Плавание в бассейне: польза и вред для здоровья детей, женщин и мужчин

Что будет, если ходить в бассейн каждый день.

История бассейнов

Сегодня ученые считают, что использовать искусственные емкости для плавания люди начали уже 3000 лет назад. В Пакистане была найдена яма размером 12 на 7 метров, выложенная кирпичом и покрытая герметиком на основе смолы. Сооружение могло использоваться жителями того города и как банный комплекс, и как ритуальное место.

Позже бассейн уже использовали и древние греки, а римляне строили в палестрах искусственные бассейны для спортивных тренировок, морских игр и военных учений. У римских императоров были частные бассейны, в которых также держали рыбу. Плавательные бассейны стали популярными в Великобритании в середине XIX века. Англичане также одними из первых начали строить крытые бассейны с трамплином для прыжков в воду.

Польза плавания

Плавание — это отличный вид спорта, подходящий для людей любого возраста. Помимо того что оно помогает держать тело в форме, посещение бассейна помогает поддерживать свое психическое здоровье.

Национальная служба здравоохранения Великобритании пишет, что людям в возрасте от 19 до 64 лет необходимо уделять 150 минут умеренной аэробной активности каждую неделю. Но люди младшего возраста и дети также должны быть физически активными. Бассейн прекрасное место, где взрослые и дети могут тренироваться вместе. Ниже рассказываем об основной пользе от посещения бассейна.

Плюсы плавания для здоровья:

— увеличивает частоту сердечных сокращений, не подвергая организм стрессу;

— улучшает силовые характеристики;

— поддерживает мускулы в тонусе;

— улучшает физическую форму;

— помогает управлять весом.

Тренировка всего тела и мускулов

Когда человек плывет, задействуются все основные группы мышц, но в основном это руки, ноги, туловище, мышцы живота и спина.

Плавание укрепляет сердечно-сосудистую систему

Плавание отлично укрепляет сердечные мышцы и легкие. Исследования показывают, что пловцы почти на 50% меньше подвержены риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, чем люди с малоподвижным образом жизни. А научная работа китайских ученых говорит, что ежедневные тренировки в бассейне положительно сказываются на кровяном давлении.

Плавание помогает бороться с травмами, артритом и другими заболеваниями

При рекомендации врача посещение бассейна — это безопасный и полезный вариант занятий спортом для людей с такими проблемами, как:

артрит или проблемы с суставами;

травмы (спинальные, перелом определенных конечностей, разрыв мениска);

инвалидность.

Исследование ученых 2016 года показывает, что у людей с остеоартритом значительно уменьшалась боль и скованность в суставах после занятий в бассейне, а также улучшилась подвижность мышц при обычном плавании и езде на велосипеде.

Занятия в воде могут помочь людям даже с хроническими заболеваниями костей и суставов. У людей с артритом аквааэробика и простые плавательные упражнения улучшают работу пораженных суставов без ухудшения симптомов. А у людей с ревматоидным артритом состояние здоровья улучшается намного больше после участия в гидротерапии, чем после других занятий вне воды.

Тренировки в бассейне при астме

Влажный воздух и атмосфера закрытых бассейнов — это комфортная среда для людей с астмой. Исследования ученых из Канады говорят, что дыхательные упражнения с погружением под воду и просто задержка дыхания во время плавательных упражнений очень хорошо сказываются на здоровье с человека с этой болезнью. Именно во время тренировочного процесса в бассейне можно увеличить объем легких и научиться контролировать своё дыхание.

Плавание помогает похудеть

Плавание — один из самых эффективных методов сжигать жир, например, во время плавания даже вольным стилем активно работает большая часть мышц тела. Как пишет Mayo Clinic, человек весом 70-75 килограмм сжигает больше 420-430 килокалорий за час, плавая в низком или среднем темпе.

При этом человек с таким же весом может сжигать до 750 килокалорий в час, плавая в более высоком темпе вольным стилем. Если вес человека достигает 90 килограмм, то за тот же час в энергичном темпе он уже потеряет до 900 килокалорий.

Сравнивая плавание и обычную прогулку, нужно понимать, что человек на прогулке с весом 70 килограмм сожжет в ней только около 300 килокалорий. Йога сжигает примерно 180-190 килокалорий за час. А на эллиптическом тренажере уходит только 350-360 калорий за то же время.

Плавание улучшает сон

Научные исследования в США показали, что сон помогает людям качественно спать по ночам. Особенно это помогает людям в старшем возрасте. Во время анализа жизни пожилых людей с бессонницей, посещавших бассейн, больше половины участников рассказали об улучшении своего настроения и сна после постоянных аэробных тренировок в бассейне.

Около половины людей старше 65 лет испытывают определенную степень бессонницы. Исследования показывают, что любой тип аэробных упражнений в воде, включая эллиптические, водный велосипед, бассейн, и видео с упражнениями помогают людям справиться с недугом.

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Улучшает настроение и помогает справиться со стрессом

Исследователи из Австралии изучали влияние водных упражнений для людей с деменцией и увидели улучшение настроения после участия в 12-недельной водной программе тренировок. Однако ученые подчеркнули, что изменение в настроении в лучшую сторону происходит и у людей без заболеваний в старшем возрасте.

Посещение бассейна при беременности

Датские специалисты, изучая влияние занятия беременных женщин в бассейне, заявили, что не увидели побочных эффектов при тренировках в хлорированной воде. А также заметили, что женщины, которые занимались водными упражнениями на раннем сроке беременности и на 4-5-м месяце, имели более сниженные риски преждевременных родов и врожденных дефектов у плода.

Однако ученые говорят, что во многом это является индивидуальным процессом и каждой женщине нужно консультироваться с лечащим врачом, прежде чем начинать какие-либо новые программы упражнений во время беременности.

Посещение бассейна детьми

Центр здоровья и профилактики заболеваний США пишет, что детям необходим один час аэробных упражнений каждый день. Плавание — это веселое занятие, и оно не обязательно должно иметь форму типичной тренировки. С помощью различных водных игр и игрушек дети могут активно и безопасно провести время в воде.

Походы в бассейн могут быть отдельной частью активных занятий, если ваш ребенок уже занимается плаванием или водными видами спорта. Водные игры с детьми в бассейне отлично укрепляют взаимоотношения с ребёнком и помогают вам следить за своей и его активностью.

Что нужно знать при посещении бассейна?

Плавание в бассейне — один из самых полезных видов спорта и имеет очень мало противопоказаний. Самое главное — соблюдать безопасность в воде, не оставлять детей без присмотра и посещать только проверенные организации, которые следят за качеством воды и другими показателями в учреждении.

Плавание в бассейне с хлорированной водой может спровоцировать астму и аллергию, особенно у спортсменов-пловцов. Некоторые спортсмены, которые начинают плавать в хлорированной воде в молодом возрасте, могут быть более подвержены развитию астмы, аллергии или бронхиолита, поэтому перед началом таких тренировок проконсультируйтесь с врачом.

Красные глаза и сухая зудящая кожа — распространенные побочные эффекты плавания в хлорированном бассейне. Именно побочные продукты дезинфекции могут вызвать этот дискомфорт у некоторых людей. Если вы заметили, что вы или ваши дети возвращаетесь с занятий по плаванию с ярко-красными глазами или кожной сыпью, обратитесь к доктору.

Многие люди считают, что хлор мгновенно убивает все микробы, хотя на самом деле существуют болезнетворные загрязнители, устойчивые к хлору. Распространенная водная болезнь, переносимая и вызываемая бактериями Cryptosporidium parvum, приводит к серьезным желудочно-кишечным заболеваниям, может быстро распространяться и иногда встречается в общественных бассейнах.

Несмотря на большую пользу для здоровья у людей с астмой, медицинский обзор в 2015 году показал, что посещение бассейна также способно негативно сказаться на развитии астмы из-за химических соединений, которые используют для чистки бассейна.

Плавание, как и любой спорт, требует внимательного и правильного отношения. Поэтому не забывайте консультироваться со специалистами при начале тренировок. Только так вы или ваши дети получите максимальную пользу для здоровья.