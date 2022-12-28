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Чем развлечь компанию? 6 интересных игр для детей и взрослых

Анастасия Кравченко
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Фото Freepik/ArthurHidden
Настольные, музыкальные или квесты? Выбор за вами!

Не знаете, чем заняться в длинные праздники после того, как закончатся все салаты? Предлагаем сыграть в новогодние игры: они прекрасно подходят для больших и маленьких компаний, а также могут стать приятной традицией. Рассказываем о самых интересных.

Имаджинариум

Одна из самых известных и востребованных настольных игр. Идеально подойдет для любителей психологии. Суть ее на первый взгляд проста: нужно смотреть на иллюстрации и придумывать к ним ассоциацию. Важно, чтобы ее угадал хоть кто-нибудь, но не все — а это не так просто, как кажется.

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Музыкальная шляпа

Песенный конкурс для настоящих меломанов с хорошей памятью. В шляпу складывается много карточек с отдельными словами из новогодних песен («сосулька», «мороз», «зима», «Дед Мороз», «Снегурочка» и т. п.). Включается музыка, шляпа передается по кругу, и в момент, когда музыка останавливается, тот, у кого в руках шляпа, достает карточку, зачитывает и исполняет отрывок песни (или просто называет), где встречается это слово. Для более динамичной игры можно написать на карточках фразы, чтобы участникам было легче вспомнить песни.

Пение. Фото Freepik/stockking
Freepik/stockking

Лото

Суть игры очень простая. У вас есть карточки с цифрами. Нужно внимательно следить за номерами, которые называет ведущий, и закрывать их на своих карточках (их можно купить или сделать самостоятельно). Выигрывает тот, кто первым закроет все цифры одного ряда или все цифры одной карточки, это как решите сами.

Новогодние праздники — магическое время, которое мы обычно проводим в кругу семьи. Помню, когда я была маленькая, мы всей семьей играли в лото на деньги. Бабушки, дедушки, родители, друзья и мы с сестрой. На кон ставили по 10 рублей. Я до сих пор помню эти эмоции: азарт и желание сорвать куш. В конце игры все деньги делились между детьми, и мы с сестрой бежали в магазин за конфетами. Помню, как бабушка рассказывала, как и она, будучи маленькой, играла в лото со своей бабушкой. Сейчас мои дети играют с нами в лото. И я вижу, как блестят их глаза, когда они выигрывают. С каждым годом выходят новые и новые настольные игры, но лото для нас — это игра поколений, игра, которая объединяет всех. И самое главное, что дарят совместные игры, — это воспоминания.
Екатерина Рябинина
Коуч, мама троих детей

Ерш

Эта игра рассчитана для компаний с возрастным ограничением от 18+. Внимание: вам понадобится алкоголь. Принцип очень простой: надо тянуть карточки с заданиями и выполнять их. Если не хочется — выпиваете штрафную. Задания самые разные: от тоста про женскую красоту со словами «дефицит» и «партеногенез», до отправки SMS с текстом «Целую, твой Гиви» на случайный номер.

Детский квест

Для юных участников праздничного вечера можно организовать настоящий квест из загадок и головоломок. Спрячьте подсказки, а для финала подготовьте главный приз.

Вот несколько вариантов:

  • Для детей до 5 лет можно организовать игру с сюжетом их любимого мультфильма или сказки. Задания могут состоять из картинок и знаков. Главное, чтобы ребенок мог с легкостью догадаться, где лежит подсказка.

  • Для детей 7 лет можно использовать замысловатые шифры и небольшие описания. Отлично подойдут кроссворды.

  • Для детей 10 лет можно провести уличный квест с активностями.

  • Для детей 12-15 лет рекомендуем организовать новогоднюю викторину. Новые знания и компания родителей понравятся всем, это может стать приятной традицией.

Игры для детей. Фото Freepik/pch.vector
Freepik/pch.vector

Элиас

Игра для эрудитов или просто разговорчивых людей. Суть проста: нужно объяснять слова. Но не как в Крокодиле — жестами, а словами: только не однокоренными. Можно издавать подходящие звуки, объяснять с помощью синонимов, изобретать невероятные ассоциации. Только надо спешить: команда угадывает слова, пока сыплется песок в часах. Чем больше объясните, тем лучше.

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