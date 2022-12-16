Висцеральное ожирение может быть даже у худых. Почему так, рассказывает эндокринолог
Висцеральным жиром называют жир, скопившийся в брюшной полости вокруг внутренних органов. По словам врача-эндокринолога, главного врача и сооснователя клиники Романа Терушкина, висцеральное ожирение намного опаснее обычного.
Чем опасно висцеральное ожирение
Жировая ткань, скопившаяся между внутренними органами, может механически мешать их работе, сдавливая их при смене положения тела.
Представьте, что вокруг сердца образовалась жировая капсула. Когда человек, например, наклоняется, происходит не только небольшое изменение давления и перераспределение крови, а еще и поддавливание на сердце жировой капсулы. Как сердце будет биться? Явно не так хорошо, как могло бы. Нарушается движение крови по сосудам,а вслед за ней и работа организма в целом.
В некоторых случаях висцеральная жировая ткань способна даже сместить орган. Кроме того, висцеральное ожирение всегда сопровождается нарушением соотношения липопротеидов (соединение белков и липидов) в крови, что приводит к повышению уровня холестерина и риску образования атеросклеротических отложений.
Если жир скапливается вокруг поджелудочной железы, это повышает риск развития сахарного диабета II типа. Весьма опасная вещь.
Кто предрасположен к висцеральному ожирению
У мужчин и женщин вероятность заболеть висцеральным ожирением одинакова, причем с возрастом она растет. Также в группе риска люди:
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с лишним весом;
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ведущие малоподвижный образ жизни;
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с нарушением метаболизма;
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питающиеся неправильно (в том числе употребляющие в пищу слишком много углеводов).
Однако необязательно человек должен иметь значительно избыточный вес. Висцеральное ожирение может развиваться и у относительно неполных людей. Чаще всего — под влиянием наследственного фактора.
Как определить висцеральное ожирение
Провериться на висцеральное ожирение стоит в случае, если человек — возможно, не без помощи врачей — обнаружил у себя:
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Признаки сахарного диабета II типа. К примеру, высокий уровень глюкозы даже натощак, постепенный рост гликированного гемоглобина.
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Нарушение метаболизма.
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Сердечно-сосудистые заболевания и патологии, например, гипертонию, нарушение движения крови.
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Нарушение липидного обмена, повышенный холестерин, высокие показатели липопротеидов низкой плотности, атеросклероз.
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Увеличение объема талии.
Как избежать висцерального ожирения
В профилактике заболевания поможет прежде всего нормальное сбалансированное питание.
Стандартная тарелка должна состоять на 50% из белка, на 25% из жиров и — по остаточному принципу — на столько же из углеводов. При этом предпочтение лучше отдавать медленным углеводам, а не быстрым, чтобы уровень глюкозы не повышался резко и углеводный обмен работал нормально.
Не менее важен и баланс в вопросе микроэлементов: они тоже влияют на углеводный обмен. Дефицитов быть не должно, особенно — витамина D.
Также огромное значение имеет физическая активность. Для предотвращения висцерального ожирения нужно стараться проходить не менее 10 тысяч шагов в день и по возможности тренироваться хотя бы один-два раза в неделю.
Как лечить висцеральное ожирение
При установленном диагнозе стоит пройти обследование под контролем врача.
Важно посмотреть, какие уже есть биохимические нарушения в крови, также нужно сделать УЗИ, скрининг брюшной полости, щитовидной железы, ЭКГ, эхокардиографию и, возможно, СМАД.
По результатам исследований, если это необходимо, врач назначит лечение.
Следующий шаг — коррекция образа жизни. Ее необходимые элементы — уже упомянутые выше сбалансированное питание и длительные прогулки, а также хороший сон.
Пусть это будет пять-шесть часов, но важно сделать так, чтобы это были эффективные часы. Потому что в основном именно во время сна вырабатывается много гормонов, в том числе гормон роста, важный для похудения и сжигания жировой массы.
Хороший сон подразумевает подъем и отбой в одно и то же время, темноту в помещении, отсутствие шума и других раздражителей.
Не лишним будет также проверить гормоны мелатонин и серотонин. И по результатам, возможно, добавить 5-HTP и магний на ночь, чтобы организм нормально восстанавливался.