Как не тратить много времени на приготовление полезной еды? 7 способов оптимизировать время на кухне

Готовить полезно, а главное — быстро и вкусно — можно.

Приготовление еды, как правило, занимает довольно много времени. Особенно в том случае, если речь о подготовке к какому-либо празднику или застолью.

Делимся несколькими простыми советами от нутрициолога Натальи Эйшнер, которые помогут сэкономить время, проведенное на кухне. Жертвовать вкусом и качеством блюд не придется.

Подготовьтесь заранее

Чтобы не тратить много времени на приготовление любимых блюд, стоит продумать все заранее. В идеале можно составить меню на неделю с учетом своих предпочтений или особенностей питания. На основе него следует приобрести заранее необходимые продукты.

Даже если меню не продумано заблаговременно, лучше иметь в наличии базовые продукты: крупы, мясо, овощи и фрукты. Закупать про запас можно то, что имеет относительно длительный срок хранения. Так ингредиенты всегда будут под рукой, и за ними не придется срочно бежать в магазин.

Используйте бытовую технику

Применение современной кухонной утвари делает процесс приготовления пищи быстрым и приятным. Гриль, духовка, мультиварка и другие приспособления оснащены таймером и множеством иных функций. Их использование позволяет существенно сократить время на кухне.

Фото Freepik/Drazen Zigic

А в некоторых случаях использование бытовой техники идет на пользу и вашему здоровью. Например, пища, приготовленная на пару с минимальным добавлением масла, считается наиболее полезной.

Замораживайте блюда

Заморозка позволяет сохранить свежесть и пользу продуктов, увеличивая при этом срок хранения. Помимо зелени, ягод и фруктов можно заранее заготовить домашние полуфабрикаты. Разумеется, на их приготовление будет потрачено время. Но бывают случаи, когда такие запасы действительно выручают. При этом замораживать продукты лучше порционно, чтобы потом не дожидаться пока разморозится все целиком.

Используйте знакомые продукты

Если количество времени ограничено, лучше отказаться от экспериментов. Использование знакомых продуктов не принесет неприятных сюрпризов, сэкономит деньги и время. А кулинарные шедевры по новым рецептам лучше создавать тогда, когда спешить некуда.

Маринуйте мясо

Нюансов приготовления мяса много. Один из них — это маринад. Свежее мясо готовится довольно быстро — например, стейк на гриле. Но если не планируется готовить его в день покупки, то можно замариновать. Так ускоряется процесс приготовления, а вкус становится более насыщенным и ярким.

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Готовьте на несколько дней

Без сомнений, свежеприготовленная еда отличается по вкусовым качествам от той, которая храниться в холодильнике несколько дней. Но при напряженном рабочем графике и отсутствии свободного времени можно готовить на пару дней вперед. Например, котлеты, тефтели или первое блюдо.

Сохраняйте порядок

Горы грязной посуды остаются не только после приема пищи, но и в процессе ее приготовления. Поэтому проще наводить порядок на кухне поэтапно, по мере загрязнения посуды. Часть инвентаря можно вымыть одновременно с готовкой. Например, мясорубку или блендер, после того как сделан фарш. А использование фольги, пергамента или пакетов для запекания и вовсе могут избавить от лишнего мытья посуды.

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