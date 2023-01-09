6 базовых и 6 новых правил этикета, которые вы должны знать

Некоторые из них могут стать неожиданностью даже для хорошо воспитанных и вежливых людей.

Каждому хотя бы раз в жизни приходилось сомневаться, правильно ли он себя ведет, находясь в новом окружении или непривычной обстановке. Эксперт по этикету, член Национальной Ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Екатерина Богачева рассказала о правилах поведения, зная которые, вы не ударите в грязь лицом.

Базовые правила этикета

1. Желать «приятного аппетита» за столом должны не все.

По этикету это может делать только тот, кто имеет отношение к приготовлению и подаче еды: повар, официант, хозяин, который принимает гостей. Говорить эту фразу, например, коллегам за столом — не по этикету.

2. Если кто-то рядом чихнул, окружающие должны сделать вид, что не заметили.

3. Первым рукопожатие инициирует старший по рангу/возрасту.

4. Единственное уместное обращение к незнакомому человеку — «извините, пожалуйста».

Про привычное некоторым «женщина» и даже «молодой человек» придется забыть, не говоря уже о возгласах в стиле «эй!» и «уважаемый!».

Freepik/marymarkevich

5. Чашку за столом нужно держать всеми пальцами.

Отставлять мизинец или помещать указательный палец внутрь ручки — непозволительно.

6. Если кто-то в нашем присутствии нарушает перечисленные правила, указывать на это нельзя.

Новые правила этикета

Все они связаны с нашим поведением в онлайн-пространстве и деловой перепиской.

1. У сообщений, которые мы отправляем по емейлу, всегда должно быть название.

Называть их следует лаконично, хотя бы в трех словах. Если в ходе переписки изменилась тема общения, в названии следует отразить новую тему.

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2. К адресату нужно всегда обращаться по имени

Или имени-отчеству в зависимости от того, как принято в компании.

3. Электронные письма следует формулировать кратко, четко и по существу.

Не стоит заставлять собеседника тратить время и пытаться понять суть написанного, продираясь сквозь лишнюю информацию. Это может расцениваться как неуважительное отношение.

4. В конце письма всегда нужно оставлять подпись.

Она должна содержать имя, фамилию, должность и координаты. При этом телефон рекомендуется писать в формате «+7(XXX)XXX-XX-XX», чтобы адресат при необходимости мог в один клик набрать номер, а не набирать его заново.

Freepik

5. Следует отвечать на электронное письмо как можно быстрее.

Обычно внутри компаний это 2-3 часа (если не определено иное). На письмо, отправленное после рабочего дня, уместно отвечать на следующий рабочий день. Внешние письма — до 3 дней, если иной срок не определен внутренними правилами компании.

6. Следует придерживаться правил выбранного языка

Грамматические ошибки, уменьшительно-ласкательные суффиксы («спасибочки», «документик», «договорчик» и пр.) — табу.

Здесь речь, конечно же, идет о деловой переписке. Если вы в более близких отношениях с коллегами, правила могут регулироваться.

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