлита в домашних условиях.

Целлюлит — это изменение структуры жировой ткани, именно поэтому на поверхности кожи появляются бугорки, приобретается неэстетичный вид. Процесс развития целлюлита медленный, однако появиться он может как в подростковом периоде, так и в пожилом возрасте.

Интересный факт: появление «апельсиновой корочки» обусловлено в первую очередь генетикой. Так, японки и китайки не имеют проблем с целлюлитом, в отличие от представительниц европеоидной расы.

Как выглядит целлюлит на коже. cclinika.ru

Также с данной проблемой сталкиваются исключительно женщины, так как их соединительная ткань имеет особенную структуру — не такую, как у мужчин. Кожа у представительниц прекрасного пола тонкая, а вот подкожно-жировая клетчатка, наоборот, толще, чем у мужчин. Это все усложняется тем, что у девушек слабая соединительная ткань. Так природа сделала, чтобы им было легче приспосабливаться к набору веса, растущему животу, расширению таза при беременности.

Целлюлит появляется, когда в клетках накапливается большое количество молекул жира. Таким образом, клетки становятся больше, образуя те самые вмятины и бугорки. Далее клетки, которые увеличились, давят на лимфатические и кровеносные сосуды, как итог — нарушенный обмен веществ в клетках и накопление шлаков, тканевой жидкости.

Причины целлюлита

После генетики выделяется еще ряд причин, вызывающих данный недуг:

вредная пища

сидячий образ жизни

отсутствие спорта

беременность

аборт

половое созревание

климакс

проблемы в работе щитовидной железы

ужасное качество питьевой воды

загрязненный воздух

частое ношение тесной одежды

Способы борьбы с целлюлитом

Косметологами было разработано большое количество способов, которые помогут устранить целлюлит. Если у вас нет возможности проходить полноценные курсы в специальных клиниках, которые зачастую бывают очень дорогими, то расскажем о действенных способах в домашних условиях.

Правильное питание

В первую очередь нужно пересмотреть свое питание. Выбирайте диеты с низким содержанием соли, сахара и жира. Соль задерживает воду в организме, а сахар накапливается в клетках, из которых в основном состоит жир. Это относится и к употреблению алкоголя и газированных напитков.

Отдайте предпочтение фруктам, овощам, продуктам, которые богаты калием (картофель, абрикосы, бананы), и продуктам, способствующим детоксикации (имбирь, артишоки).

Следите за соотношением белков (40%), жиров (20%) и углеводов (40%) в дневном рационе.

Молочные продукты (творог, кефир и молоко) вызывают задержку жидкости и могут спровоцировать развитие целлюлита.

Массаж эффективен от целлюлита. Фото Global Look Press

Соблюдайте водный баланс. Необходимо употреблять около двух литров жидкости в день. Рекомендуется также пить травяной чай и минеральную воду, но с низким содержанием натрия. Нужно исключить кофе, черный чай и алкоголь.

Физическая активность

Повышенная физическая активность разгоняет обмен веществ, это способствует сжиганию жировой ткани. Необязательно ходить в спортзал, можно заниматься и дома, больше ходить пешком (минимум 30 минут в день).

Чтобы ускорить процесс борьбы с целлюлитом, отдайте предпочтение кардионагрузкам и силовым упражнениям на ноги. Спорт укрепляет мышцы, способствует улучшению кровообращения и стимуляции сжигания жира, снабжая клетки кислородом.

Кардионагрузки: бег трусцой, езда на велосипеде, скакалка, активная ходьба.

Приседания: подойдут любые техники, главное, выполняйте минимум 15 приседаний за один подход.

Выпады: данное упражнение рекомендуется выполнять минимум по 15 выпадов за один подход на каждую ногу.

Занимайтесь три раза в неделю при умеренных нагрузках.

Контрастный душ

Один из эффективных способов, доступных в домашних условиях, — это контрастный душ.

При воздействии холодной воды организм стремится быстро восстановить нормальную температуру кожных покровов, за счет ускорения кровообращения в тканях провоцируется процесс липолиза (получение энергии для согревания тела). Также вода минусовой температуры задерживает продукцию подкожного сала, оказывает тонизирующий эффект на эластичность кровеносных сосудов и коллагеновых волокон.

Горячая вода резко расширяет поры эпидермиса, из-за этого активизируется выделение токсинов, пыли и грязи даже из глубоких слоев дермы. Горячий душ ускоряет процессы оттока жидкости из тканей, снимая местный отек.

Массаж

Для массажа подойдет как использование специальных мочалок, перчаток, роллеров или щеток, так и самомассаж руками. Данной процедурой вы улучшите приток крови и кислорода в ткани, сокращая проявления целлюлита.

Техники самомассажа:

Массаж руками

Круговые движения ладонями

Растирание кожи ладонями (руки должны не скользить по коже, а смещать ее)

Разглаживание кулаками движением вверх-вниз

Щипание пальцами

«Рубящие» движения боковой частью ладоней

Выполняйте не менее двух минут. Помните, что движения не должны приносить дискомфорт или боль.

Вакуумный массаж

Для него используются косметические силиконовые банки, которые можно приобрести в аптеке. Не забудьте купить и натуральное масло для тела. Вакуумный массаж выполняется круговыми движениями, не нанося травмы и не оставляя синяков.

Не стоит выполнять больше четырех минут, между повторными процедурами должна быть пауза в два дня.

Массаж сухой щеткой, перчатками, роллером

Данные приспособления разрушают жировые отложения, которые находятся глубоко под кожей. Необходимо все движения выполнять снизу вверх. Не захватывайте зону под коленной чашкой.

Делайте массаж около шести минут в день, со временем можно увеличить продолжительность до 15 минут. Повторять процедуру можно три раза в неделю.

Косметические средства: антицеллюлитные крема, скрабы и обертывания

Отличным дополнением к массажу и контрастному душу станут косметические средства, имеющие в составе элементы, способствующие глубокому воздействию на проблемные зоны через эпидермис.

Кофе эффективен в борьбе с целлюлитом. kakprosto.ru

Антицеллюлитные крема — воздействуют на обменные процессы в коже, выводят токсины и лишнюю влагу, а разогревающие компоненты в составе улучшают микроциркуляцию крови. Используйте крем два раза в неделю.

Антицеллюлитное обертывание — способствует выведению скопившейся влаги из организма и снижению отечности. Перед процедурой выпейте большое количество воды, затем нанесите на кожу состав и сделайте обертывание пищевой пленкой. Продержите столько, сколько указано в инструкции.

Скрабы — в основе есть абразивные частицы, отшелушивающие отмершие клетки кожи. Как правило, это кофе, соль, сахар, косточки плодов или ягод. Также в состав входят увлажняющие компоненты, в основном натуральные масла и соединения, оказывающие лимфодренажный эффект. Именно эти процессы делают кожу ровной и гладкой.