Как часто можно есть абрикосы? Вред и польза сезонного фрукта

Абрикос — один из самых популярных летних фруктов. Рассказываем, как он влияет на организм человека.

Родиной абрикосов является Китай, там их начали выращивать более двух тысяч лет назад. В Россию их завезли в XVII веке. Абрикосы являются сезонным фруктом, время их созревания очень короткое — с июня по июль. Плод отличается ярким сладким вкусом, но при этом содержит сравнительно небольшое количество калорий (примерно 40 ккал на 100 г), что позволяет употреблять его без последствий для фигуры.

Как часто можно есть абрикосы?

Чем полезны абрикосы

Главная особенность абрикосов — это огромное содержание витаминов и минералов:

1. Витамин А — поддерживает иммунитет и помогает здоровью глаз.

2. Калий позволяет укрепить сердечную мышцу.

3. Кальций, фосфор, магний отвечают за нормальный рост и развитие костной системы, а также за стимуляцию нейронов головного мозга.

4. Клетчатка, которая в большом количестве присутствует в составе фрукта, улучшает работу ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) и помогает стабилизировать уровень холестерина в крови.

Также употребление абрикосов положительно влияет на качество кожи, волос, ногтей, помогает замедлить процессы старения. Содержание солей йода в свежих плодах благотворно действует на функцию щитовидной железы.

Абрикосы часто рекомендуют спортсменам, так как большое количество макро- и микроэлементов способствует хорошему кровотоку в сосудах, а также предотвращает судороги в мышцах.

Как часто можно есть абрикосы?

Когда нельзя есть абрикосы

Важно помнить, что при всей неоспоримой пользе абрикоса у этого фрукта есть ряд серьезных противопоказаний:

1. Диабет. Абрикосы обладают высоким гликемическим индексом — 30 единиц. Диабетикам употреблять фрукт нужно с осторожностью, а в идеале заменить на курагу (сушеный абрикос).

2. Панкреатит. В период обострения рекомендуется совсем отказаться от абрикосов, так как они обладают слабительным эффектом.

3. Колит и гастрит. Эти заболевания также предполагают полный отказ от фрукта из-за его высокой кислотности и наличия клетчатки, которая способствует быстрому передвижению содержимого по толстому кишечнику.

4. Аллергия. У аллергиков абрикосы часто могут вызывать зуд и жжение во рту и горле.

Как есть абрикосы

Употреблять абрикосы можно по-разному:

1. Чаще всего в пищу используют мякоть абрикосов в свежем или сушеном (курага) виде.

2. Косточки тоже можно есть, но стоит помнить, что в них содержится синильная кислота, которая опасна в больших количествах, но в малых дозах полезна для сердца.

3. Паста урбеч — косточки измельчают без какой-либо обработки. Используют как профилактическое средство при онкологических заболеваниях.

4. Абрикосовое масло — получают путем отжима косточек. Активно применяется для лечения простудных заболеваний и в косметических целях, например для увлажнения кожи и волос.

5. Абрикосовый сок полезен для общего пищеварения. В силу большого содержания кальция и железа часто рекомендуется во время беременности.

Сколько в день можно съедать абрикосов

Хотя абрикосы обладают невысокой калорийностью, не стоит увлекаться и есть их килограммами. Оптимальное количество — не больше 3-4 плодов в день. Также не стоит совмещать их с другими фруктами и ягодами. Переедание абрикосами с большой долей вероятности способно вызвать расстройство желудка и диарею.

Крайне нежелательно употреблять фрукты на ночь и на голодный желудок, так как в абрикосах содержатся фруктовые кислоты, которые раздражают стенки желудка. К тому же в вечернее время возможно появление брожения, а как следствие — вздутие и метеоризм.