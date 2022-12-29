4 полезных новогодних салата от шеф-повара

В праздничный вечер они украсят стол и при этом не испортят фигуру.

Когда речь заходит о новогоднем застолье, многие в первую очередь вспоминают салаты: оливье, «Селедка под шубой», «Мимоза». Как правило, готовят их не из самых полезных продуктов (консервированные овощи и рыба) и щедро заправляют жирным майонезом. В сочетании с алкоголем такие салаты не самый легкий и полезный вариант.

Чтобы новогодние праздники не отразились ни на фигуре, ни на здоровье, предлагаем четыре здоровые альтернативы привычным блюдам.

Полезный оливье

У многих этот салат так прочно сросся с Новым годом, что обойтись без него на праздничном столе просто невозможно. Но и оливье можно сделать полезнее.

Ингредиенты:

· отварные яйца — 3 шт.;

· отварная куриная грудка или индейка;

· морковь — 1 шт.;

· авокадо — 1 шт.;

· свежие огурцы — 2 шт.;

· огурец соленый — 1 шт.;

· горошек зеленый свежемороженый;

· йогурт;

· соль, перец — по вкусу.

Фото Freepik/KamranAydinov

Привычную многим колбасу заменяем на отварное мясо курицы или индейки. А картофель — на мягкий авокадо. Нарезаем все ингредиенты (кроме соленого огурца) как для обычного оливье. Свежемороженый горошек отвариваем, охлаждаем и добавляем в общую массу. Тщательно все перемешиваем.

Вместо майонеза делаем соус. Соленый огурец измельчаем блендером, смешиваем с йогуртом и заправляем салат.

Полезная «Мимоза»

Ингредиенты:

· стейк из лосося — 1 шт.;

· морковь — 1 шт.;

· яйца — 3 шт.;

· луковица — 1/2 шт;

· йогурт;

· дижонская горчица.

Рыбу варим и аккуратно отделяем мякоть от костей. Морковь и яйца также отвариваем. Морковь натираем на терке. Яйца очищаем и отделяем желтки от белков, натираем все на терке. Луковицу мелко нарезаем и ошпариваем кипятком.

Фото Freepik/mdjaff

В качестве соуса сделаем полезную альтернативу майонезу: смешаем натуральный йогурт и одну столовую ложку дижонской горчицы.

Выкладываем ингредиенты слоями, каждый поливая соусом. Первый слой — рыба и лук, второй — белки, третий — морковь, четвертый — желтки. Чередуем слои в зависимости от высоты формы, но заканчиваем обязательно желтками.

Салат из нута и овощей

Ингредиенты:

· большой огурец — 1 шт.;

· вареный нут — 1,5 стакана;

· крупный помидор — 1 шт.;

· болгарский перец — 1 шт.;

· красная луковица — 1/4 шт.;

· рубленая зелень (петрушка и мята) — 1/2 стакана;

· козья или овечья брынза (по желанию) — 3/4 стакана;

· черные или зеленые оливки — по вкусу;

для соуса:

· чеснок — 1 зубчик;

· сок и цедра лимона — по вкусу;

· оливковое масло — 1/2 стакана;

· соль и перец — по вкусу.

Фото Freepik/rawpixel.com

Нарежьте овощи мелкими или крупными кубиками, а лук — полукольцами. Пропустите чеснок через пресс и смешайте его с соком и цедрой лимона, оливковым маслом. Перемешайте овощи с нутом и заправьте соусом.

Если используете мягкую брынзу, нарежьте ее так же, как и овощи, — кубиками. Выложите сверху на салат.

Салат с креветками и грейпфрутом

Ингредиенты:

· креветки — 200 г;

· чеснок — 1 зубчик;

· корень имбиря — 1 см;

· оливковое масло — 3 ст. л.;

· грейпфрут — 1 шт.;

· мед или другой подсластитель — 1 ч. л.;

· авокадо — 1 шт.;

· лимонный сок — 1 ст. л.;

· салатный микс — 100 г.

Очищенные креветки маринуем с чесноком и имбирем, солим, поливаем одной ложкой оливкового масла и даем постоять 15 минут.

Фото Freepik/stockking

С грейпфрута снимаем кожуру и белый слой под ней, затем аккуратно вырезаем из перегородки сегменты мякоти, вытекающий сок сохраняем. Готовим заправку: смешиваем сок с жидким медом или подсластителем, оливковым маслом, солью и перцем. Тщательно перемешиваем.

Авокадо очищаем, разрезаем пополам, удаляем косточку, мякоть нарезаем ломтиками и сбрызгиваем лимонным соком. Достаем креветки из маринада и обжариваем на разогретой сковороде с двух сторон.

В контейнер или банку вливаем заправку, затем выкладываем салатный микс, авокадо и креветки. Перед подачей встряхиваем, чтобы заправка распределилась равномерно. Готово!

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