ЗОЖ
Статьи
Новости Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 16:00

5 блюд, которые нужно съесть после тренировки

Ната Гончар
Нутрициолог
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Freepik/timolina
Правильная еда поможет закрепить результат занятия.

Чтобы занятия спортом были эффективными и принесли пользу, нужно придерживаться рекомендаций по питанию и питьевому режиму.

Для новичков и любителей есть несколько основных правил:

  • перед тренировкой не следует переедать, чтобы не спровоцировать несварение желудка, отрыжку, появление болей в области живота во время выполнения упражнений;

  • если кардио и силовые упражнения практикуются в разные дни, то и питание в каждый из них должно быть соответствующим: в дни кардиотренировок нужно потреблять меньше углеводов, в дни силовых — минимум жиров.

В ходе занятий необходимо соблюдать питьевой режим и поддерживать достаточный уровень воды в организме. При наступлении обезвоживания тренировка будет малоэффективной.

Перед тренировкой обязательно выпивайте стакан воды, а в течение занятий пейте по несколько глотков каждые 15-20 минут.

После тренировки мышцы находятся в катаболическом состоянии (то есть ослабленном) и нуждаются в восстановлении.

Период после тренировки называется анаболическим окном, в это время мышцы наиболее чувствительны к питательным веществам. Белковая пища в этот период будет благотворно влиять на процессы восстановления и рост мышечной массы. То есть лучшая пища после тренировки — это высокобелковые блюда.

Делимся простыми рецептами вкусных и питательных блюд, которые идеально подойдут для приема пищи после занятий спортом.

Медальоны из курицы

Куриная грудка — это caмaя диeтичecкaя и полезная часть курицы. В грудке минимальное содержание жира, зато много легкоусвояемого белка. Блюда из куриного филе нe нaгpyжaют пищeвapитeльнyю cиcтeмy и xopoшo нacыщaют. Рекомендую также приготовить запеченную грудку со специями, куриные котлеты или маффины, которые можно взять с собой на тренировку.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 150-200 г;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • кунжут — 1 ст. л.;
  • мука рисовая — 1,5 ст. л.;
  • соль — 4-5 щепоток;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • масло оливковое — 3 ст. л.
Куриное филе. Фото Freepik/timolina
Фото Freepik/timolina

Приготовить панировку: смешать рисовую муку с кунжутом. Яйцо взбить вилкой в отдельной миске. Нарезать филе на плоские ломтики, слегка отбить. Можно предварительно замариновать мясо в лимонном соке.

Обмакнуть мясо во взбитое яйцо, затем в мучную панировку, выложить на сковороду, смазанную оливковым маслом. Обжарить медальоны с двух сторон. Довести до готовности на медленном огне под крышкой.

Омлет с артишоками, шпинатом и зеленью

Яичный омлет идеально вписывается в рацион спортсменов и любителей фитнеса. Куриные яйца coдepжат выcoкoкaчecтвeнный бeлoк, который спocoбcтвyeт pocтy и вoccтaнoвлeнию мышeчнoй ткaни. В яйцах также есть полезные жиры, витамины A и D, антиоксиданты, минepaльныe вeщecтвa.

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт.;

  • артишоки — 600 г;

  • молоко — 40 мл;

  • масло оливковое — 30 мл;

  • масло гхи — 30 г;

  • сок лимонный — 10 мл;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу.

Омлет с цуккини. Фото Freepik/timolina
Фото Freepik/timolina

Очищенные артишоки разрезать на восемь частей. Положить на несколько минут в воду с лимонным соком. Вынуть из воды, просушить салфеткой, посолить, поперчить. Артишоки обжарить на оливковом масле. Выложить на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир.

Яйца взбить с молоком, посолить, поперчить. Растопить масло гхи, выложить артишоки и залить яичной смесью. Жарить омлет до готовности.

Ароматная треска со спаржей

3aпeчeннaя или oтвapнaя жиpнaя pыбa oбecпeчит пoтpeбнocть opгaнизмa в кaчecтвeннoм бeлкe и нeнacыщeнныx жиpax, которые хорошо утоляют голод, дают энергию и улучшают состояние кpoвeнocнoй cиcтeмы.

Pыбa легко усваивается, не оставляет чувства тяжести в животе и не перегружает пищеварительную систему. Почти все виды рыбы богаты кaльцием и фocфopом — эти минералы yкpeпляют кости, cнижaют pиcк пepeлoмoв.

Ароматная треска идеально подойдет для ужина после вечерней тренировки.

Ингредиенты:

  • треска — 500 г;

  • спаржа — 300 г;

  • соль — по вкусу;

  • орегано — по вкусу;

  • гранулированный чеснок — по вкусу;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • масло авокадо — 1 ст. л.;

для соуса:

  • апельсин — 1 шт.;

  • лимон — 1 шт.;

  • оливковое масло — 1 ч. л.;

  • мед — 1 ч. л.;

  • петрушка — по вкусу;

  • базилик — по вкусу;

  • тархун — по вкусу;

  • мята — по вкусу;

  • гималайская соль — по вкусу.

Рыбное филе. Фото Freepik/freepik
Фото Freepik/freepik

Спаржу помыть, очистить от кожуры. Рыбу вымыть, очистить и нарезать на порционные кусочки. К рыбе добавить специи, сбрызнуть маслом. Дать постоять примерно пять минут.

Чеснок очистить, измельчить. Добавить к спарже, сбрызнуть маслом.

Противень застелить пергаментом, выложить спаржу, сверху положить рыбу. Запекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.

Приготовить соус: натереть цедру апельсина и лимона, мелко нарубить зелень, добавить сок половины апельсина и лимона, соль, масло, мед. Хорошо перемешать все ингредиенты.

Перед подачей рыбу и спаржу полить соусом, украсить зеленью.

Овощной суп-пюре из цветной капусты и кабачков

Овощные супы-пюре отлично насыщают, помогают восполнить нехватку воды в организме, улучшают пищеварение, бoгaты полезными нутриентами (клетчаткой, витаминами, антиоксидантами).

Ингредиенты:

  • молодые кабачки — 500 г;

  • цветная капуста — 500 г;

  • морковь — 150 г;

  • репчатый лук — 150 г;

  • оливковое масло — 1-2 ст. л.;

  • гималайская соль — по вкусу;

  • перец черный молотый — по вкусу.

Суп из брокколи и шпината. Фото Freepik/freepik
Фото Freepik/freepik

Репчатый лук очистить и нарезать кубиками. Морковь очистить и натереть на крупной терке. В кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло. Обжарить лук примерно три минуты, добавить морковь и жарить овощи еще 3-4 минуты.

Кабачки нарезать кубиками (молодые кабачки можно не чистить). Цветную капусту разобрать на соцветия. В кастрюлю с обжаренными овощами добавить кабачки и капусту, посолить и поперчить. Перемешать и залить горячей водой, чтобы она слегка покрывала овощи. Довести до кипения и варить суп на небольшом огне 20 минут.

Готовые овощи перетереть в пюре с помощью погружного блендера.

Сэндвич с бездрожжевым хлебом, форелью и зеленью

Сэндвич — сбалансированный перекус после тренировки, который удобно брать с собой. В нем есть полезные жиры, белок, сложные углеводы и клетчатка.

Ингредиенты:

  • форель домашнего посола — 50 г;

  • кинза и петрушка — по вкусу;

  • помидор — 1 шт.;

  • листья салата — 2-4 шт.;

  • натуральный йогурт — 2 ч. л.;

  • ферментированный бездрожжевой хлеб — 2 кусочка.

Бутерброд с лососем и огурцами. Фото Freepik/freepik
Freepik/freepik

Нарезать форель, помидор и зелень. Кусочек хлеба смазать йогуртом, посолить и поперчить по вкусу. На хлеб послойно выложить листья салата, помидор, зелень и форель.

После тренировки не следует есть жареное, сладости, булочки и выпечку, виноград, фастфуд, сырые овощи и фрукты.

Если для перекуса вы выбираете протеиновые батончики, внимательно читайте состав. В составе полезного десерта не должно быть сахара, сиропов, кукурузных хлопьев и заменителей жиров.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Питание
0
Читайте также
В CAS объяснили, почему отклонили апелляции России. Что это означает?
Семенович верит в возвращение на лед Костомарова
Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда
ЦБ возобновит операции по продаже валюты на внутреннем рынке с 13 января
Росздравнадзор предупредил о возможных задержках поставок в аптеки некоторых лекарств
МИД Эстонии потребовал сократить число российских дипломатов до восьми
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Что должно быть в вашей спальне для идеального сна? Рассказывает сомнолог
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости