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5 рецептов окрошки на кефире

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в
Окрошка — популярное летнее блюдо.
Фото Global Look Press
Окрошку делают с колбасой, говядиной или куриным филе.
Фото Global Look Press
Главные ингредиенты для окрошки.
Фото Global Look Press
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Делимся пятью рецептами окрошки на кефире.

Самое летнее блюдо, салат и суп одновременно. Конечно же, речь об окрошке. Различные ингредиенты и заправки позволяют каждому найти свое любимое сочетание.

Мы собрали для вас пять рецептов окрошки на кефире, классических и не очень. Какой бы вы ни выбрали, помните, что за полчаса до подачи на стол окрошку необходимо подержать в холодильнике.

«Легкий» вариант окрошки

Легким этот вариант окрошки можно назвать по двум причинам — его быстро приготовить, после еды он не оставит чувства тяжести.

Подготавливаем ингредиенты:

  • 200 г ветчины;

  • пара огурцов;

  • шесть штук редиса;

  • три вареных яйца;

  • несколько веточек укропа и петрушки;

  • литр кефира;

  • стакан сильногазированной минералки;

  • соль по вкусу.

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Овощи и зелень тщательно моем, просушиваем полотенцем. Огурцы и ветчину режем тонкой соломкой. Берем вареные яйца, отделяем желтки от белков, последние режем кубиками. Редис и желтки отдельно трем на терке. Мелко рубим зелень.

Все ингредиенты тщательно перемешиваем. Добавляем минералку и кефир. Еще раз мешаем. При подаче украшаем каждую порцию тертым желтком.

Классическая окрошка на кефире с горчицей

Для этого варианта нам понадобятся:

  • четыре средних вареных картофелины;

  • пара крупных огурцов;

  • четыре вареных яйца;

  • восемь средних редисок;

  • 200 г вареной колбасы (при желании можно больше);

  • зелень (петрушка и зеленый лук);

  • кефир для заправки;

  • немного горчицы для сервировки.

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Ингредиенты режем кубиками, зелень мелко рубим и перемешиваем все в кастрюле.

Для подачи берем необходимое количество смеси, раскладываем по тарелкам и заливаем кефиром. Чайную ложечку горчицы добавляем для пикантности.

Сытная окрошка с говядиной

На приготовление мясной окрошки с говядиной потребуется немного больше времени, но вкус вас непременно порадует.

Окрошку делают с колбасой, говядиной или куриным филе. Фото Global Look Press
Окрошку делают с колбасой, говядиной или куриным филе.
Фото Global Look Press

Ингредиенты:

  • 300 г говядины (можно больше);

  • четыре картофелины;

  • пара яиц;

  • пара крупных огурцов;

  • зелень (укроп и зеленый лук);

  • чайная ложка сахара;

  • чайная ложка соли;

  • литр кефира;

  • литр воды;

  • 200 г сметаны.

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Предварительно подготавливаем продукты:

  • Кипятим воду, после остывания ставим в холодильник.

  • Тщательно моем мясо, зелень и овощи, огурцы просушиваем полотенцем.

  • По отдельности варим до готовности картофель, яйца и говядину. Дожидаемся остывания.

  • Режем небольшими кубиками картофель и яйца. Огурцы и говядину режем тонкой соломкой и тщательно все перемешиваем.

  • В воду добавляем соль и сахар, вливаем кефир и кладем сметану, активно перемешиваем.

  • Мелко рубим зелень.

  • Раскладываем получившуюся смесь из овощей и мяса по тарелкам, заливаем заправкой и посыпаем сверху зеленью.

Остренькая окрошка

Этот вариант окрошки непременно придется по вкусу любителям остренького.

Для этого понадобятся:

  • пол-литра кефира,

  • два болгарских перца;

  • два крупных помидора;

  • два огурца;

  • два вареных яйца;

  • листики салата;

  • майонез;

  • три зубчика чеснока;

  • сок половины лимона;

  • пол чайной ложки соли;

  • четверть чайной ложки черного молотого перца;

  • несколько веточек петрушки.

Все овощи и зелень тщательно моем, просушиваем.

Одно яйцо разрезать дольками и оставить для украшения, другое — покрошить. Из перцев вычищаем семена, а мякоть вместе с яйцами и другими овощами мелко режем. Чеснок пропускаем через чеснокодавку, смешиваем полученную кашицу с майонезом, соком лимона, солью и перцем.

Главные ингредиенты для окрошки. Фото Global Look Press
Главные ингредиенты для окрошки.
Фото Global Look Press

Все совмещаем и тщательно перемешиваем, заливаем кефиром и мешаем еще раз до густой, однородной консистенции.

Раскладываем по порциям, украшаем яичными дольками и зеленью — вкусная, остренькая, густая окрошка готова!

Окрошка на кефире со свеклой

Нам понадобятся:

  • литр кефира;

  • пол-литра минеральной воды;

  • пара штучек свеклы средних размеров;

  • 300 г вареной колбасы;

  • пара огурцов;

  • четыре картофелины;

  • три яйца;

  • зелень (петрушка, укроп, зеленый лук);

  • соль и черный перец по вкусу.

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Все тщательно моем. Яйца, свеклу и картофель варим отдельно до готовности, после остывания чистим.

Картофель трем на терке или толчем до состояния пюре, на выбор. Режем кубиками огурцы, колбасу и яйца и смешиваем с картофелем. Мелко рубим зелень, часть добавляем к общей массе, часть оставляем для украшения готового блюда. Добавляем черный молотый перец.

Отдельно натираем свеклу и заливаем ее кефиром, минеральной водой, солим.

Смесь овощей, яиц и колбасы раскладываем по порциям, заливаем кефирно-свекольной заправкой, кладем по паре кубиков льда в каждую тарелку и посыпаем остатками зелени. Окрошка получается невероятно красивой и изумительно вкусной.

Приятного аппетита!

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