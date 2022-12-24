Как не переесть на корпоративе и сохранить форму до праздников

Отказываться от вкусностей не придется.

Добро пожаловать в самый трогательный, наполненный ожиданиями встреч, подарков, предвкушениями сюрпризов и одновременно самый суетливый предновогодний период.

Декабрь — последний месяц года, наполненный радостными праздниками и счастьем.

Задача в том, чтобы весело провести время и насладиться праздниками, не ставя под угрозу некоторые из ваших здоровых привычек. В праздничный сезон легко увеличить ежедневное потребление калорий, просто съев несколько лишних печенюшек или выпив бокал шампанского. Не нужно чувствовать себя виноватым, если вы даете волю пищевым страстям. Вместо этого спланируйте свой следующий прием пищи и убедитесь, что он будет сбалансированным!

Вот несколько полезных советов от ректора Колледжа фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера к. м. н. Елены Рябинковой, которые помогут вам оставаться в форме и здоровыми в праздничный сезон!

1. Поешьте перед выходом из дома

Не ходите на вечеринку с пустым желудком. Лучший вариант снизить аппетит — выпить стакан воды до предполагаемого застолья. Полезные закуски перед походом на вечеринку помогут также уменьшить чувство голода и снизить риск переедания. Правильная закуска перед вечеринкой сочетает в себе сложные углеводы с белком и ненасыщенными жирами, например, небольшие ломтики яблока с джемом и сыром или кусочек индейки или сыра на цельнозерновом хлебе. Углеводами до вечеринки запасаться не надо, так как на праздничном столе их всегда много.

Лично мой выбор — тост с авокадо или белой рыбой.

2. Начните с салата

Начав праздничную трапезу с простого салата, вы увеличите потребление овощей и сдержите аппетит. Красочный салат с овощами или фруктами содержит много витаминов, минералов и клетчатки, которые помогут вам чувствовать себя сытым дольше и могут оставить меньше места для других высококалорийных блюд и закусок.

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3. Пережевывайте еду дольше

Более медленное пережевывание пищи перед глотанием может снизить общее потребление пищи. Жевание является важной частью пищеварительного процесса и может помочь увеличить количество поступающих с пищей питательных веществ. Если вы будете есть медленно, лучше пережевывая пищу, вы получите больше удовольствия от еды, улучшите пищеварение и ваше самочувствие будет намного лучше.

4. Подумайте, прежде чем выбрать

Праздничный стол всегда состоит из разнообразных вкусных блюд. Прежде чем выбрать, просмотрите все и подумайте, что вы действительно хотите попробовать. Начните с небольших порций каждого блюда, которое вы выберете, и наслаждайтесь едой. Если вы все еще чувствуете голод после того, как съели все на своей тарелке, сделайте перерыв, прежде чем взять еще одну порцию. Вашему мозгу требуется время, чтобы получить сигнал от желудка — «я сыт».

5. Следите за жидкими калориями

Остерегайтесь калорий, если вы планируете пить коктейли, горячий шоколад, сладкие газированные напитки или другие традиционные напитки на праздничной вечеринке. Одна чашка капучино содержит около 70 калорий, горячего шоколада - около 200 калорий. Вместо этого вы можете выпить стакан газированной воды, добавив в нее немного любимого сока. Между приемами пищи старайтесь пить обычную воду.

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6. Будьте активны и не стойте рядом с праздничным столом

Во время вечеринки больше общайтесь с друзьями. Старайтесь не сидеть постоянно за столом во время разговора, так вам будет труднее бездумно дотянуться и съесть еду или закуску во время разговора. Прогулка после застолья может помочь улучшить пищеварение и здоровье сердца.

7. Не чувствуйте себя виноватым и постарайтесь не испортить себе праздник

Если вы переедаете за один прием пищи, вы всегда можете спланировать сбалансированное питание на следующий прием пищи. Обеспечить сбалансированность вашего следующего приема пищи важнее, чем чувствовать себя виноватым за переедание в предыдущий. Не позволяйте плохому настроению испортить ваш праздник.

Праздничный сезон наполнен счастьем и радостью, так что не чувствуйте себя виноватым, вместо этого спланируйте свой следующий прием пищи и убедитесь, что он будет сбалансированным и радостным.