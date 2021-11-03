Электронные сигареты и табак: одинаковые убийцы организма

Каждый так или иначе в своей жизни сталкивался с табачной продукцией.

Только последние несколько лет ведется усиленная борьба с популяризацией курения. Эта борьба привела к реальным результатам, и с начала XXI века число курящих среди молодежи неуклонно сокращалось. Но новые технологии оказывают влияние на все области нашей жизни, и в десятых годах XXI века появились электронные сигареты, которые позиционируются как безопасная альтернатива курению. Так ли это? Какие опасности в себе таит новомодный гаджет?

Что такое электронная сигарета?

Электронной сигаретой называют устройство, которое генерирует пар, содержащий никотин и ароматизаторы. В большинстве таких устройств есть аккумулятор, нагревательный элемент и место для специальной никотиносодержащей жидкости .

Устройство заполняется курительной жидкостью, и человек делает затяжку, как при курении обычной сигареты. Нагревательный элемент, в свою очередь, превращает жидкость в пар, который вдыхает вейпер (от англ. «vaping» — «парение»).

Электронная сигарета.

Именно тот факт, что курительные устройства образуют пар, а не дым, служит основным аргументом безвредности электронных гаджетов. Поскольку в обычной сигарете при курении выделяются продукты горения и смолы, вред которых доказан многими исследованиями.

Парадоксально, но зачастую вейп используется теми людьми, которые хотят бросить курить. Они переходят на электронный вариант, предполагая постепенное снижение количества никотина в организме. Казалось бы, все идеально: чем меньше никотина — тем меньше зависимость и привычка в конце концов сходит на нет. Но последствия такого курения могут быть совершенно неожиданными.

Чтобы понять, какой вред может принести электронная сигарета, рассмотрим состав курительной жидкости для гаджета.

Состав жидкости для вейпа

Курительная жидкость — основа парения электронных сигарет. Она состоит из:

— пропиленгликоля. Спиртосодержащей пищевой добавки, которая также используется в косметологии, фармакологии и прочих направлениях. Согласно результатам многократных исследований, пропиленгликоль является полностью безопасным для здоровья и не имеет побочных эффектов. Но не при вдыхании;

— глицерина. Это один и главных компонентов жидкостей. Глицерин является многоатомным спиртом. Добавка применяется в разнообразных промышленных областях и является безвредной для здоровья при использовании до температуры в 280 градусов. В электронных сигаретах и гаджетах с нагреванием табака температура доходит до 350 градусов, так что имеет место и горение, и вдыхание опасного для здоровья токсических продуктов термического разложения глицерина;

— ароматизаторов. Они бывают натуральными или искусственными. Существует около 8000 ароматов, используемых в жидкостях и картриджах электронных сигарет. Их безопасность во многом зависит от ответственности производителя, но в любом случае пищевые ароматизаторы не предназначены для вдыхания и опасны для бронхов и легких;

— никотина. Никотин в электронных сигаретах тоже синтетический и очень токсинный. В ассортименте специализированных магазинов доступны продукты с разным содержанием никотина.

Никотин — причина зависимости от сигарет. Именно никотин воздействует на определенные рецепторы в нервной системе и мозге человека. Никотин способствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, участвует в биологии злокачественных опухолей, а также нейродегенеративных заболеваний, способен оказывать неблагоприятное воздействие на развитие плода при беременности, поскольку имеет долгосрочные потенциальные последствия для развития мозга ребенка.

Тут следует отметить, что составы жидкостей для электронных девайсов не регулируются никакими законами и стандартами. Даже на упаковке жидкости для вейпа с пометкой «Без никотина» может и, скорее всего, будет содержаться никотин. Закон, принятый в начале 2021 года, регулирует лишь предельный уровень содержания никотина в курительных жидкостях.

Также есть данные, что ароматизаторы ухудшают состояние легочной ткани.

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Курение и парение

В одной сигарете содержится 1 миллиграмм никотина. В одной пачке сигарет, соответственно, 20 миллиграмм.

Пачка сигарет аналогична одной бутылочке с жидкостью для электронных сигарет объемом 2 миллилитра (24 миллиграмма никотина).

Одного флакона жидкости в 2 миллилитра хватает для четырех дозаправок картриджа электронной сигареты. Но если в обычной сигарете есть возможность контроля никотина по количеству выкуренных сигарет, то в электронном устройстве такая возможность отсутствует. Вейпер может подливать любое количество жидкости в свое устройство.

Исследование, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации, подтверждает, что вред от электронных сигарет сопоставим с последствиями традиционного курения. Ученые сравнили уровень здоровья сосудов у курильщиков и вейперов. В эксперименте участвовало более 400 человек в возрасте 21-45 лет. В процессе эксперимента испытуемые сдали анализ на изучение стенок сосудов и артерий. Показатели анализов оказались одинаковыми как у любителей обычных сигарет, так и у тех, кто предпочитал электронные. В обеих группах были диагностированы заметные повреждения кровеносных сосудов, низкий уровень кислорода в клетках и повышенная жесткость сосудистых стенок.

Содержание канцерогенов и токсинов.

Одним из основных отличий сигареты от вейпа является вкус вдыхаемых веществ. В электронном варианте сигареты вкус пара может иметь сотни вариаций, и каждая будет иметь свой сладкий, нераздражающий вкус. К тому же парение устройств имеет приятный запах. Это позволяет склонить к употреблению никотина большее количество подростков.

Хотя вейпы и позволяют курильщику избежать воздействия на организм потенциально токсичных химических веществ — продуктов горения табака (в табачном дыме их около 7000), взамен он получает другие, не менее токсичные, что отнюдь не делает устройства безопасными.

Последствия вейпинга

Для никотина не существует дозы, которая бы не сказывалась отрицательно на здоровье человека. Известная поговорка: «Капля никотина убивает лошадь» имеет под собой основания в виде многочисленных исследований.

В 2020 году Американской ассоциацией кардиологов было проведено исследование о влиянии вейпинга. В ходе эксперимента в течение трех месяцев 18 крыс получали пар с никотином по два часа в день. К окончанию опыта у 14 крыс были обнаружены проблемы с дыханием, очаги воспаления в бронхах и легких. Одна подопытная крыса скончалась. При ее вскрытии было обнаружено, что у нее было сильнейшее воспаление трахеи.

Осенью 2019 года в американских СМИ появились сообщения о вспышке загадочной болезни легких, предположительно связанной с электронными сигаретами. Информация на сайте центров по контролю и профилактике заболеваний США позволила увидеть, что группа пострадавших очень специфична: 70% пациентов были мужчинами, чей средний возраст был около 25 лет.

Как оказалось, виновниками появления недуга были электронные сигареты с тетрагидроканнабинолом (ТГК), психоактивным веществом, содержащимся в конопле, и ацетатом витамина Е, который использовался для большей густоты пара. Было установлено, что электронные сигареты, причастные к EVALI (так назвали новую болезнь), изготавливались с нарушением требований безопасности..

Из негативных последствий вейпинга для здоровья также можно выделить:

— риск развития смертельной «попкорновой болезни». Такой вывод сделали ученые, обнаружив токсичный химикат диацетил в 75% ароматизаторов для курения. Диацетил используется во многих ароматизаторах кондитерских изделий. Это химическое вещество, используемое в качестве аромата масла в продуктах питания, стало причиной развития облитерирующего бронхиолита. Заболевание было обнаружено у сотрудников компании — производителя попкорна. При вдыхании этого вещества развиваются воспаления, образуются рубцы в дыхательных путях, сужаются бронхиолы;

— аллергические реакции, раздражение и появление гнойников. К этим нарушениям приводит накопление в организме пропиленгликоля, входящего в состав жидкостей для вейпа;

— термическое разложение пропиленгликоля и глицерина, содержащихся в составе жидкости для заправки устройства, приводит к образованию акролеина и формальдегида, которые обладают токсичными свойствами. Акролеин раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Формальдегид, помимо перечисленных свойств, оказывает разрушающее воздействие на центральную нервную систему;

— курение вейпов вызывает психологическую зависимость. Логотип.

Последствия курения электронных сигарет

О никотиновой зависимости сказано много, и проведено множество исследований данной темы. В сравнении электронной сигареты с классической хотелось бы указать на главное различие — процесс горения в классическом варианте употребления никотина.

Чем плох вдыхаемый курильщиками дым и продукты горения?

В число газообразных компонентов табачного дыма входит окись углерода (угарный газ, CO). Его способность соединяться с гемоглобином гораздо выше, чем у кислорода. Повышенный уровень CO в организме курильщика приводит к функциональной анемии.

Также в числе высокоактивных вредных химических соединений, содержащихся в сигаретном дыме, — акролеин, бензопирен, формальдегид, цианистый водород, другие токсины и канцерогены.

Классическое курение приводит к:

— раку легких и дыхательных путей. Доказано, что табак является причиной 90% случаев смертности от рака легкого;

— хроническому бронхиту. Курение приводит к 75% случаев смертности от бронхита и эмфиземы;

— болезни сердца. На долю курильщиков приходится 25% всех летальных исходов от инфаркта.

Нет такого органа, на который табак не влиял бы отрицательно: почки и мочевой пузырь, половые железы и кровеносные сосуды, головной мозг и печень, — на каждом органе отражается негативное воздействие курения.

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Вейпинг менее вреден?

Табак изучается более 300 лет. Электронные сигареты появились чуть меньше двух десятилетий назад. Если задаться целью изучить, насколько меньше или больше вредны вейпы, электронные сигареты или продукты нагревания табака по сравнению с обычными сигаретами в краткосрочной и долгосрочной перспективе, то надо изучить не одно поколение курителей гаджетов, причем чистых вейперов, без анамнеза курения, что само по себе звучит чудовищно.

Появление с каждым днем все больше и больше фактов о вредных последствиях электронных сигарет для здоровья — достаточное основание для их законодательного регулирования наравне с обычной табачной продукцией. Так что, как говорится, сравнения тут неуместны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит электронные сигареты к электронным системам доставки никотина и отмечает, что нет также убедительных доказательств относительно безопасности и эффективности в качестве средства лечения никотиновой зависимости и отказа от курения. И это понятно — как можно лечить тем, что вызывает эту саму никотиновую зависимость?

Все исследования вейпинга как средства борьбы с никотиновой зависимостью дают однозначный результат: увлечение электронными сигаретами только увеличивает эту зависимость.

Если же вы намерены бросить курить, то не надо выбирать электронные гаджеты для отказа от курения. Они не помогут уменьшить употребление никотина, вы окажетесь в ловушке: либо подсядете на электронные сигареты, либо, что еще хуже, окажетесь в капкане двойного курения.

Так что если появилось желание бросить курить и вы уверены в своей готовности, лучше выбирать любую фармакотерапию никотиновой зависимости в сопровождении специалиста. Только такой подход может обеспечить безболезненный, физически и психологически комфортный отказ от курения.

Получить консультативную медицинскую помощь опытных специалистов в очном и дистанционном формате можно в Центре профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России.