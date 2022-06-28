Фисташки: польза и вред для организма

Хорошо сочетаются не только с пенным, но и благотворно влияют на организм.

Калорийность и БЖУ фисташек

Калорийность на 100 г 556 ккал Белки 20 г Жиры 50 г Углеводы 7 г

Польза фисташек

Содержат много витаминов

Вот лишь неполный список содержащихся в фисташках витаминов:

Витамин В7, или биотин, помогает усвоению белка и жиросжиганию, что первостепенно для хорошего обмена веществ. При нехватке биотина волосы и кожа тускнеют, ухудшается настроение, а также увеличивается плохой холестерин, поэтому рекомендуется употреблять по 30 г фисташек в день.

Препятствует отравлению

Благодаря селену, который в большом количестве содержится в фисташках, стимулируется работа иммунитета, а также предотвращается отравление при воздействии тяжелых металлов на организм. Отвар из фисташек используют в народной медицине для борьбы с анемией и истощением.

Фисташки.

Увлажняют кожу

Масло фисташки помогает избавиться от веснушек и пигментных пятен, смягчает кожу. Все дело в антиоксиданте лютеине, содержащемся в фисташках.

Полезны для сердца

Фисташки оказывают благотворное влияние и на сердце, что подтверждают врачи: благодаря жирным кислотам они помогают сжигать «плохой» холестерин и предотвращают развитие инфарктов и атеросклероза. Такие витамины, как калий и магний, нормализуют сердцебиение и укрепляют сосуды. Для этого достаточно потреблять до 15 штук фисташек ежедневно, а детям — не более 7.

Полезны для зрения

Лютеин не только полезен для кожи, но и для зрения — он повышает остроту зрения и является хорошей профилактикой для укрепления здоровья глаз. Лютеин как светофильтр защищает сетчатку от разрушения.

Снимают воспаления

На фисташковых деревьях часто образуются наросты, которые также имеют пользу. Они содержат танин — вяжущее вещество, снимающее воспаление слизистых тканей. Его часто используют в антисептиках, заживляющих раны лекарств, средств от стоматита, пародонтоза.

Фисташки.

Вред фисташек

Фисташками нельзя злоупотреблять, так как увеличение порций может привести к появлению тошноты и головокружений. Не стоит также забывать и об аллергенности продукта: люди с непереносимостью фисташек могут испытывать проблемы с пищеварением, в том числе диарею, вздутие и желудочные спазмы. Следует избегать этих орехов во время беременности, так как они вызывают преждевременные роды.

Особенно вредны жареные фисташки, содержащие большое количество натрия. Избыток этого щелочного металла может привести к высокому кровяному давлению, сердечным заболеваниям и инсульту.