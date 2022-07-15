5 рецептов окрошки на кефире
Самое летнее блюдо, салат и суп одновременно. Конечно же, речь об окрошке. Различные ингредиенты и заправки позволяют каждому найти свое любимое сочетание.
Мы собрали для вас пять рецептов окрошки на кефире, классических и не очень. Какой бы вы ни выбрали, помните, что за полчаса до подачи на стол окрошку необходимо подержать в холодильнике.
«Легкий» вариант окрошки
Легким этот вариант окрошки можно назвать по двум причинам — его быстро приготовить, после еды он не оставит чувства тяжести.
Подготавливаем ингредиенты:
-
200 г ветчины;
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пара огурцов;
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шесть штук редиса;
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три вареных яйца;
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несколько веточек укропа и петрушки;
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литр кефира;
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стакан сильногазированной минералки;
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соль по вкусу.
Овощи и зелень тщательно моем, просушиваем полотенцем. Огурцы и ветчину режем тонкой соломкой. Берем вареные яйца, отделяем желтки от белков, последние режем кубиками. Редис и желтки отдельно трем на терке. Мелко рубим зелень.
Все ингредиенты тщательно перемешиваем. Добавляем минералку и кефир. Еще раз мешаем. При подаче украшаем каждую порцию тертым желтком.
Классическая окрошка на кефире с горчицей
Для этого варианта нам понадобятся:
-
четыре средних вареных картофелины;
-
пара крупных огурцов;
-
четыре вареных яйца;
-
восемь средних редисок;
-
200 г вареной колбасы (при желании можно больше);
-
зелень (петрушка и зеленый лук);
-
кефир для заправки;
-
немного горчицы для сервировки.
Ингредиенты режем кубиками, зелень мелко рубим и перемешиваем все в кастрюле.
Для подачи берем необходимое количество смеси, раскладываем по тарелкам и заливаем кефиром. Чайную ложечку горчицы добавляем для пикантности.
Сытная окрошка с говядиной
На приготовление мясной окрошки с говядиной потребуется немного больше времени, но вкус вас непременно порадует.
Ингредиенты:
-
300 г говядины (можно больше);
-
четыре картофелины;
-
пара яиц;
-
пара крупных огурцов;
-
зелень (укроп и зеленый лук);
-
чайная ложка сахара;
-
чайная ложка соли;
-
литр кефира;
-
литр воды;
-
200 г сметаны.
Предварительно подготавливаем продукты:
-
Кипятим воду, после остывания ставим в холодильник.
-
Тщательно моем мясо, зелень и овощи, огурцы просушиваем полотенцем.
-
По отдельности варим до готовности картофель, яйца и говядину. Дожидаемся остывания.
-
Режем небольшими кубиками картофель и яйца. Огурцы и говядину режем тонкой соломкой и тщательно все перемешиваем.
-
В воду добавляем соль и сахар, вливаем кефир и кладем сметану, активно перемешиваем.
-
Мелко рубим зелень.
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Раскладываем получившуюся смесь из овощей и мяса по тарелкам, заливаем заправкой и посыпаем сверху зеленью.
Остренькая окрошка
Этот вариант окрошки непременно придется по вкусу любителям остренького.
Для этого понадобятся:
-
пол-литра кефира,
-
два болгарских перца;
-
два крупных помидора;
-
два огурца;
-
два вареных яйца;
-
листики салата;
-
майонез;
-
три зубчика чеснока;
-
сок половины лимона;
-
пол чайной ложки соли;
-
четверть чайной ложки черного молотого перца;
-
несколько веточек петрушки.
Все овощи и зелень тщательно моем, просушиваем.
Одно яйцо разрезать дольками и оставить для украшения, другое — покрошить. Из перцев вычищаем семена, а мякоть вместе с яйцами и другими овощами мелко режем. Чеснок пропускаем через чеснокодавку, смешиваем полученную кашицу с майонезом, соком лимона, солью и перцем.
Все совмещаем и тщательно перемешиваем, заливаем кефиром и мешаем еще раз до густой, однородной консистенции.
Раскладываем по порциям, украшаем яичными дольками и зеленью — вкусная, остренькая, густая окрошка готова!
Окрошка на кефире со свеклой
Нам понадобятся:
-
литр кефира;
-
пол-литра минеральной воды;
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пара штучек свеклы средних размеров;
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300 г вареной колбасы;
-
пара огурцов;
-
четыре картофелины;
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три яйца;
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зелень (петрушка, укроп, зеленый лук);
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соль и черный перец по вкусу.
Все тщательно моем. Яйца, свеклу и картофель варим отдельно до готовности, после остывания чистим.
Картофель трем на терке или толчем до состояния пюре, на выбор. Режем кубиками огурцы, колбасу и яйца и смешиваем с картофелем. Мелко рубим зелень, часть добавляем к общей массе, часть оставляем для украшения готового блюда. Добавляем черный молотый перец.
Отдельно натираем свеклу и заливаем ее кефиром, минеральной водой, солим.
Смесь овощей, яиц и колбасы раскладываем по порциям, заливаем кефирно-свекольной заправкой, кладем по паре кубиков льда в каждую тарелку и посыпаем остатками зелени. Окрошка получается невероятно красивой и изумительно вкусной.
Приятного аппетита!